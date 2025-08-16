Fethiye'de Akaryakıt İstasyonunda Darbeye Uğrayan Kadın Şikayetçi Olmadı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde muhasebecilik yapan Perihan Deveci (46), akaryakıt istasyonunda darbedilmesi ile ilgili görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu 3 sanıktan şikayetçi olmadı. Sanıklardan S.S. (21), Deveci'nin eski kız arkadaşı olduğunu, olay günü tartışma sırasında boynunda bulunan muskasını alıp uzaklaştığını, ardından arkadaşları ile peşinden gittiğini söyledi. Mahkeme heyeti, S.S. ve T.A.'nın (22) tutukluluk halinin devamına, H.A.'nın (20) adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Olay, 18 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Perihan Deveci, akaryakıt istasyonuna geldiğinde tanımadığını söylediği bir erkek ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında bu kişi Deveci'ye saldırdı. Akaryakıt istasyonunda pompaların bulunduğu bölümde şiddete uğrayan Perihan Deveci, market bölümüne sığınmaya çalıştı. Peşinden gelen kişi, burada da Deveci'yi tekme ve yumruk atarak darbetti. Çevredekilerin müdahalesi ile olay son bulurken, Perihan Deveci polis merkezine giderek şikayetçi oldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden Deveci'yi takip ederek akaryakıt istasyonunda darbettiklerini belirlediği şüpheliler S.S., H.A. ve T.A.'yı evlerinde yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler hakkında Fethiye 3'üncüü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yağma ve darp' suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanıklar, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya davacı Perihan Deveci de katıldı.

'MUSKAMI ZİNCİRİMDEN KOPARIP ALDI'

Sanıklardan S.S., savunmasında; Perihan Deveci'nin eski kız arkadaşı olduğunu, 3 yıla yakın bir beraberlikleri olduğunu belirtip "Olay günü Çırpı mevkisine içki içmeye gittik. Deveci, alkollü şekilde yanımıza geldi. Arabasının içinden bana bağırdı. Bulunduğumuz yerin piknik alanı olduğunu hatırlatıp, bağırmamasını söyledim. Ardından da yanına gittim. O esnada boynumdaki zincirde asılı olan muskam için 'Ailen büyü yaptırdı. Seni benden uzaklaştırdı' dedi. Ardından da zincirinden koparıp, aldı. Gaza bastı ve hızla ayrıldı. Arkadaşlarımın yanına döndüm. Muskanın benim için değerli olduğunu söyleyip, geri almak için peşinden yola çıktık. Deveci'nin aracının akaryakıt istasyonuna saptığını gördük. Arkadaşım H.A., Deveci'nin aracına akaryakıt istasyonunda çarptı" dedi.

'TELEFONUNU YA DA ÇANTASINI GÖRMEDİM'

S.S., şunları söyledi: "Akaryakıt istasyonu çalışanı, bize saldırdı. Bu sırada arkadaşım T.A., Deveci'nin elindeki muskayı görüp, peşinden markete gitmiş. İçeride aralarında arbede olmuş. Markete girdiğimde ikisi de yerdeydi. Şok oldum. Deveci'ye 'yaptığını beğendin mi? Allah, kahretmesin' diyerek oradan çıkmak istedim. Deveci'nin kullandığı otomobili daha önce sürekli kullandığım için alkolün de etkisiyle binip, oradan ayrıldım. Deveci, beni araçtan indirmeye çalışmış ancak bunu fark etmedim. Arabaya binerken arkamdan geldiyse tekme atmış olabilirim, hatırlamıyorum. Bunu bilinçli olarak yapmadım. 30-40 metre gittikten sonra aracı, akaryakıt istasyonuna bıraktım. Deveci'den anahtarı, telefonu ya da cüzdanını istemedim. Telefonunu ya da çantasını görmedim. Deveci, Çırpı mevkisinde ve akaryakıt istasyonunda bana ve arkadaşlarıma karşı bağırdı ve küfretti. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum."

'MUSKAYI ALMAK İSTERKEN ARBEDE ÇIKTI'

Sanıklardan T.A. ise Deveci'yi tanımadığını ifade ederek, "Market bölümünde muskayı almak isterken arbede çıktı. Arbedede karşılıklı darp yaşandı" dedi. T.A., kendisinin herhangi bir yağma eylemine karışmadığını da söyledi. Olayda aracı kullanan sanıklardan H.A. ise akaryakıt istasyonunun içerisine girmediğini, herhangi bir darp eyleminde bulunmadığını söyledi.

SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Perihan Deveci ise ifadesinde, olayda darbedildiğini ancak sanıklardan herhangi bir talepte bulunulmadığını belirtip, "Anne olmam sebebiyle şikayetçi değilim. Maddi bir zararım da yoktur. Davaya katılma talebim bulunmamaktadır" dedi. Deveci, ifadesinde ayrıca şunları söyledi: "Çırpı bölgesine piknik için gittim. S.S.'nin yanına gitmedim. Arabadan hiç inmedim. Konuşup ağız dalaşı yaptık. S.S. ile önceden arkadaşlığımız vardı. Esenköy istikametinden Bademli Kavşağı'na gelmeden çok yüksek sesle bir aracın arkamda olduğunu gördüm. Sağa yanaştım. Geçmediler. Hızlanmak istedim, trafikten dolayı hızlanamadım. Aynadan baktığım zaman, 3 kişinin geldiğini gördüm. S.S.'yi fark ettim. Ters istikamette olan akaryakıt istasyonuna giriş yapmak üzereyken aracıma bilinçli olarak çarptılar. Akaryakıt istasyonu çalışanı bir kişiden yardım isteyip, market kısmına girdim. Dışarıdaki 3 kişi, akaryakıt istasyonu çalışanına saldırdı."

'YERE YATIRIP, BANA YUMRUK ATTI'

Perihan Deveci, "Ben market bölümündeyken tanımadığım T.A. içeri geldi. Yere yatırıp, bana yumruk attı. Kendimi kurtarmak için vurmaya çalıştım. Yere yatırıp kolumu ısırdı, başımı yumrukladı. Benden herhangi bir şey istemedi. Dışarıya yönelince S.S.'yi gördüm. Aracımdan inmesini istedim. Aracın sol ön kapısına geçmek isterken T.A. önüme gelip yumrukladı. S.S., basıp gitti. Polisi aradık. Araç, akaryakıt istasyonunun diğer girişinde bırakılmıştı. Telefonum aracın sağ ön koltuğunda, çantam da arka koltuktaydı. Telefonumun arkasında bulunan 1000 TL param yoktu. Çantamda arka tarafta tamamen dökülmüş vaziyetteydi" dedi. Tarafların dinlenmesini ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan H.A.'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine, S.S. ve T.A.'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verilip, duruşmayı ertelendi.

Haber - Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),