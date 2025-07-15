FETÖ'ye Finansal Yardım Yapan Market Sahibi Gözaltında - Son Dakika
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FETÖ'ye Finansal Yardım Yapan Market Sahibi Gözaltında

15.07.2025 16:47
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HAKMAR ve TATBAK sahibi Zeki Doruk, FETÖ'ye para transferi yapma gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen ve 26 şüphelinin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk hakkında ifade veren 6 ihbarcı, "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleriyle ticaret yapıldığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HAKMAR ve TATBAK Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Doruk için hazırlanan MİT raporunda bazı detaylar ortaya çıktı.

Raporda, şüpheli Doruk'un yurt dışındaki özellikle mahrem birimlerdeki örgüt yöneticilerinden aldığı talimatla Türkiye'deki FETÖ/PDY mensuplarına finansal yardım sağladığı, HAKMAR'ın söz konusu yardımların maddi kaynağı olarak kullandığı aktarıldı.

Bu kapsamda FETÖ/PDY mensubu olduğu gerekçesiyle ihraç edilen polis memuru Cengiz Güneş'in, şüpheli Doruk'tan aldığı talimatla örgütün "MİT mahrem", "emniyet mahrem" ve sivil yapılanmalardaki örgüt mensupları veya birinci derece yakınlarıyla örgütsel olarak irtibata geçtiğine dikkati çekilen raporda, bu kişinin ayni ve nakdi yardımları ilettiği yönünde istihbari bilgilerin olduğu vurgulandı.

Raporda, Güneş'in Türkiye genelinde örgüt üyelerine ve akrabalarına nakdi yardımları götürmek amacıyla şehirler arasında seyahat ettiği, bu seyahatlerinde Polis Akademisindeyken resen emekli edilen, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapılan eski emniyet müdürü Orhan Çağlayan, Kocaeli il imamlığı yaptığı tespit edilen, yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan ihraç öğretmen Mehmet Muhterem Çelebi, ihraç polis memuru Bekir Mutlu ve eşi Yeşim Mutlu'yla örgütsel görüşmeler gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi.

Ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Zeki Doruk hakkında birçok ihbar olduğu kaydedilen raporda konuyla ilgili 6 ihbarcının bilgi sahibi olarak alınan ifadelerine değinildi.

Raporda, Doruk'un "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleriyle ticaret yaptığı, tedarikçilerinden bağış adı alında paralar kestiğini söylediği aktarılarak, dosya kapsamında yapılan fiziki takiplerde Doruk'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ihraç edilen savcılarla yemek organizasyonları yaptığının tespit edildiği bilgisi de yer aldı.

Doruk'un HAKMAR Gıda Turizm Hayvancılık ve İnş. San. LTD Şti'nin üzerinden 2016'dan bu zamana kadar hala örgütsel faaliyetlerine devam ettiğine işaret edilen raporda, güncel yapılanma içerisinde faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

Raporun hazırlanmasının ardından, örgüt üyelerine yardımlar yapan, bunlardan faydalanan 19 şüpheli hakkında "iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması" tedbiri uygulanıp, zanlılar teknik ve fiziki takibe alındı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle sıralandı:

"HAKMAR ve TATBAK Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Doruk, ihraç polis memuru Cengiz Güneş, ihraç öğretmen Ali Aki, Arzu Rahime Uçar, ihraç hakim ve avukat Ayşegül Arslantaş, ihraç polis memuru Bekir Mutlu, fizyoterapist Dilara Ürküt, ihraç veteriner Ercan Eroğlu, ihraç polis memuru Ergün Esmeray, satın alma müdürü Savaş Taşkın, HAKMAR çalışanı Kahraman Bora, eski HAKMAR çalışanı Kemal Özkal, ihraç savcı Mehmet Arslantaş, Yalçın Arslan, Mehmet Uysal, Metin Kamalı, Muhammed Ali Kuru, emekli emniyet müdürü Orhan Çağlayan, emekli-iş geliştirme uzmanı Yalçın Uçar, kuyumcu Abdullah Arslan, temizlik görevlisi Muhammed Arslan, ihraç öğretmen Murat Kayaoğlu, muhasebeci Mustafa Yalçın, öğretmen Mehmet Muhterem Çelebi, ihraç edilen Dışişleri Bakanlığı personeli Gül Sert (firari), muhasebeci Zeynep Yılmaz Çelebi"

Operasyon

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk ve polis memurluğundan ihraç edilen Cengiz Güneş'in de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi bulunan zincir marketlerin sahibi olan ve evindeki aramalarda terör örgütüyle bağlantılı materyaller ele geçirilen Zeki Doruk'un, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli para transfer ettiği, kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubunun kullanıldığı belirlendi.

Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Zeki Doruk'un "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleriyle FETÖ'ye yardım topladığı, özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve terör örgütüne sempati beslemeye devam eden kişileri zincir marketlerinde çalıştırdığı tespit edildi.

HAKMAR'ın İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı, örgütsel para transferinde Zeki Doruk'un kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı kaydedildi.

Şüpheli Cengiz Güneş'in ise FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan ve ihraç olmuş kişiler ile onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği bilgisine ulaşıldı.

Bugün düzenlenen operasyon kapsamında HAKMAR Şirketler grubu bünyesindeki 3 şirket merkezinde yapılan aramalarda FETÖ ile bağlantılı ve finans ağını gösteren birçok materyal ele geçirilirken, HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FETÖ'ye Finansal Yardım Yapan Market Sahibi Gözaltında - Son Dakika

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