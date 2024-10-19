Fidan: İnsani Yardım ve Ateşkes Konuları Ele Alındı

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"Maç bitti" derken en iyi bildiği şeyi yaptı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İstanbul'da bir araya gelmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Önceki gün İstanbul'da Hamas siyasi büro yetkilileriyle bir araya gelen Fidan Hamas'ın siyasi büro yetkilileri ile Gazze'ye insani yardımların erişimi, ateşkesin sağlanması ve Filistinliler arasındaki birlik konularında görüştüğünü açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ortak basın toplantısında bölgedeki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, "Küresel düzeyde çok ciddi yansımaları olabilecek bir gerilimin içindeyiz. Bölge ülkeleri ve bölge dışı aktörler geri dönülemez bir adım atmaktan kaçınmalılar" dedi.

İran ile ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, Erakçi ile iki ülke arasındaki ticari ilişkileri, teröre karşı ortak mücadeleyi ve Orta Doğu'daki savaş durumunun konuştuklarını belirtti. Fidan, şunları kaydetti:

'İran'ın yeni kurulan hükümetinin ikili ve bölgesel iş birliğine yönelik olgun mesajlarını memnuniyetle karşılıyoruz. İran'ın komşularla ilişkilere öncelik veren bu vizyonunu biz de paylaşıyoruz.

2014'te kurduğumuz yüksek düzeyli iş birliği konseyini daha da etkin hale getirmek için karar aldık... Gerekli altyapı yatırımlarını yapmak ve sınır illerimizi kapsayan bölgeyi bir ticaret havzasına dönüştürmek istiyoruz. Yeni sınır kapıları açmamız gerekiyor. Mevcut sınır kapılarını ve bunları yenilememiz ve yolların kapasitelerini artırmamız gerekiyor.

Ortak bir şekilde kararlı ve güçlü adımlar atmamız gereken bir diğer alan da terörle mücadele konusudur. Her iki ülkede terörden çok büyük zararlar gördü, uzun yıllar boyunca. Bugün PKK ve PJAK gibi uzantıları iki ülkenin de ortak düşmanıdır. Bu hususta Türkiye ve İran arasında bir anlayış birliği mevcuttur. Bu ortak tutumu ortak bir mücadeleye dönüştürmek zorundayız.

Fidan: " İsrail'in saldırgan tutumu İran'ı meşru müdafaaya dönük adımlar atmaya zorluyor"

Nükleer enerjinin barışçıl ve sivil amaçlarla kullanılmasına karşı değiliz. Diyalog ve müzakere yoluyla nükleer meseleye bir çözüm bulunabileceğine inanıyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde bölgesel meseleleri de değerlendirdik. Bölgemiz son derece büyük bir tehditle karşı karşıya bulunmakta. Gazze'de soykırıma devam eden İsrail, Lübnan'ı da kana bulamaya devam ediyor. Netanyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor. İran'ı da bu savaşın içine çekmeye çalışıyor. İran'ı nükleer ve petrol tesislerini hedef almakla tehdit ediyor. İsrail'in saldırgan tutumu İran'ı meşru müdafaaya dönük adımlar atmaya zorluyor. İsrail uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal eden eylem ve söylemlerine son vermek zorundadır...

Küresel düzeyde çok ciddi yansımaları olabilecek bir gerilimin içindeyiz. Bölge ülkeleri ve bölge dışı aktörler geri dönülemez bir adım atmaktan kaçınmalılar.

(Hamas heyeti ile görüşmelerde) Konuştuğumuz konular arasında özellikle Gazze'deki insani yardımlar meselesini nasıl iyileştirebiliriz bu önemli bir husustu... Hamas heyeti bizimle bu kardeşlerine (Gazzelilere) nasıl daha fazla insani yardım yapabilir, uluslararası seferberlik nasıl oluşturabilir, onu görüştük. Biz Türkiye olarak savaşın başından itibaren insani yardım faaliyetlerimizi artırmış durumdayız.

Ateşkes müzakerelerine ilişkin neler yapılıyor neredeyiz, konuştuk. Netanyahu hükümeti biliyorsunuz ateşkesle çok bir ilgisi yok ama savaşın diğer tarafı olan Hamas bu konuda nerede özellikle son yaşanan gelişmelerden sonra onu bir konuştuk.

Filistinliler arası birlik meselesi, biliyorsunuz Hamas, El-Fetih ve diğer Filistinli örgütlerin bir araya gelmesi meselesi ve bu iç uzlaşma süreci, ulusal birlik sürecinin nasıl gittiğine ilişkin bilgi aldık. En son Kahire'de bir araya gelmişlerdi, buradan Mısırlı meslektaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Filistinlilerin iç uzlaşısı sürecine Türkiye ile verdikleri destekten dolayı... Filistin iç uzlaşısını çok önemli ve stratejik olarak değerlendiriyoruz."

Erakçi: "Biz Gazze ve Lübnan'da kalıcı ve derhal bir ateşkesi destekliyoruz"

Türkiye'nin "Filistin halkını desteklemek ve İsrail'in suçlarına karşı durma hususundaki tutumunu" tebrik eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "İsrail rejimi işlediği savaş suçlarında herhangi bir sınır tanımıyor. Biz Gazze ve Lübnan'da kalıcı ve derhal bir ateşkesi destekliyoruz. Bölgede savaşın yayılması ciddi tehdittir. Biz barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya da hazırız" dedi.

Türkiye ve İran arasındaki ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erakçi, nükleer enerjinin barışçıl bir şekilde kullanılması konusunda istişarelerde bulunulduğunu belirtti. Erakçi, şunları kaydetti:

"Bölgede yaptığım bütün görüşmelerde, Ürdün'de, Mısır'da, Lübnan'da ve Suriye'de gerçekleştirdiğimiz müzakerelerde ve şimdi Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde öncelikle bütün bölge ülkeleri arasında Filistin davası ve halkıyla bir dayanışma mevcut... Biz İran İslam Cumhuriyeti olarak bölgede savaşın yayılmasını istemiyoruz ve ateşkesin bir an önce sağlanmasını destekliyoruz, ancak herhangi bir senaryoya karşı hazırlıklıyız. Filistin halkının yanında ve İsrail'e karşı olan bütün ülkeler de açık ve net desteklerini belirtmişlerdir, kendi topraklarını İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı kullanılmasına asla izin verilmeyeceğini belirttiler."