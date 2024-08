Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze'ye gitme kararı aldığını açıkladı

Güncel

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurulu Olağanüstü Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'ne gitme kararı aldığını söyledi.

Abbas, TBMM'ye hitaben yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin Filistin halkının meşru haklarını savunan duruşunu takdir ettiğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "1948'den bu yana Nekbe yaşayan ve işgalin suçlarına ve uluslararası adaletin yokluğuna rağmen dimdik ayakta duran Filistin halkının acılarını size ulaştırmaya geldim." dedi.

Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin gölgesinde Arap ve Müslüman ülkeler ile özgür dünya halklarının desteğiyle Gazze'yi yeniden inşa edeceklerini ve Filistin halkının yaralarını saracaklarını dile getiren Abbas, "Kudüs kırmızı çizgimizdir, ondan taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün kalbimizdeki ve Türk halkının kalbindeki yerini biliyoruz." dedi.

Konuşmasına Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden binlerce Filistinli ve suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Heniyye için Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Abbas, "İsrail güçleri, son olarak (Gazze'deki) Et-Tabiin Okulu'nda bir katliam işledi ve en az 100 kişi öldü. Uluslararası toplum, İsrail'in her gün barınma merkezlerine dönük işlediği bu katliamlara nasıl sessiz kalıyor." dedi.

İsrail, Filistin halkını topraklarından söküp atmak istiyor

İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te yürüttüğü soykırımın amacının, Filistin halkını topraklarından söküp atmak olduğunu söyleyen Abbas, "1948 ve 1967'de yaşanan zorunlu göç dramının yeniden yaşanmasını istiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bu bir daha yaşanmayacak. Halkımız, ne pahasına olursa olsun topraklarını gaspçı işgalcilere terk etmeyecek." şeklinde konuştu.

İsrail hapishanelerindeki kötü muameleleri durdurmak ve 10 bin Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını sağlamak için herkesi harekete geçmeye çağıran Abbas, "Uluslararası meşruiyete göre Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi bağımsız Filistin devletini oluşturan topraklardır." diye konuştu.

İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım savaşı yürüttüğünü ve 40 binden fazla Filistinliyi öldürdüğünü kaydeden Abbas, "Ulusal Filistin birliği düşman karşısında zafere ulaşmanın en kısa yoludur. Ulusal birlik sağlanmadıkça huzura ermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Abbas, "7 Ekim'den bu yana çocuk, kadın, yaşlı 40 binden fazla şehit verdik, 80 binden fazla da yaralı. Ama biz yine de dimdik ayaktayız ve topraklarımızda kalıyoruz." şeklinde konuştu.

Abbas, yardımları için Türkiye'ye teşekkür etti

Türkiye'nin gönderdiği insani yardımlardan duydukları memnuniyeti dile getiren Abbas, "Gazze'deki halkımıza on binlerce ton insani yardım gönderen Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra Türkiye'ye Filistin'i savunmak için verdiği diplomasi savaşı için de müteşekkirim." dedi.

Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmasından, Gazze'deki Filistin halkına sunduğu insani yardımların yanı sıra hastanelerine yaralı ve hastaları kabul etmesinden ötürü Türkiye'ye teşekkür eden Abbas, "Kudüs ve Filistin meselesini ana meselesi haline getiren Türkiye'deki kardeşlerimizin desteğine çok güveniyoruz." dedi.

ABD'nin veto kararlarına tepki

ABD'nin Gazze'de ateşkes konusundaki tutumuna ilişkin ise Abbas, "İsrail'in Filistin halkını aç bırakmasına, öldürmesine, tüm yıkımlarına ve insani yardım kuruluşlarını hedef almasına rağmen ABD, BMGK'da savaşın durdurulmasını engellemek için 3 kez veto hakkını kullandı." dedi.

Abbas, "Filistin halkı Batı Şeria ve Gazze'de bir karış toprağının dahi işgal edilmesini kabul etmeyecektir. Ebedi başkent Kudüs; Batı Şeria ve Gazze'de yetki sahibi olan Filistin devletidir." şeklinde konuştu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, BMGK'dan ateşkesin ivedilikle sağlanmasını, işgal kuvvetlerinin Gazze'den çekilmesini, Uluslararası Adalet Divanı'nın önerilerinin uygulanmasını istedi.

"Gazze'ye gideceğiz"

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ayrıca Gazze'ye gitme kararından söz ederek, "Önümüzde hiçbir çözüm yolu kalmadı, bu nedenle de ben ve tüm Filistin yönetimi üyeleri Gazze'ye gitme kararı aldık, bunu yaparız." ifadelerini kullandı.

Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölen binlerce çocuğu hatırlatarak "Gazze'ye gideceğim. Bizim hayatımız Gazze'deki çocukların hayatından daha değerli değil." dedi.

BMGK'ya kendilerinin güvenli şekilde Gazze Şeridi'ne ulaşmalarını sağlama çağrısında bulunan Abbas, Gazze'den sonra da Kudüs'e gideceğini ifade etti.

Abbas, "Ya zafer ya da şehadet." dedi.

Müslüman ve Arap liderlere ve BM Genel Sekreteri'ne İsrail'in saldırılarını durdurmak için Gazze Şeridi'ni ziyarete katılmaları çağrısında bulunan Abbas, şunları kaydetti:

"149 ülke Filistin devletini tanırken, yalnızca 50 ülke İsrail'i tanıyor. Dünya ülkeleri adaleti anlamaya başladı ve Filistin devletini tanımaya devam ediyorlar. ABD'yi de Filistin'i tanımaya zorlayacağız."

"Filistin özgür olacak. Yaşasın Filistin-Türkiye kardeşliği"

Kararlı Filistin halkının bağımsızlığına ve özgürlüğüne "er ya da geç" kavuşacağını vurgulayan Abbas, "İşgalci yok olmaya mahkum, Filistin özgür olacak. Yaşasın Filistin-Türkiye kardeşliği. Filistin'e destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Filistinlilerin direnişinin devam edeceğini vurgulayan Abbas, şunları kaydetti:

"Dimdik durmaya devam edeceğiz ve topraklarımızdan ayrılmayacağız. Halkımız ne olursa olsun oradaki (Filistin) gaspçıları defedecektir."

Filistin Devlet Başkanı Abbas ayakta alkışlandı

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın TBMM Genel Kurulunda 46 dakika süren konuşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı. Abbas salondan ayrılışı sırasında milletvekillerini selamladı.

Abbas'ın konuşmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "24 Temmuz'da ABD senatosunda bir savaş suçlusu, aynen böyle meclis kürsüsüne çıkarak, her noktası ve her cümlesi yalana dayalı şov olan bir konuşma yapmıştı. Bugün burada Mahmud Abbas'ın her cümlesinde hakikati ve Filistin davasını ifade ettiği bu güzel konuşması dolayısıyla her biriniz adına yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş daha sonra olağanüstü toplantıyı kapattı.

Olağanüstü toplantıyı eski TBMM Başkanları ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da izledi.