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Filistin'e Destek Yürüyüşleri

Filistin\'e Destek Yürüyüşleri

İsrail'in saldırılarına tepki göstermek için 5 şehirde yürüyüşler düzenlendi; katılımcılar slogan attı.

06.10.2024 21:16
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Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları nedeniyle Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla yürüyüşler düzenlendi.

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde düzenlenen "Gazze Direniyor, Şanlıurfa Yürüyor" etkinliği kapsamında Ali Şelli Parkı'nda toplananlar, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Rabia Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında vatandaşlar tekbir getirdi, sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına konuşan Memur-Sen Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim Coşkun, İsrail'in bir yıldır Filistin'de soykırım yaptığını söyledi.

Dünyanın bu soykırım karşısında suskun, sağır ve kör olduğunu belirten Coşkun, tarihte katilin ve soykırımcının bu kadar desteklendiği hiçbir örneğin olmadığını kaydetti.

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celil Abuzar da bugün çağdaş dünyanın önünde İsrail tarafından Gazze'de insanlığın katledildiği ve en ağır savaş suçlarının işlendiği değerlendirmesinde bulundu.

Kilis

Kilis'te de Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde Hacı Cümbüş Camisi önünde toplananlar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına basın açıklamasını yapan Memur-Sen İl Başkanı Bekir Şen, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

İsrail'in bölgeyi kan gölüne çevirdiğini dile getiren Şen, İsrail'in soykırım siyasetini bütün bölgeye yaydığını aktardı.

Program, yapılan duanın ardından sona erdi.

Adıyaman

Mimar Sinan Kültür Parkı önünde bir araya gelen Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu üyeleri Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında vatandaşlar tekbir getirdi, sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Grup üyeleri burada bir süre bekledikten sonra ayrıldı.

Malatya

Malatya'da da Mişmiş Park Fuar Alanı'nda toplanan Kudüs Kardeşlik Platformu üyeleri, araç konvoyuyla Akçadağ ilçesindeki Kürecik Radar Üssü'ne gitti.

Grup, jandarma ve polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı radar üssü önünde toplandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından platform adına basın açıklamasını okuyan Ömer Derin, İsrail'in Gazze'de bir yıldır soykırım yaptığını belirtti.

Tepki göstermeye devam edeceklerini aktaran Derin, "Söz konusu Müslümanlar olunca bugüne kadar iddia ettikleri demokrasi, insan hakları ve özgürlük gibi bütün değerlerini çiğnemeleri bundandır. Bizzat Batılılar tarafından sırtı sıvazlanan Siyonist İsrail, bugüne kadar kadın, bebek, çocuk, yaşlı ve hastanelerde yatan hastalar dahil 42 bin insanı katletti." dedi.

Konuşmaların ardından grup dağıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Platformunca düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü, Onikişubat ilçesindeki Esad Coşan Camisi önünden başladı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kahrolsun İsrail", "Müslüman uyuma Filistin'e sahip çık", Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları atarak Necip Fazıl Kültür Merkezi önüne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Süleyman Eryaman, İsrail'in Gazze'de 365 gündür soykırım yaptığını söyledi.

Gazze'de başlayan vahşet ve soykırımın Lübnan ve Yemen'e de sıçradığını dile getiren Eryaman, "Soykırım destekçisi markaları boykotu derinleştirerek ve yaygınlaştırarak siyonizme kan pompalayan damarları kesmeliyiz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Etkinliğe, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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