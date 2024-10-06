Filistin’e Destek Yürüyüşleri Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistin’e Destek Yürüyüşleri Yapıldı

Filistin’e Destek Yürüyüşleri Yapıldı

Mersin, Hatay ve Osmaniye'de İsrail'in işgalinin birinci yılı dolayısıyla destek yürüyüşleri düzenlendi.

06.10.2024 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin, Hatay ve Osmaniye'de İsrail'in Filistin'i işgalinin birinci yılında Filistin'e destek yürüyüşleri yapıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde Mersin Filistin Dayanışma Platformu tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi.

Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda toplanan grup, ellerinde Türk-Filistin bayrakları ve meşalelerle slogan atarak Özgecan Aslan Barış Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, Gazze'deki direnişin insanlığın onuru olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştirdiğini belirten Yıldız, "Birinci yılına giren soykırımı lanetliyoruz. Bizler, Filistin dostları olarak insanlık şerefinin bu katil sürüsüne karşı mutlak geleceğine inanıyoruz. Gazze'de evleri, toprakları, özgürlükleri ve inançları için direnenlere selam olsun." diye konuştu.

Açıklamanın ardından İl Müftüsü Aydın Yığman dua etti.

Hatay

Hatay'ın Antakya ilçesinde TOKİ Resullulah Camii önünde toplanan sivil toplum örgütü üyeleri ile vatandaşlar, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Burada grup adına konuşan Memur Sen İl Başkanı İsmail Bayrakdar, uluslararası alanda İsrail'in saldırılarına karşı sessiz kalındığını söyledi.

Bayrakdar, İsrail'in zulmüne karşı tüm vatandaşları İsrail mallarını boykot etmeye davet etti.

Basın açıklamasının ardından grup, Cumhuriyet Meydanı'na kadar İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüdü.

Dörtyol ilçesinde ise Atatürk Anıt Alanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Çaylı Caddesi'nde yürüdü.

Saat Meydanı'nda devam eden etkinlik, burada yapılan basın açıklaması ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda yaşamını yitiren Filistinliler için dua edilmesiyle sona erdi.

Osmaniye

Osmaniye'de Filistin'e Destek Platformu tarafından "Direnişe Selam, Siyonizme Lanet" yürüyüşü düzenlendi.

Alibeyli Camisi avlusunda bir araya gelen grup, ellerinde Filistin-Türk bayrakları ve pankartlarla İsrail aleyhine slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından Filistin'de ölenler için dua edildi.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Mahmut Kahraman, İsrail'in 365 gündür Gazze'de soykırım yaptığını belirtti.

Dünyanın suskunluğunun çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden katil İsrail'i cesaretlendirdiğini ifade eden Kahraman, şunları kaydetti:

"Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka örnek yoktur. Bizzat Batılılar tarafından sırtı sıvazlanan terörist İsrail, bugüne kadar, kadın, bebek, çocuk, yaşlı ve hastanelerde tedavi gören 42 bin canı katletti. 97 binden fazla yaralı, on binlerce kayıp var. Bunlar insanın vicdanını kanatan gerçekler. Okulları, hastaneleri, camileri, kiliseleri bombalarken, insanlığın ortak değerlerini hiçe sayan siyonist rejim, Lübnan'a başlattığı saldırılarla sapkın inancıyla şekillendirdiği arz-ı mevut hedefine ulaşmak için bütün bölgeyi ateşe vermeyi planladığını gösterdi."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Politika, Filistin, osmaniye, İsrail, Mersin, Güncel, Dünya, Gazze, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin’e Destek Yürüyüşleri Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:02 Narin’in nerede öldürüldüğü belli oldu Narin'in nerede öldürüldüğü belli oldu
20:32 Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler
19:50 İran’dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu
16:39 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
16:21 Evinde rahatsızlanan Nez, ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı Evinde rahatsızlanan Nez, ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı
16:18 Para var huzur var Neymar kendisine ada satın alıyor Para var huzur var! Neymar kendisine ada satın alıyor
16:16 BBP’den vahşi cinayetlere karşı idam talebi BBP'den vahşi cinayetlere karşı idam talebi
15:59 Mahmut Çorumlu’nun görev değişikliğine Nedim Şener’den tepki Mahmut Çorumlu'nun görev değişikliğine Nedim Şener'den tepki
15:49 Hizbullah, Nasrallah’ın varisinden haber alamıyor Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor
15:45 Birçok kullanıcı bu haklarını bilmiyor Birçok kullanıcı bu haklarını bilmiyor
15:45 Sıla bebek için umutlar tükeniyor, ilaçlara tepki vermiyor Sıla bebek için umutlar tükeniyor, ilaçlara tepki vermiyor
15:21 Oktay Derelioğlu’nun eski eşi Sezer Çakır, Sergen Yalçın’la yakalanınca olanlar oldu Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır, Sergen Yalçın'la yakalanınca olanlar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 23:29:01. #1.12#
SON DAKİKA: Filistin’e Destek Yürüyüşleri Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement