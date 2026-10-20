Fırında iki kardeşi öldüren sanık ilk duruşmada tahliye talebinde bulunmadı

ESKİ Aydınspor Kulübü Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'i işlettikleri fırında tabancayla öldüren Umut Kuru (24), ilk kez hakim karşısına çıktı. Özlüer kardeşlerden yaklaşık 5 milyon lira alacağı olduğunu ve tehdit edildiğini öne süren Kuru, "Önceki süreçte çektiğim çileyi ben biliyorum. Bazen 'Keşke ben ölseydim' diyorum. Tahliye talebim yok" dedi.

Olay, 20 Mart'ta saat 17.00 sıralarında Efeler ilçesi Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'ndaki bir fırında meydana geldi. Fırın işleten Erhan Özlüer ile kardeşi Ayhan Özlüer, iş yerlerinde bulundukları sırada silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla ateş açan şüpheli, olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, şüpheli Umut Kuru'yu Aydın-İzmir Otoyolu girişinde yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadesinde dolandırıldığını ve tehdit edildiğini öne süren Kuru, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erhan Özlüer ve Ayhan Özlüer, Kemer Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

'3 FIRINA ORTAK OLMUŞTUK'

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Kuru hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Kuru için iki kardeşi 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Kuru'nun yargılanmasına Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada sanık ve avukatları ile müşteki avukatlar hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Kuru, Özlüer kardeşlerle uzun yıllara dayanan bir ilişkisi olduğunu, genç yaşlarda onların fırınında çalıştığını ve ilerleyen süreçte birlikte işletme ortaklıkları kurduklarını söyledi. Cezaevine girmesinin ardından ortaklık ilişkilerinde sorunlar yaşandığını ve alacaklarını tahsil edemediğini ileri süren Kuru, "'Cinsel saldırı' suçundan cezaevine girdim. Kadın onlarla birlikte bana komplo kurdu. Daha sonra durumu itiraf etti ve şikayetini geri aldı. Cezaevine girince ortaklık durumuma el koydular" dedi. Toplam 5 milyon lira alacağı bulunduğunu ve yaklaşık 1,5 yıl boyunca parasını alamadığını iddia eden Kuru, "3 fırına ortak olmuştuk. 500'er bin lira Marmaris'teki fırına para koyduk. Uzun süre alacaklarımı alamadım. Ortaklık bitecekti, ben alacaklarımı alıp üzerindekileri onlara verecektim. Paramı kurtarabilmek için Çeşme'de onlardan bir işletme aldım. Üzerine 5 milyonluk senet verdim" diye konuştu.

'1 VEYA 2 METREDEN 1 EL ATEŞ ETTİM'

Senetlerini düzenli ödediği dönemde çeşitli borçlardan haberdar edilmediğini iddia eden Kuru, "Bana haber vermedikleri sigorta ve vergi borcundan dolayı ödeyememeye başladım. Üzerimde psikolojik baskı vardı. Baskıdan kurtulmak için üzerimdeki malları onlara devretmeye çalıştım. Ayhan ağebey ile araç devri için noterde buluştuğumuzda yanında 2 kişi vardı. Bu kişiler elinde bıçakla oynuyordu. Bunu tehdit olarak algıladım. Kendimi tehlikede hissettiğim için E.T.'den silah aldım. Noterde devir işlemini yaptım ancak korktuğum için suç duyurusunda bulunamadım" dedi.

Olay günü senetlerini almak ve bayramlaşmak amacıyla Özlüer kardeşlerle görüşmeye gittiğini ifade eden Kuru, "Ayhan ağabey ile konuştuk daha sonra Erhan ağabeyin yanına gittik. Ailemi tehdit ettiler. Bu insanlarla iş yaptığımızdan beri sürekli tehdit altında hissediyordum. Korkmuştum. Ayhan ağabey çok hareketliydi aklıma noterdeki bıçaklı kişiler de gelince ona 1 veya 2 metreden ölmesi için değil, panik yaptığım için 1 el ateş ettim. Bu sırada Erhan ağabey elime atıldı, aramızda arbede çıktı. Silahı aldı ama düştü. Başını yere vuran ben değilim, kendisi düşünce çarptı. Kalabalığı görünce daha çok panikledim. Silahı alıp kaçtım. Olay nedeniyle çok üzgünüm. Önceki süreçte çektiğim çileyi ben biliyorum. Bazen 'Keşke ben ölseydim' diyorum. Tahliye talebim yok" dedi. Kuru ayrıca, olaydan önce kardeşiyle yaptığı bir konuşmada 'Yeter, ya ben ya da onlar ölsün' şeklinde sözler söylediğini kabul etti ancak bu konuşmanın öldürmeye yönelik bir planlama olmadığını ileri sürdü.

TANIKLAR OLAY SONRASINI ANLATTI

Duruşmada dinlenen tanık C.S., silah seslerinin ardından olay yerine indiğinde Kuru'yu yerde yatan kişilerden birinin üzerinde gördüğünü ve boğazını sıktığını iddia etti. Kuru'ya müdahale etmek istediğini belirten C.S., sanığın yerdeki silahı alarak kendisine doğrulttuğunu ve 'Seni de vururum' dediğini öne sürdü.

Tanık U.S. de Kuru'nun yerde yatan kişiye ayağıyla bastırdığını ve montların bel kısmında bulunan kemere benzer bir cisimle boğmaya çalıştığını iddia etti. Silahı gördükten sonra geri çekildiğini anlattı.

Fırında çalışan tanık H.D. de olay sırasında Ayhan Özlüer'in konuştuğunu, Kuru'nun elini ceket cebinde tutarak aniden ateş ettiğini öne sürdü. Ayhan Özlüer'in yere düşmesinin ardından Erhan Özlüer ile Kuru'nun boğuştuğunu belirten H.D., yardım istemek için fırından uzaklaştığını ve bu sırada bir el daha silah sesi duyduğunu söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanık Umut Kuru'nun tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 12 Ocak'a erteledi.