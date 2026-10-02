Fransa Adalet Bakanı Darmanin, lise hasarlarının onarımını velilerden istedi - Son Dakika
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Fransa Adalet Bakanı Darmanin, lise hasarlarının onarımını velilerden istedi

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Fransa Adalet Bakanı Darmanin, lise eylemlerindeki hasarların onarım masrafını velilerin karşılaması gerektiğini söyledi. Darmanin, savcılara velilerden tazminat talebi için talimat verdiğini, gözaltına alınan yaklaşık 2 bin kişinin yüzde 90'ının reşit olmadığını belirtti.

Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, lise eylemleri sırasında meydana gelen hasarlardan sorumlu tutulan çocukların velilerinin, onarım masraflarını karşılaması gerektiğini belirtti.

Fransız RTL radyosunun konuğu olan Darmanin, bir haftadır devam eden lise eylemlerini değerlendirdi.

Darmanin, lise eylemleri kapsamında meydana gelen hasarlarla ilgili "Bedeli ödeyen reşit olmayan çocuk değil, ebeveynlerdir; günümüzde bu, ebeveynleri de ilgilendiren bir sorun." dedi.

Velilerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Darmanin, "15-16 yaşındaki gençler, otobüs duraklarına veya okul müdürlerine saldırarak ne yapıyor?" diye sordu.

Darmanin, savcılara, liseler zarar gördüğünde, otobüs duraklarına ve toplu ulaşım araçlarına yönelik hasarlar söz konusu olduğunda artık velilerden tazminat talep etmeleri için talimat verdiğini aktararak, velilerin bu eylemler kapsamında çocuklarının sorumlu olduğu saptanan olaylarda onarım masraflarını karşılaması gerektiğini dile getirdi.

Hakimlerin de savcıların bu yöndeki taleplerini onaylamasını umduğunu ifade eden Darmanin, eylemler kapsamında küçük bir azınlığın şiddetle hareket ettiğini kaydetti.

Darmanin, bu azınlığın lise öğrencilerinden oluşup oluşmadığına emin olmadıklarını dile getirerek, lise eylemlerinin bir "kamu düzeni meselesine" dönüştüğünü savundu.

Fransız bakan, eylemlerin başından bu yana yaklaşık 2 bin kişinin gözaltına alındığını ve bunların yüzde 90'ının reşit olmadığını bildirdi.

"Liselilerin meşru öfkeleri karşısında hükümet sert karşılık vermeyi tercih etti"

Hakim ve savcılardan oluşan SM sendikası (Syndicat de la Magistrature), hükümetin söz konusu eylemlere karşı sergilediği tutum hakkında internet sitesinden açıklama yaptı.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Fransız gençliğini susturmak için baskı uygulanmaya son verilmesi" talep edilirken, lise öğrencilerinin toplumsal hareketinin sert bir şekilde bastırılmaması istendi.

Açıklamada, "Liselilerin meşru öfkeleri karşısında hükümet sert karşılık vermeyi tercih etti." ifadesine yer verilirken, öğrencilere karşı biber gazı ve kapsüllerinin yanı sıra uzuv kaybına yol açabilecek silahların kullanılmasına tepki gösterildi.

Adalet Bakanlığının bu eylemlerle ilgili dosyalarda savcılara en katı şekilde davranmaları talimatı vermesine tepki gösterilen açıklamada, orantısız gücün özellikle dar gelirli mahallerde yaşayan, beyaz olmayan gençlere karşı kullanıldığına işaret edildi.

Kaynak: AA
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