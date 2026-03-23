Fransa'da Yerel Seçimlerin İkinci Turu Gerçekleşti

23.03.2026 00:30
Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turunda yüksek katılım sağlandı; solcular, büyük kentlerde kazandı.

Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi.

Sandık çıkış anketlerine göre, seçimin ikinci turunda sandığa gidenlerin oranı yüzde 57 oldu. Bu oran 2020'deki yerel seçimlerin aynı turunda yüzde 41,86 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkenin en büyük 3 kenti olan Paris, Marsilya ve Lyon'da solcuların desteklediği adaylar seçimleri kazanırken, seçmenlerin çok sayıda kentte mevcut belediye başkanlarını yeniden göreve çağırdığı gözlemlendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017-2020 yılları arasında başbakanı olarak görev yapan ve mevcut Le Havre Belediye Başkanı Edouard Philippe, oyların yüzde 47,71'ini alarak kentte yeniden belediye başkanı seçildi.

Ufuklar partisi lideri olan Philippe, yerel seçimlerde başarılı olması halinde 2027'deki cumhurbaşkanı seçimlerine katılmak istiyordu.

Sosyalistler, Paris'i yönetmeye devam edecek

Paris'te 2014'ten bu yana Belediye Başkanı olarak görev yapan sosyalist Anne Hidalgo'nun yardımcısı Emmanuel Gregoire, oyların yaklaşık yüzde 50'sini alarak seçimi önde bitirdi ve Paris Belediye Başkanı seçildi.

Sosyalistler, bir sonraki yerel seçimlere kadar başkenti yönetmeye devam edecek.

Macron'un merkez sağcı eski Kültür Bakanı Rachida Dati, Paris'te oyların yaklaşık yüzde 40 ile ikinci, solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Sophia Chikirou ise oyların yaklaşık yüzde 10'u ile seçimi üçüncü sırada tamamladı.

Marsilya'da mevcut belediye başkanı yeniden seçildi

Ülkenin en büyük ikinci kenti Marsilya'da mevcut solcu Belediye Başkanı Benoit Payan oyların yüzde 54,60'ını alarak yeniden belediye başkanı seçildi. Payan'ın aşırı sağcı rakibi Franck Allisio ise oyların yüzde 39,10'unu alarak, seçimi ikinci sırada tamamladı.

Lyon kentinde ilk turda neredeyse aynı oy oranına ulaşan 2 belediye başkan adayının ikinci turdaki oyları merak ediliyordu.

Solcu partilerin desteğini alan mevcut çevreci Belediye Başkanı Gregory Doucet oyların yüzde 54'ünü alarak, merkez sağcı rakibi aday Jean-Michel Aulas'ı geçti.

Kuzeyde Lille ve banliyösü Roubaix'de solcular seçimi önde bitirdi

Ülkenin kuzeyindeki Lille kentinde oyların yüzde 50'sini alan mevcut sosyalist Belediye Başkanı Arnaud Deslandes, Lille'in banliyösü Roubaix kentinde oyların yüzde 55,61'ini alan LFI Milletvekili David Guiraud ise yarışı önde bitirdi.

Nice'de aşırı sağcıların desteklediği aday kazandı

Nice kentinde aşırı sağcıların da desteklediği merkez sağcı belediye başkan adayı Eric Ciotti oyların yüzde 45'ini toplayarak, seçimi kazandı.

Aynı kentte 2017'den bu yana belediye başkanı olarak görev alan Christian Estrosi oyların yüzde 39,50'sini alarak yarışı ikinci sırada tamamladı.

Aşırı sağ, Toulon ve Nimes'de mağlup oldu

Toulon kentinde mevcut merkez sağcı Belediye Başkanı Josee Massi oyların yüzde 53,50'sini alarak, aşırı sağcı rakibi Laure Lavalette'i geride bıraktı.

Nimes kentinde oyların yüzde 40,50'sini toplayan komünist Vincent Bouget, aşırı sağcı rakibi Julien Sanchez'i geçerek belediye başkanı seçildi.

Seçimlerin ikinci turunda 3 kişi hayatını kaybetti

İkinci tur sırasında Annecy, Carcassone ve Saint-Etienne kentlerinde seçim merkezlerinde 3 kişi hayatını kaybetti.

Saint-Etienne'de hayatını kaybeden kişinin bir seçim merkezi gözlemcisi olduğu bildirildi.

Siyasilerden gelen ilk tepkiler

Paris'te seçimleri kazanan Gregoire, başkentte düzenlediği basın toplantısında, seçmenlerin seferberliği sayesinde sağcıların Paris'i yönetmeyeceğini belirterek, "Paris, aşırı sağcı bir kent değil ve olmayacak." dedi.

Gregoire, ırkçılığı ve Yahudi karşıtlığını reddettiklerini dile getirerek, "Paris sizlere ait, Paris sizlersiniz." dedi.

LFI parti Koordinatörü Manuel Bompard, Paris'te basına yaptığı açıklamada, seçimlere katılımın düşük olduğuna dikkati çekerek, ülkenin ciddi bir demokratik krizden geçtiğini vurguladı.

Bompard, partilerinin listelerinin seçimlerde ciddi bir çıkış yaptığını dile getirerek, Macron ve destekçilerini kast ederek "Macronculuk yok olmanın eşiğinde." dedi.

Merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partisi Başkanı Bruno Retailleau, başkentte yaptığı konuşmada, partilerinin ülkenin en büyük siyasi gücü olduklarını savundu.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Grup Başkanvekili Marine Le Pen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, ikinci turda partilerinin onlarca kentte galip geldiğini belirterek, bu durumu "muazzam bir zafer" olarak nitelendirdi.

Sosyalist Partisi (PS) lideri Olivier Faure ise, Paris, Marsilya ve Lyon kentlerinde önde olduklarını dile getirdi.

Rönesans'ın Genel Sekreteri Gabriel Attal, Paris'te yaptığı konuşmada, seçimlerde Rönesans partili 200 adayın belediye başkanı seçildiğini belirtti.

Fransa'da belediye meclis üyesi adayları farklı parti ve ittifakların sunduğu listeler halinde seçimlere katılıyor.

Yerel seçimlerin ikinci turunda belediyelerde en yüksek oy oranına sahip olan liste, belediye meclisinin sandalyelerinin yarısını kazanıyor.

Geriye kalan sandalyeler ise aynı belediye için yarışan ve oyların yüzde 5'ten fazlasını alan tüm listelerin oy oranlarına orantılı olarak dağıtılıyor.

Kaynak: AA

