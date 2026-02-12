Gaazze\'de Yardım Krizi Devam Ediyor

İsrail'in saldırılarının sürdüğü 2024 ve 2025'te iki uluslararası kuruluşun çalışmaları için Gazze'de bulunan İtalyan insani yardım görevlisi Gennaro Giudetti, ateşkesten sonra azalsa da aslında bombardımanların devam ettiğini, jeneratör, çadır ve ilaç gibi yardım malzemelerinin girişinin daha fazla sağlanması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Sağlık Örgütünde (DSÖ) üstlendiği görevler dolayısıyla Haziran-Temmuz 2024 ile Şubat-Eylül 2025 dönemlerinde Gazze'de bulunan lojistik uzmanı Giudetti, tanıklık ve gözlemlerini, AA muhabirine değerlendirdi.

Giudetti, 2025'te Deir el-Balah'ta uluslararası insani yardım kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu bölgede görev yaptığını ve lojistikle ilgilendiğini belirterek, "Yani operasyonel kısmın tamamı, hastanelere ve özellikle tıbbi kuruluşlara ilaç ve tıbbi ekipman sağlama desteği. Dolayısıyla Kızılhaç, Sınır Tanımayan Doktorlar, Emergency gibi çeşitli, büyük ya da daha küçük uluslararası tıbbi kuruluşlara ve Gazze Şeridi'ndeki hastanelere destek veriyorduk." dedi.

Nasıl destek sağladıkları sorulan Giudetti, "Bombardımana uğradıklarında onları nasıl onarabileceğimizi anlamaya çalışıyorduk. Yaptığımız şeylerden biri de hastanelerin tahliyesiydi; ya önleyici olarak bombalanacaklarını anladığımızda yani her şey yok olmadan önce hastanelerin içindeki malzemeleri çıkarmaya çalışmak için hemen öncesinde gidiyorduk ya da bombardımandan sonra gidip halen kullanılabilir, kurtarılabilir olanı tespit ederek başka hastanelere taşımak için çalışıyorduk." yanıtını verdi.

Giudetti, Gazze'de İsrail tarafından bombalanan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne de gittiğini belirterek, "Burası aynı zamanda uzun süre bir İsrail askeri üssü olarak kullanılmıştı. Bombalanmadan önce içeri girmeyi ve örneğin oksijen makinesi ve oksijen tüplerini, oksijen konsantratörlerini çıkarmayı başardık çünkü Gazze Şeridi'ne sokulması çok zor olan birçok makine var. İsrail, bunların girişini yasaklıyor, birçok tıbbi ekipmanın girişine izin vermiyor. Bu nedenle Şerit'in içinde kalan az sayıdaki ekipmanı korumak, hayati ve çok değerli." diye konuştu.

Giudetti, Türk hastanesinden kurtarabildikleri ekipmanları Şifa Hastanesi'ne, Nasır Hastanesi'ne ve başka hastanelere taşımayı başardıkları, bu sayede bunların yoğun bakım ünitelerinde kullanıldığı bilgisini verdi.

"Medyanın dikkati çok azaldı"

Ekim 2025'te sağlanan ateşkesten kısa süre önce Gazze'den ayrıldığını anlatan Giudetti, "Ateşkes dönemine yakın bir zamanda, biraz önce çıktım. Mayıs, haziran, temmuz dönemi, Gazze Şeridi'nin içinde yaşam gerçekten sürdürülemezdi çünkü kamyonların girişine izin vermiyorlardı, çok az sayıda girebiliyordu ve her zaman değil. Dolayısıyla bu, bir zirve noktasıydı ve bombardımanlar hiç durmuyordu." ifadelerini kullandı.

Ateşkesin ardından Gazze'deki bağlantılarıyla görüşüp duruma dair bilgi alıp almadığı sorulan Giudetti, "Ateşkesten sonra bombardımanlar azaldı, dikkat edin, tamamen durmadı yani bombardımanlar devam ediyor, sadece artık daha az konuşuluyor. Medyanın dikkati çok azaldı ancak bu, bombardımanların bittiği ya da tamamen durduğu anlamına gelmiyor. Sorun şu ki hava saldırılarıyla, belki insansız hava araçlarıyla bombardımana devam ediyorlar ve artık bundan söz edilmiyor." yanıtını verdi.

"Bu insani krize yanıt verebilmek için daha fazla malzemeye ihtiyaç var"

Giudetti, Gazze'ye ateşkesin ardından daha fazla yardım malzemesinin girmesi gerektiğini ancak İsrail'in her türlü yardımı kontrol ettiğine dikkati çekerek, "Örneğin daha fazla jeneratörün, daha fazla bataryanın girmesine izin verilmesi lazım çünkü Gazze'de elektrik yok, İsrail elektriği kesti. Dolayısıyla bu insani krize yanıt verebilmek için daha fazla malzemeye ihtiyaç var. Daha fazla çadırın içeri girmesi gerekiyor. Çadır sokmak zor, birçok ilacın girişine izin verilmesi de zor. Aslında zorluk, hem insani yardımların girişini sağlamakta hem de bu yardımların çeşitliliğini artırmakta ve miktarını yükseltmekte." şeklinde konuştu.

Gazze Şeridi'nin yeniden inşasının da artık gündeme alınması gerektiğini belirten Giudetti, bölgede büyük bir yıkım yaşandığını ifade etti.

"Bu şekilde sürdürülebilir değil. Çadırlarda yaşamak mümkün değil, insani değil." diyen Giudetti, Gazze'nin uluslararası kamuoyunun gündeminden büyük ölçüde çıktığını belirtti ve "Gazze Şeridi, artık radarın dışında. Bu konular ya hiç konuşulmuyor ya da çok sınırlı şekilde ele alınıyor." değerlendirmesinde bulundu."

AB'ye Gazze eleştirisi

Gazze'de yaşananlarla pek çok şeyin kaybedildiğine işaret eden Giudetti, "Gazze'de Avrupa Birliği (AB) öldü, uluslararası hukuk öldü, uluslararası örgütler öldü. Yüzyıllar boyunca oluşturduğumuz her şey, Gazze'de son 2 yılda yaşananlarla parçalandı, dağıldı, bütün değerler, sözleşmeler, yazdığımız, imzaladığımız her şey uçtu gitti." dedi.

Giudetti, yarın başka bir ülkenin, başka bir ülkeyi işgal edip bombalayabileceğini, uluslararası insani yardım çalışanlarına saldırabileceğini, gazetecilerin ülkeye girişine izin vermeyebileceğini, sansür uygulayabileceğini çünkü artık uluslararası hukukun herkes için geçerli olmadığını ve bundan da endişe ettiğini söyledi.

"Uluslararası basın, neden Gazze'ye giremiyor?"

Gennaro Giudetti, uluslararası basında sürekli "Gazze'de ateşkes var." denildiğini duyduklarını belirterek, "Peki, iyi o halde uluslararası basın neden Gazze'ye giremiyor? Kimse basının girebilmesi için baskı yapmıyor." dedi.

Giudetti, her seferinde kınayan ve girişleri kolaylaştırmasını isteyen bildiriler gördüklerini ancak İsrail'in bir adım atmadığını ifade ederek, "Bu talepler yapılmadığında normalde sonuçları olur, birtakım yaptırımlar uygulanır. Biz, AB olarak, Rusya'ya karşı 20 yaptırım paketi uyguladık, İsrail'e ise bir tane bile uygulamadık. Halen belki bir yaptırım paketi çıkarılabilir mi diye tartışılıyor yani bu, gerçekten uluslararası hukukun da ölümü, AB'nin de ölümü ve temelde özellikle Gazze'deki çocukları inkar ettik, bu yüzden kendimizi asla affetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Giudetti, bir gün Gazze'ye geri dönmeyi isteyip istemediği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bir gün Gazze'ye geri dönmeyi, tüm meslektaşlarımı ve tanıdığım insanları selamlamayı umuyorum. İnsani yardım kuruluşları kontrol altında ve birkaç hafta içinde hepsi ya da neredeyse hepsi sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya çünkü uluslararası kuruluşları da kontrol etmek istiyorlar. Bu, bir çılgınlık. İnsani yardım çalışanları olarak eğer konuşursak, gördüklerimizi anlatırsak, sınır dışı ediliyoruz, benim başıma geldiği gibi. Bu yüzden artık Gazze'ye giremiyorum. Bu yüzden bir gün, belki de İsrail'den izin istemek zorunda kalmadan geri dönebilmeyi umut ediyorum."