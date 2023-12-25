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Gazeteci Can Ataklı'ya soruşturma - Son Dakika
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Gazeteci Can Ataklı'ya soruşturma

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından şehit aileleri ve şehit babalarıyla ilgili sözleri nedeniyle Gazeteci Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlattı.

Gazeteci Can Ataklı\'ya soruşturma
25.12.2023 - 21:01,  Güncelleme: 21:02
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın, oğlunun cenaze töreninde söylediği sözlere Gazeteci Can Ataklı'dan skandal bir çıkış geldi. Ataklı, YouTube yayınındaki skandal konuşmasında şehit babasına "Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın cenazesi, önceki gün memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

ŞEHİDİN BABASI CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ GÖSTERDİ

Oğlunun üniformasıyla törene katılan şehidin babası Mehmet Aslan mikrofonu alarak evladı için helallik isteyip, "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, selam gönderenlere de hakkımı helal etmiyorum." dedi. Bunun üzerine törene katılanlar "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

CAN ATAKLI, ŞEHİT BABASINA AĞZA ALINMAYACAK SÖZLERLE SÖYLEDİ

Gazeteci Can Ataklı ise, bugün YouTube üzerinden yaptığı bir yayında şehit babası için skandal ifadelere imza attı. Ataklı, yaptığı yayında "'Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" dedi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI CAN ATAKLI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı'nın sosyal medya platformu X ve diğer sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında söylediği sözleri, "olumsuz ve saldırı niteliğinde" olarak değerlendirdi. Başsavcılık, Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

CHP LİDERİ ÖZEL: DEMİRTAŞ'A SELAM OLSUN

Özgür Özel, genel başkan seçildiği CHP'deki 38. Olağan Kurultay'da Demirtaş ve Kavala'ya selam göndererek, "Memleketimin dört bir yanında altı oklu bayrağı sallayanlara, Soma'da, Zonguldak'ta, Bartın'da yerin yüzlerce metre altında çalışanlara, İzmir'de Agrobay'da direnen kadınlara, Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA
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