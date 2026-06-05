Gazeteci İsmail Arı'nın Yargılanması

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "gizliliğin ihlali" suçlamalarıyla yargılandığı davada Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 75 gündür tutuklu bulunan Arı, "Ben tertemiz gazetecilik yaptım, bu yüzden cezalandırıldım. Bana yapılan eziyeti sağır sultan duydu, yargı organları duymadı. Gazetecilik suç değildir. Derhal beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, Arı'nın tahliyesine karar verdi. Duruşma, 9 Ekim 2026'ya ertelendi

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "gizliliğin ihlali" suçlamalarıyla hakkında 2 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı, bugün Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı."

SİYASİ PARTİLER VE SENDİKALARDAN DESTEK

İsmail Arı'nın duruşması öncesinde adliye önünde yapılan basın açıklamasında, İsmail Arı'nın tahliye edilmesi talep edildi. Açıklama ve duruşmayı; İsmail Arı'nın ailesi ve basın meslek örgütleri temsilcilerinin yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP milletvekilleri Suat Özçağdaş, Gökçe Gökçen, Utku Çakırözer, Kayıhan Pala, Aylin Yaman, Mahmut Tanal, Süleyman Bülbül, Gamze Taşcıer, CHP'li Selin Sayek Böke, Yalçın Karatepe ve Aylin Nazlıaka; eski CHP milletvekili İlhan Cihaner; SOL Parti PM Üyesi Alper Taş ile SOL Parti sözcüleri İlknur Başer, Önder İşleyen ve İsmail Hakkı Tombul; EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden Adalet Peşinde Aileleri Platformu ve geçen günlerde tahliye edilen gazeteci Alican Uludağ takip etti.

ARI, DURUŞMA SALONUNA GETİRİLDİĞİNDE ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Mahkeme salonunun küçük olması nedeniyle duruşmayı izlemeye gelenlerin büyük bir kısmı salon dışında kaldı. Salondaki oturma yerlerine dava dosyaları konulduğu görüldü. Hakim, avukatların duruşmanın daha büyük bir salonda görülmesi yönündeki talebini kabul etti ve salon değiştirildi.

İsmail Arı salona getirildiği sırada, salondaki kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı. Bir izleyici, "Halkın sesi" derken, başka bir izleyici de "İsmail, seninle gurur duyuyoruz" diye seslendi. Mahkeme hakimi, duruşmayı başlatmak için alkışların kesilmesini bekledi. Alkışların dinmesinin ardından hakim, "Dinleyiciler, duruşmaya başlayacağız. Bundan sonra alkış istemiyorum" uyarısı yaptı.

"TCK 217/A GAZETECİLERİ AVLAMA MADDESİ HALİNE GELDİ"

İsmail Arı'nın avukatı Kerem Altıparmak, savunmasında Anayasa Mahkemesi kararlarını örnek göstererek ifade özgürlüğünün hedef alındığını belirtti. Altıparmak, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu düzenleyen TCK 217/A'nın (Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma) "gazetecileri avlama" maddesi haline geldiğini söyledi. Bu kapsamda, dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesini talep ettiklerini ifade etti.

Avukatın talebi üzerine savcıya görüşü soruldu. Cumhuriyet Savcısı, talebin gelinen aşamada somut norm denetimine gidilmesini gerektirmediğini savunarak, talebin reddi yönünde karar verilmesini istedi.

ARI'DAN "SEGBİS KAYDI AÇILSIN" TALEBİ

İsmail Arı'nın avukatları, iddianamenin okunmasını talep etti. Mahkeme hakimi, isnat edilen suç ve eylemleri özetledi. Arı, savunmasına başlamadan önce söz alarak, "Öncelikle bir talebim var. Savunmamın bağlamından kopmadan tutanağa geçirilmesini istiyorum. Bu nedenle SEGBİS kaydı yapılmasını talep ediyorum" dedi.

"75 GÜNDÜR KOĞUŞTA YERDE YATIYORUM"

Hakim ise savunmasını aynen yazdıracağını, bu yöntemle zapta geçirileceğini belirterek, talebi reddetti.

Arı savunmasında, "Buraya sadece kendimi savunmak için değil, gazeteciliği savunmak için geldim. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen basın kartına sahibim. 75 gündür yatarı olmayan bir suç iddiasıyla cezaevinde tutuluyorum. 75 gündür 58 satırlık bir iddianame yüzünden cezaevindeyim. Gazetecilik faaliyetim engellenmektedir. 75 gündür kapasitenin çok üstünde bir koğuşta yerde yatıyorum. Anayasa'da 'basın hürdür, sansür edilemez' denilmesine rağmen, anayasa ve hukuk ayaklar altına alınarak tutuklandım. Basın ve demokrasi tarihine geçen bu hukuksuzlukları sıralamak istiyorum" diye konuştu.

"SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ VE UYUŞTURUCU BARONLARINA OPERASYON DÜZENLER GİBİ..."

Savunmasını sürdüren Arı şöyle devam etti:

"Bir video kaydı nedeniyle, videonun yayınlanmasından 65 gün sonra gözaltına alındım. Bayram ziyareti nedeniyle Tokat'ın Turhal ilçesindeydim. Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yazıda üç adres belirtilmiş. Bu adreslerden biri eşimin amcasının, biri dayısının, biri de teyzesinin adresi. Beni neden annem ve babamın evinde değil de eşimin akrabalarının evinde aradılar? Ben bunu merak ediyorum. Bu konu hakkında suç duyurusunda bulunmanızı talep ediyorum. Gözaltına alındığımda ise jandarma ve polis, suç örgütü lideri ya da uyuşturucu baronlarına yapılan baskındaki gibi eşimin akrabalarının evine dayanmıştır. Ayrıca, o dönem Ankara Valiliği'nce, 'benim talebim olmaksızın' suç örgütleri tarafından tehdit edildiğim için iki polis tarafından korunuyordum. Bu şartta neden gözaltına alındım?"

"POLİSLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN" TALEBİ

Gazeteci Arı, gözaltına alındığında evine gelen polislerin hakim kararı olmaksızın telefonuna el koyduğunu ileri sürerek, "Polislere, 'El koyma kararınız yoksa buna el koymanız hırsızlık ve görevi kötüye kullanmadır' uyarısında bulundum. Bunun üzerine telefonum emniyetin önündeki yakınlarıma iade edildi. Bu olayla ilgili olarak Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dört polis memuru hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyorum" dedi.

İsmail Arı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde çıplak arama yapılmak istendiğini, 3-4 kere eğilip kalkmasının istendiğini öne sürdü. Arı, bunu kabul etmediğini aktararak, söz konusu eylemlerde sorumluluğu bulunan polisler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Mahkeme hakimi, reddettiği SEGBİS kaydı talebini, yapılan itirazlar sonucunda kabul etti. SEGBİS kaydının açılması için duruşmaya ara verildi.

"İDDİANAMEDE 'MUHTEMEL' GİBİ İFADELER YER ALIYOR. BEN BU NEDENLE CEZAEVİNDEYİM"

SEGBİS bağlantısının kurulmasının ardından duruşma yeniden başladı. Arı, "Soruşturma dosyamın ben nezaretteyken hazırlandığı ortada. Tutuklanmam için alelacele bir dosya oluşturulmuştur. Söz konusu videodan Erdoğan ailesi rahatsız olmamış, iddia makamı rahatsız olmuştur. İddianamede 'muhtemel' gibi ifadeler yer alıyor. Ben bu nedenle 75 gündür cezaevindeyim. Haberimin arkasındayım. İddianamede gerçekler alenen perdeleniyor. TCK 217/A kapsamında yöneltilen tüm suçlamaları reddediyorum" şeklinde konuştu.

İsmail Arı, Yunus Emre Vakfı'yla ilgili haberine ilişkin de "Size şaşıracağınız bir şey söyleyeceğim. Yunus Emre Vakfı davasını siz yürüttünüz Sayın Hakim. Ben, izlediğim ve haberleştirdiğim dava nedeniyle bugün yargılanıyorum. Yunus Emre Vakfı'na ilişkin haberimle üç ayrı ödül aldım" dedi.

Arı savunmasını, "Ben bu ülkede gazetecilik yapma hakkımı kullandım. Halkın çıkarları için gazetecilik yaptım. Çok fazla tehdit edildim ama halk için gazetecilik yapmaya devam ettim. Tutuklanınca insanların bunun farkında olduğunu gördüm. Tutukluluğuma itiraz etmek için çeşitli eylemler gerçekleştirildi. Ben tertemiz gazetecilik yaptım, bu yüzden cezalandırıldım. Bana yapılan eziyeti sağır sultan duydu, yargı organları duymadı. Gazetecilik suç değildir. Derhal beraatimi talep ediyorum" ifadeleriyle bitirdi.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

İsmail Arı'nın avukatlarının savunmalarının ardından savcılık mütalaasına geçildi. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, bulguların tamamının henüz toplanmamış olması ve suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunması nedeniyle tutukluluğun devamını talep etti.

Mütalaanın arından söz alan Arı'nın avukatı, "Müvekkilim 75 gündür tutuklu. Bu süre zarfında neden deliller toplanmadı?" diyerek tepki gösterdi.

Hakim, gelinen aşamada İsmail Arı'nın delil karartma imkanının olmaması, sabit ikametgah adresinin olması nedeniyle tutukluluk koşullarının kalktığından, tahliyesine karar verdi.

Duruşma, 9 Ekim 2026'ya ertelendi.