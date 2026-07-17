15 Temmuz Gazisi: O Gün Gerçek Askerler Bizdik - Son Dakika
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15 Temmuz Gazisi: O Gün Gerçek Askerler Bizdik

17.07.2026 21:05
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15 Temmuz Gazisi Ahmet Alkılıç, Kayseri'deki anma programında darbe girişimi gecesinde halkın iman ve iradeyle darbecilere karşı durduğunu, kendisinin ağır yaralandığını ve 15 Temmuz'un Türkiye için aydınlık bir gün olduğunu söyledi.

15 TEMMUZ Gazisi Ahmet Alkılıç, "Baş Komutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emri ile sokaklara davet edildiğimiz anda o günün gerçek askerleri bizler olduk. Onlar darbeci haindi. Biz o günün gerçek erleri, gerçek askerleriydik. O gün Cenabıallah korkuyu bizlerden aldı hepimizden aldı. Ama mislisiyle de bu hainlerin üzerine verdi. Tam köprünün girişinde yüzlerce insan koşar adımlarla bu hainlere doğru gidiyordu. Ellerinde ne bir taş ne bir sopa ne bir bıçak hiç bir şey yoktu. İman dolu göğüsleri var. Çelikten sert iradeleri var" dedi.

Kayseri'de, 15 Temmuz Derneği tarafından 'Zafer bizim, irade bizim' sloganıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı anma etkinlikleri kapsamında program düzenlendi. Kayseri Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Komisyonu Başkanı Ahmet Alkılıç, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit ile aynı yerde şehit olan Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın babası Harun ve annesi Hikmet Doğanay ile Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile akademisyenler ve davetliler katıldı.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 sonrası aydınlığa kavuştuğunu söyleyen gazi Ahmet Alkılıç, "Biz 2 şeyi üstümüzde taşırız; yani belden aşağı tutmayız. Birisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi bayrak. '15 Temmuz bizim için karanlık bir gece' denir. Aslında 15 Temmuz benim için en aydınlık günlerden bir tanesiydi. 15 Temmuz öncesi ile sonrasını iyice analiz ettiğimizde 15 Temmuz öncesindeki karanlık 16 Temmuz'da aydınlığa kavuştu. Ben askerlik mesleğine aşık bir insanım. Asker değilim, mimarım. Ama, dünyaya bir daha gelsem asker olarak gelmek isterdim. Allah'a hamdolsun 15 Temmuz'da askerlik mesleğinin bu hainlerinin ayaklarının altına alınmasına izin vermedik. Polislik mesleğinin bu hainlerin ayaklarının altına alınmasına izin vermedik. Çünkü, bizim en kutsal hazinelerimizden bir tanesi; askerlik, polislik ve öğretmenliktir. Çünkü, kitlelere hitap eder, bizlere doğru yolu gösterir. Biz 16 Temmuz'da büyük bir aydınlığa kavuştuk. Acılar çektik, şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Ama, ne için oldu? Onlar gibi hain bir yapılanma için olmadı. Kutsal gördüğümüz bayrak, vatan, millet aşkı için kutsal davamız için bizler gazi ve şehit olduk. Sabahlara kadar ter döken mücahitleri de unutmamak lazım. O gün herkes sokaktaydı. Bu hainlere karşı dimdik ayaktaydı. Ben onlara omurgalı dimdik insanlar diyorum. Allah'a hamdolsun hep birlikte bu hainlere geçit vermedik" dedi.

'ATIŞI HİÇ BİR ZAMAN KESMİYORLAR'

Mermilerden korkmadıklarını da anlatan Gazi Alkılıç, "15 Temmuz gecesi kendim için konuşuyorum. Cumhurbaşkanımızın mesajını görene kadar sivil olarak sahalara inecektim. Ama Baş Komutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emri ile sokaklara davet edildiğimiz anda o günün gerçek askerleri bizler olduk. Onlar darbeci haindi. Biz o günün gerçek erleri, gerçek askerleriydik. O gün Cenabıallah korkuyu bizlerden aldı hepimizden aldı. Ama mislisiyle de bu hainlerin üzerine verdi. Tam köprünün girişinde yüzlerce insan koşar adımlarla bu hainlere doğru gidiyordu. Ellerinde ne bir taş ne bir sopa ne bir bıçak hiç bir şey yoktu. İman dolu göğüsleri var. Çelikten sert iradeleri var. Hiçbir şeyleri yok. Ama yolun öbür tarafında şehitlerimiz ve gazilerimizi motosikletler taşıyor. Darbeciler atışı da hiçbir zaman kesmiyorlar. Ama diyorsun ki; 'bana mermi dokunmaz' Çünkü rabbim sana o anda emri vermiş. Korku yok. 'Bana mermi işler' diye de bir şey yok. Yere yattık" ifadelerini kullandı.

'KONUŞMAMIN DÜZELMESİ VE HAFIZAMIN YERİNE GELMESİ 6 AY SÜRDÜ'

Gazi olduğu anı da anlatan Alkılıç, "Ayağa kalkıp bunlara doğru koşarken, 50 kişilik gruptuk. Önümdeki insanların vurularak kan sıçradığını gördüm. Yere yatarken kafamın sol tarafından mermi sıyırdı. Kafatasını kırdı. Beyin zarımı yırttı. O kemikler de beynime saplandı. Ağır bir beyin kanaması. İkinci mermiyi de omuzumdan aldım. Allah'a hamdolsun bununla kurtardık. Arkadaşım beni 100 metreye yakın sırtında taşıdı. Konuşmamın düzelmesi, hafızamın yerine gelmesi tam 6 ay sürdü. 6 ay sonra bana dedi ki 'Ahmet bir daha nasıl vurulmadık hayret ediyorum' dedi. Bu hainler yaralılarımızı ve şehitlerimizi almaya bile izin vermedi. Beyinlerini öyle bir kiraya vermişler ki; robot gibilerdi" diye konuştu.

'VATAN SEVGİSİ İMANDAN GELİR'

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise "15 Temmuz'da bir tarafta hainler, bir tarafta vatansever insanlar vardı. Çünkü vatan sevgisi imandan gelir anlayışı bizim kültürümüzün ve inancımızın bir parçası. Dolaysıyla dua edelim ve Allah'a şükredelim ki milyonlarca insan da, çok azınlık olan o hainler gibi akılları ve gönülleri kiraya verilip, satılmış değiller. Sizler gibi vatan sevgisinin imandan olduğunu, insanlara karşı hak ve hukukun olduğunu zerre kadar da hakkın geçtiği taktirde de bunun hesabının verileceğini bilen bir kültüre sahibiz. Bu kültür bize zaten çok iyi yön gösteriyor. Ona inanıp inanmamakta bir nasip meselesidir" dedi.

'UNUTURSAK KANIMIZ KURUSUN'

Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit ise "15 Temmuz bu milletin feraseti ile prangayı kırıp attığı günün adıdır. 15 Temmuz ellerimizdeki kelepçeleri kırıp attığımız günün adıdır. Rabbim, inşallah o 15 Temmuz'ları bu millete bir daha yaşatmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz gecesi Meclisteki konuşmasını o kadar ibretle izledim ki; o paralel yapı hala içimizde gitmiş değil, bitmiş değil. Hala içimizde yaşıyor. Biz, o kadar uyanık olacağız, diri duracağız ki; onlar sinecekler. Bizim birimiz onların binlerine bedel. Biz de iman varsa imkan var. Onun için onlardan korkmuyoruz. Korkmayacağız da. Onlar isterlerse tankla topla ne varsa onla gelsinler. Vallahi biz elimizdeki değnekle onları kovalarız. Ama uyanık olacağız. 15 Temmuz o kadar önemli bir gün o 15 Temmuz'lar bir daha gelemesin diye unutmayacağız. Unutturmayacağız. Unutursak vallahi kanımız kurusun" diye konuştu.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

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