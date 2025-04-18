Gaziantep'in Tarihi Mirası Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
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Gaziantep'in Tarihi Mirası Yeniden Canlanıyor

Gaziantep\'in Tarihi Mirası Yeniden Canlanıyor

Altınbaş Üniversitesi öğrencileri, Zeugma mozaiklerini takı tasarımlarıyla yeniden hayata geçiriyor.

18.04.2025 12:29
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GAZİANTEP'in tarihi mirası, Altınbaş Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü öğrencilerinin ellerinde yeniden hayat buldu. Kentin tarihinden ilham alınan projede, Zeugma Antik Kenti'nin simgesi haline gelen 'Çingene Kızı' mozaiğinin eksik parçaları, öğrencilerin hayal gücüyle taş, boncuk, altın ve gümüş kullanılarak tamamlandı. Mozaiklerin eksik bölümleri, kimi öğrencilerin kumaş desenlerinden ilham alan dokunuşlarıyla yeniden şekillendi. Antep'in Kurtuluş Savaşı'ndaki destansı mücadelesi de öğrencilerin tasarımlarında hayat buldu. Hüseyin ile Emu'nun yüz yıllık kavuşamayan aşkı, takı tasarımlarında sembolik bir kavuşmaya ilham kaynağı oldu.

Şu anda eskiz ve tasarım aşamasında olan projedeki tasarımlar, üniversitenin akademik kurulunun değerlendirmesinin ardından Altınbaş ve Asos firmaları tarafından üretilecek. Projenin, Gaziantep'in kültürel zenginliğini takı ve tasarım ile tüm dünyaya tanıtması hedefleniyor.

KUYUMCULUK SEKTÖRÜ İSTANBUL'DA BULUŞTU

IJS Istanbul Jewelry Show - 57'nci İstanbul Uluslararası Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuarı kapılarını İstanbul'da açtı. Kuyumculuk ve mücevher sektörünün önde gelen markalarını bir araya getiren fuara yaklaşık bin 500 firma katıldı. Fuarda altın, pırlanta, gümüş takılar, değerli taşlar, saatler, kuyumculuk ekipmanları, makineler ve yan sanayi ürünlerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesi sergilendi. 150'ye yakın ülkeden ziyaretçinin katıldığı fuarda Altınbaş Üniversitesi de öğrencilerin tasarımlarından oluşan özel bir koleksiyonla yer aldı.

Altınbaş Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şubat ayında Gaziantep'in zengin kültürel mirasını mücevher tasarımlarına yansıtmayı amaçlayan kapsamlı bir iş birliği gerçekleştirmişti. Proje kapsamında öğrenciler, Zeugma Antik Kenti, Panorama 25 Aralık Müzesi ve çeşitli müzelerde saha araştırması yaptı. Antik mozaikler, geleneksel desenler ve Antep savunmasına dair semboller öğrencilerin ilham kaynağı oldu. Araştırma sürecinin ardından öğrenciler, gözlemlerine dayalı çizimler ve numuneler hazırladı.

Özellikle tamamlanmamış mozaiklerin altın, gümüş ve boncuklarla yeniden kurgulanması, kutnu kumaşının takı tasarımına entegre edilmesi gibi yenilikçi fikirler dikkat çekti. Seçilen tasarımlar, Altınbaş Üniversitesi'nin Asos Pırlanta markasıyla iş birliği içinde üretilerek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müze mağazalarında satışa sunulacak. Böylece hem Gaziantep'in kültürel değerleri görünür kılınacak hem de öğrenciler gerçek bir üretim sürecine katılarak deneyim kazanacak. Projenin, farklı şehirlerde benzer çalışmalarla devam etmesi planlanıyor.

KÜLTÜREL MİRAS PROJESİ

Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı İmam Altınbaş, üniversitenin çalışmaları ve kuyumculuk sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen Kültürel Miras Projesi hakkında bilgi veren Altınbaş, projeye büyük önem verdiklerini belirtti.

Altınbaş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen iş birliğinin yalnızca bir tasarım projesi olmadığını, aynı zamanda kültürel mirasın geleceğe taşınması açısından da çok kıymetli olduğunu vurguladı. Altınbaş "Biz Antepli bir aile olarak bu projeye gönülden destek verdik. Fatma Başkanımız böyle bir çalışma yapmak istediğinde, 'Bizim üniversite sizin üniversiteniz' dedik. Bu iş birliği, yalnızca Gaziantep için değil, Anadolu'nun dört bir yanındaki kültürel değerlerin ortaya çıkarılması adına da önemli bir başlangıç" dedi.

Altınbaş, Gaziantep'in yalnızca Zeugma ile değil, Çingene Kızı mozaiği ve diğer kültürel miraslarıyla da büyük bir ilham sunduğunu belirtti. Üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin bölgedeki tarihi ve kültürel zenginlikleri yerinde gözlemleme fırsatı bulduğunu belirten Altınbaş, bu gözlemlerin ise dünya pazarına hitap eden tasarımlara ilham vereceğini söyledi.

'KUYUMCULUK BABAMIZIN MESLEĞİ'

Kuyumculuk sektörüne dair köklü geçmişlerinden söz eden Altınbaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Kuyumculuk bizim babamızın mesleği. 1950'den beri bu sektörün içindeyiz. 1980'lerden sonra Türkiye'de üretim kültürü büyük bir ivme kazandı. Ancak sektör bu hızlı gelişime insan kaynağı açısından yetişemedi. Bu boşluğu kapatmak için 2006'da üniversitemizi kurduk. 2011'de ilk öğrencilerimizi aldık. İlk günden beri Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümümüz var. Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz bugün tasarımcı olarak çalışıyor"

Akademik birikimi sektöre taşımaya önem verdiklerini belirten Altınbaş, Türkiye Kuyumculuk Meclisi Başkanlığı görevini sürdürdüğünü, geçmişte Mücevher İhracatçılar Birliği Başkanlığı yaptığını da hatırlattı.

'TARİHİ MİRASI EN GÜZEL PARÇALARLA GÜN YÜZÜNE ÇIKARACAĞIZ'

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Assos Pırlanta Tasarım ve İş Geliştirme Müdiresi Yasemin Kantarçeken projenin Gaziantep'in kültürel değerlerini en iyi şekilde yansıtmayı hedeflediğini söyledi. Üretilen eserlerin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müze mağazalarında sergilenip satışa sunulacağını belirten Kantarçeken, "Zeugma döneminde Mezopotamya'da çok fazla ürün üretilmiş ama bunların çoğu tarihin sayfalarında gizli kalmış. Biz bu ürünleri son teknolojiyle yeniden hayata geçireceğiz ve koleksiyonlar oluşturacağız" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Arzu Altınçelik Teke ise üniversite ve eğitim yaklaşımları hakkında bilgiler paylaştı. Teke şunları söyledi:

"Bölümümüz 2011 yılında kuruldu. 4 yıllık lisans programıyız. Şu an 90'a yakın aktif öğrencimiz var. Tasarımdan teknik çizime, bilgisayar destekli tasarımdan pazarlamaya kadar sektöre hitap eden bütüncül bir eğitim anlayışı benimsiyoruz. KOP ve staj programlarımız sayesinde öğrenciler sektörle doğrudan temas kuruyor. 2023 yılında uluslararası akreditasyon aldık. Öğrencilerimiz diplomalarını Rusya hariç tüm ülkelerde kullanılabiliyor."

Geçtiğimiz hafta Gaziantep'te saha çalışması yapan öğrencilerin birçok müzeyi ziyaret ettiğini aktaran Teke, her öğrencinin ilham aldığı öğelere göre özel tasarımlar geliştirdiğini söyledi.

ÖĞRENCİLERDEN TARİHTEN İLHAM ALAN TASARIMLAR

Üniversitenin öğrencilerinden Emine Şeyma Araboğlu da Gaziantep'te gerçekleştirdikleri saha gezisinin ardından edindikleri deneyimleri paylaştı. Araboğlu "Zeugma'da çok etkili eserler var. Bizim oraya bir tamamlamamız gereken, devamını sağlamamız gerektiğini düşündüğümüz tasarımlar var. Çingene Kızı üzerinden biraz çalışmak istiyoruz. Eserlerde yazan metinleri de biraz kullanmak istiyoruz; Çok yakışacağını düşünüyoruz. Onunla beraber Panorama Müzesi'nde tarihi olarak Antep'in kurtuluşunu ele almayı planlıyoruz" diye konuştu.

Şeyma Araboğlu ayrıca, kendilerini en çok etkileyen eserlerden birinin tamamlanmamış bir aşk hikayesi olduğunu belirtti. Araboğlu "Orada mesela etkilendiğimiz bir eser vardı; çok aşık olmuşlar ama birbirlerine kavuşamamışlar. Kanlı bir mektup vardı. Oradaki o tamamlanmamış aşkı biz ürünlerimizde tamamlamak istiyoruz. Oradaki mektupları kullanabiliriz, saç vardı, oradan bir ilham alabiliriz diye düşündük" dedi.

HEJAZİ: EKSİK PARÇALARI HAYAL GÜCÜMÜZLE TAMAMLIYORUZ

Zeina Hejazi ise proje kapsamında yürüttükleri çalışmaları şu sözlerle anlattı:

"Fotoğraflarımızı çektik, çalışmaya başladık, çizimler ve eskizler yapmaya başladık. Numuneler başladı. Oradan bazı kitaplar aldık, ilham kaynaklarımız oldu. Kumaşlar verdiler bize, sağ olsunlar; kutnu tekniği ile yapılmış."

Zeina Hejazi, tasarımlarında Gaziantep'e özgü kutnu kumaşını ön plana çıkarmak istediklerini belirtti. Hejazi şunları söyledi:

"Kutnu kumaşını takılara entegre etmek istiyoruz. Kolyelerle, bileklik tarzında. Hem Zeugma'daki motifleri hem Kutnu kumaşını birleştirmek istiyoruz. Zincir yerine kutnu kumaşını toka ve broş gibi takılarda kullanmayı düşünüyoruz. Mozaikler tamamlanmamış bir şekilde. Bu eksik parçaları altınlarla, takılarla tamamlamak istiyoruz. Bazıları kumaş deseniyle tamamlanacak, bazılarını gümüşten, taştan, boncuktan yapacağız. Hayallerimizi kullanarak,parçaları tamamlamayı düşünüyoruz.."

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'in Tarihi Mirası Yeniden Canlanıyor - Son Dakika

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