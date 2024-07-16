Gaziantep'te 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Gaziantep'te 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

Gaziantep\'te 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

Gaziantep'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve yüzlerce vatandaşın katıldığı törende, şehitler için dua edildi. Vali Çeber, Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde alçaklara fırsat vermediğini vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise Gaziantep'in 15 Temmuz'da darbecilere fırsat vermediğini belirtti.

16.07.2024 00:37
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GAZİANTEP'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene; Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Emniyet Müdürü Mustafa Celal Özcan, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve Türk bayrakları taşıyan yüzlerce vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Çeşitli etkinlikler ve şiirlerin okunduğu alandakiler hep birlikte şehitler için dua etti. Yüzlerce vatandaş ellerindeki bayraklarıyla sloganlar atarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını dinledi.

VALİ ÇEBER: TÜRK MİLLETİ TARİHİN HİÇBİR DÖNEMİNDE ALÇAKLARA FIRSAT VERMEDİ

Programda konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde alçaklara meydan vermediğini ve bunun en yakın örneğinin tekrar 15 Temmuz'da yaşandığını söyledi.

Her Türk evladı için vatanın kutsal sayıldığını ve canını hiç düşünmeden vatanı için vermeye hazır olduğunu belirten Vali Çeber, "Tarihin hiçbir döneminde alçaklara fırsat verilmediği gibi 15 Temmuz'da da fırsat vermeyen bu aziz milletin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın bir sözüyle meydanları doldurmayı becerebilen bu devletin bir kamu görevlisi olmaktan valisi olmaktan gurur duyuyorum. 6 bin 317 şehit ile Kurtuluş Mücadelesi'nin İstiklal Mücadelesi'nin kıvılcımını yakan gazi şehri İngiliz ve Fransıza yar etmeyen 15 Temmuz'da da olduğu gibi bugün de meydanları dolduran gazi şehrin valisi olmaktan gurur duyuyorum. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ebediyete anan gazilerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık diliyorum. Rabbim bize bir kez daha böyle ihanetler yaşatılmasın diye dua ediyorum" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'in 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu gün şehirdeki herkesin kenetlendiğini ve darbecilere fırsat verilmediğini söyledi.

Gazze'de yaşanan katliama ve çocuk ölümlerine dikkat çeken Şahin, "15 Temmuz'u anlamak için canını hiç düşünmeden veren şehitleri anlamanız lazım. 15 Temmuz'u anlamak için Fatih Sultan Mehmet'i anlamak gerek. 15 Temmuz'u anlamak için Recep Tayyip Erdoğan'ı anlamak lazım. Cumhur İttifakı'nı anlamak için adam gibi adam Devlet Bahçeli'yi anlamak lazım. O kadar önemli günlere şahidiz ki. Gazze'de çocuklar ölüyor ve öldürülüyor. Neredesiniz çocuk hakları savunucuları. Bizde ırkta üstünlük yoktur. Bizde tende üstünlük yoktur. Bizde üstünlük takvadadır. Bu aziz millet bu duruşuyla çocukların öldüğü bu sürece durun diyebilmektedir" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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