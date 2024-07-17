7 ağır vasıta birbirine girdi! Otoyolun savaş alanına döndüğü kazada ölü ve yaralılar var

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Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep kesiminde 5 tır ile 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TAG otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Gaziantep- Nurdağı kesimi 60. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı istikamette ilerleyen 5'i tır 2'si kamyonetten oluşan 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 33 CHR 50 plakalı tırın sürücüsü A.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 6 kişi ise ilk müdahalenin ardından Nurdağı ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden A.D.'nin cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TAG otoyolundaki trafik akışında ciddi aksama ve uzun kuyruklar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.