Gaziosmanpaşa'da 15 ton bozulmuş et ve et ürünü imha edilmek üzere el konuldu - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da 15 ton bozulmuş et ve et ürünü imha edilmek üzere el konuldu

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Gaziosmanpaşa Belediyesi, 16 mahallede yaptığı denetimlerde bozulmuş 15 ton et ve et ürününe imha edilmek üzere el koydu. Denetimlerde 1.873 iş yeri kontrol edilirken 153 iş yerine ceza verildi, 16 iş yeri mühürlendi ve soruşturma başlatıldı.

GAZİOSMANPAŞA Belediyesi, 16 mahallede gerçekleştirilen denetimlerde, bozulmuş 15 ton et ve et ürünü sofralara ulaşmadan engellendiğini açıkladı. Denetimlerin ardından ilgili iş yerleri hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Yeri Hijyen Denetim Ekibi ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçenin 16 mahallesinde gıda üretimi, işlenmesi ve satışı yapılan işletmeleri mercek altına aldı. Ekipler, kontroller sırasında halk sağlığı açısından risk taşıyan toplam 15 ton et ve et ürünü tespit etti.

ETLERİN İŞLENDİĞİ KOŞULLAR DENETİMDE ORTAYA ÇIKTI

İşleme alanları ve soğuk hava depolarında yapılan kontrollerde bazı et ve et ürünlerinde ağır koku oluştuğu, dondurulmuş ürünlerin bir bölümünün çözünmeye başladığı belirlendi. Bazı ürünlerin zeminle temas ettiği, depolama sıcaklığının et ürünlerinin muhafazasına uygun olmadığı ve işleme alanlarında hijyen kurallarına aykırı koşullar bulunduğu tespit edildi.

Ekipler, tüketime uygun olmadığı belirlenen ürünleri tek tek inceleyerek tarttı ve kayıt altına aldı. 15 ton et ve et ürününe imha edilmek üzere el konulurken, ürünlerin piyasaya sürülmesinin önüne geçildi.

'SABUN YAPILACAK' DENİLEN YERDE KIYMA MAKİNESİ BULUNDU

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Denetimlerde kemiklerden sıyrılan bazı etlerin sabun üretiminde değerlendirileceği, bazı ürünlerin ise hayvanlara verileceği beyan edildi. Ancak iş yerinde yapılan incelemelerde kıyma makinesi bulunması üzerine kontroller derinleştirildi. Kemiklerden sıyrılan etlerin kıyma haline getirilerek yeniden gıda zincirine dahil edilme ihtimalini dikkate alan ekipler, tüketime uygun olmayan ürünlerin tamamını işlem altına aldı. Ekipler, 16 mahalleyi kapsayan denetimler sonucunda 1.873 iş yerini kontrol etti. Denetimler sonucunda 153 iş yerine cezai işlem uygulanırken, 16 iş yeri mühürlendi. Kontrollerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin işlenme ve muhafaza biçimleri, son kullanma tarihleri ile gıda güvenliğini tehdit edebilecek uygulamalar incelendi. Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar ve ürünlere ilişkin tutanaklar tutuldu. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri tarafından gerekli cezai işlemler uygulanırken, mevzuata aykırılık tespit edilen iş yerleri hakkında soruşturma başlatıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi ekiplerinin geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği bir başka denetimde de yaklaşık 10 ton bozulmuş ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ürününün piyasaya sürülmesi engellenmişti."

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Av. Eray Karadeniz'in göreve gelmesinin ardından oluşturulan İş Yeri Hijyen Denetim Ekibi'nin, halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı denetimlerini ilçe genelinde sürdürdüğü belirtildi. Karadeniz'in göreve geldiği ilk günden itibaren özellikle üzerinde durduğu gıda güvenliği konusunda, sağlıksız üretime ve halk sağlığını riske atan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceği aktarıldı.

Kaynak: DHA
Gaziosmanpaşa BelediyesiGaziosmanpaşaSağlıkGüncelSon Dakika

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