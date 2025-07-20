Gazze'de Açlık Çığlığı - Son Dakika
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Gazze'de Açlık Çığlığı

20.07.2025 03:06
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İsrail ablukasındaki Gazze'de açlık ve insani kriz derinleşiyor. Çocuklar çığlık atıyor.

"#Gazze_açlıktan_ölüyor" etiketi, son saatlerde sosyal medya platformlarında hızla yayılırken, İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan derin insani dramın sembolü haline geldi.

Filistinliler, İsrail'in ABD desteğiyle yürüttüğü yoğun askeri operasyonlar altında her geçen gün daha da derinleşen açlığı ve bunun başta çocuklar olmak üzere siviller üzerindeki yıkıcı etkilerini dünya kamuoyuna duyurmak için bu etiketi bir çığlığa dönüştürdü.

X, Facebook ve Instagram'da paylaşılan yürek burkan videolar ve fotoğraflar, yıkımın ortasında yaşam mücadelesi veren çocukları, kadınları ve yaşlıları gözler önüne seriyor.

Hem Gazze'nin içinden hem de dünyanın dört bir yanından gelen paylaşımlar, sınır kapılarının açılması ve bölgeye acilen gıda yardımı ulaştırılması için çağrı yapıyor.

Un yok, umut yok

Gazze'de yaşayan Filistinliler artık temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz durumda.

Ekmek üretimi için gerekli olan un neredeyse tamamen tükenmişken, karaborsada bulunan az miktardaki un ise fahiş fiyatlara satılıyor.

Bu da açlıkla mücadele eden halk için temel gıdayı ulaşılamaz hale getiriyor.

Çocuklar ölümün eşiğinde

Sosyal medyada paylaşılan videolardan birinde, yıkılmış bir evin önünde ağlayan küçük bir kız çocuğu, "Sanki insan değilmişiz gibi sabırdan bahsetmeyi bırakın. Biz ekmek ve yaşam istiyoruz." diye feryat ediyor.

Başka bir görüntüde, hastane yatağında yatan bir çocuk, kendisine nasıl olduğu sorulduğunda gözyaşları içinde "Açım." diye yanıt veriyor.

Bazı görüntülerde ise ileri derecede zayıflamış çocukların kemikleri dışarı fırlamış bedenleri, açlıktan ayakta duramayan yaşlılar ve hayır kurumları önünde bir lokma ekmek için bekleyen insanların dramı yer alıyor.

Bir kadın da "Bir AŞ evinden diğerine dolaşıyoruz, bir lokma ekmek bulamıyoruz. Bizim suçumuz ne?" diyerek çaresizliğini dile getiriyor.

Gazze'nin içinden yükselen çığlıklar

Gazeteci Enes eş-Şerif, X platformundaki paylaşımında, "Artık boş midelerin sesinden daha yüksek bir ses yok. Açlık, gençlerden önce yaşlıları vuruyor." ifadelerini kullandı.

Avukat Yahya Suheyl ise Facebook'taki paylaşımında, "Kendi durumumdan çok halkın durumuna ağlıyorum. Açız millet." ifadelerine yer verdi.

Suheyl, bir başka paylaşımında da şunları kaydetti:

"Açlık bedenlerden önce ruhları kemiriyor. Çaresizlik, hayal kırıklığı ve baskı duygusu artık dayanılmaz hale geldi."

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Munir el-Barş, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Gazze'de artık yiyecek bir hak değil, aç yatan çocukların dudaklarında tekrarlanan, bir somun ekmek hayaliyle dolu bir arzudur." ifadelerini kullandı.

Barş, şöyle devam etti:

"Açlık Gazze'nin kapısını çalmıyor, evlere yerleşiyor. Hayatları kemiriyor, insanları küresel unutmuşluğun ağırlığı altında eziyor."

Barş, ekmeğin "Gazze'de nadir bulunan bir meta" haline geldiğini işaret ederek, bebek mamasının bile "Abluka yüzünden iptal edilen bir yaşam vaadine, acil serviste can çekişen bir çocuğun imkansız hayaline" dönüştüğünü belirtti.

Açlığın görsel anlatımı

Karikatürist Kamil Şeref, Gazze Şeridi'ni boş bir yemek kabı şeklinde resmederek, abluka altındaki bölgedeki gıda güvensizliğine ve açlığa dikkati çeken çarpıcı bir çizim paylaştı.

Sosyal medya etkileşimi yalnızca Gazze ile sınırlı kalmadı.

Arap ve Batılı ülkelerden sosyal medya kullanıcıları, uluslararası topluma seslenerek İsrail'e baskı yapılmasını ve sınır kapılarının derhal açılmasını talep etti.

Aktivistler, modern tarihin en kötü insani krizlerinden birini yaşayan Gazze halkına acilen gıda ve ilaç yardımı ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Gazze'de Sağlık Bakanlığı ve hükümetten peş peşe uyarılar

İsrail, 2 Mart 2025'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki tüm sınır kapılarını kapatarak gıda ve tıbbi yardım girişini engellemiş, bu durum Gazze içinde kıtlığın yayılmasına neden olmuştu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, aşırı yorgunluk ve bitkinlik nedeniyle hastanelere başvuran hasta sayısında ciddi artış yaşandığını belirterek, yüzlerce Filistinlinin açlıktan hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Bakanlık, 18 Temmuz'da yayımladığı yeni açıklamada, "Her yaştan, eşi benzeri görülmemiş sayıda vatandaş, aşırı yorgunluk ve bitkinlik nedeniyle acil servislere başvuruyor." ifadesine yer vermişti.

Açıklamada, "Vücut direnci düşen yüzlerce kişi, açlık ve fizyolojik çöküş nedeniyle kesin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya." ifadeleri de kullanılmıştı.

Dün yapılan başka bir açıklamada ise Gazze Şeridi'nde "temel gıda maddelerinde ciddi kıtlık, yaygın akut yetersiz beslenme ve bu durumun etkilerini tedavi edebilecek tıbbi imkanların tamamen yokluğu" nedeniyle gerçek bir açlık krizinin yaşandığı bildirilmişti.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi de 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısının 69'a yükseldiğini duyurmuştu.

Aynı açıklamada, gıda ve ilaç yetersizliği nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin toplam sayısının 620'ye ulaştığı bilgisi paylaşılmıştı.

Yetkililer, yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle 650 bin çocuğun ölüm riski altında olduğunu, yaklaşık 60 bin hamile kadının ise yeterli beslenme ve sağlık hizmetlerine ulaşamaması nedeniyle ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını bildirdi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürme, aç bırakma, altyapıyı yok etme ve zorla yerinden etme yöntemlerini içeren bir savaş yürütüyor ve Uluslararası Adalet Divanının bu durumu durdurma yönündeki tüm çağrı ve kararlarını görmezden geliyor.

ABD desteğiyle yürütülen bu savaş sonucunda, çoğunluğu kadın ve çocuk olan 199 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı, 9 binden fazla kişi kayboldu; yüz binlerce kişi yerinden edildi ve kıtlık nedeniyle çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sosyal Medya, İsrail, Güncel, Çocuk, Medya, Gazze, Son Dakika

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