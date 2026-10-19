Gazze'de sağlık yetkilileri son 24 saatte 7 ölü ve 25 yaralı bildirdi - Son Dakika
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Gazze'de sağlık yetkilileri son 24 saatte 7 ölü ve 25 yaralı bildirdi

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Gazze\'de sağlık yetkilileri son 24 saatte 7 ölü ve 25 yaralı bildirdi
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Gazze'de pazar günü düzenlenen İsrail saldırılarında biri çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri son 24 saatte 7 cansız beden ve 25 yaralı bildirirken, Ekim 2025 ateşkesinden bu yana can kaybı 1.517'ye, yaralı sayısı 5.400'e yükseldi.

GAZZE, 19 Ekim (Xinhua) -- İsrail ordusunun pazar günü Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarında düzenlediği saldırılarda biri çocuk, 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinde bulunan Şifa Tıp Kompleksi'nden sağlık kaynakları Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail'e ait bir insansız hava aracının, kentin batısındaki bir sokakta bir grup sivile yönelik saldırısında hayatını kaybeden bir kişinin cansız bedeninin hastaneye getirildiği söyledi. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da ise İsrail güçleri tarafından vurulan bir Filistinlinin aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde ise bir sağlık kaynağının verdiği bilgilere göre, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne Filistinli bir kadının cansız bedeni getirildi. Bu kişinin, İsrail ordusunun, kontrolü altındaki bölgelerin dışında açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'taki Aksa Hastanesi de Megazi Mülteci Kampı'nda İsrail kontrolündeki bölgelerin dışında İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, bölge genelindeki hastanelere son 24 saat içinde 7 kişinin cansız bedeni ve 25 yaralı getirildi. Bu olaylarla birlikte Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana toplam can kaybı 1.517'ye, yaralı sayısı ise 5.400'e yükseldi.

7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 74.475'e, yaralı sayısı 175.517'ye ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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