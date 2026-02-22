Gazze'de yıkımın izleri arasında ramazan gecesi programı düzenlendi

HAN İsrail'in iki yıldan fazla süren saldırıları ve yıllardır devam eden ablukası altında ağır yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinliler, enkaza dönen sokaklarda ramazan gecesi programı düzenlendi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta belediye ile Et-Tavahira Mahallesi sakinlerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, İsrail saldırılarında ağır hasar gören bir sokakta tertip edildi.

Yıkılmış binaların, moloz yığınlarının ve kurşun izlerinin arasında düzenlenen programda dini söyleşi yapıldı, ilahiler söylendi; sokaklar ise fenerler ve ramazan süsleriyle bezendi.

Bir zamanlar çocuk sesleriyle dolu olan; İsrail saldırılarında çok sayıda sakinini kaybeden mahalle, bugün ise bombaların açtığı boşluklar, enkaza dönmüş yapılar ve evlerini kaybeden yüzlerde ailenin acısına tanıklık ediyor.

Mahalle sakinleri, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda yaşanılan bunca kayba rağmen ramazan ayının ruhunu yaşatmaya çalıştıklarını ifade ediyor.

"Bu yıkım, dünyanın benzerini görmediği bir felaket"

Han Yunus Belediye Başkanı Alaaddin Muhammed el-Batta, bugün ramazan ayında her yıl düzenlemeye çalıştıkları bu etkinlik için bir araya geldiklerini belirtti.

Batta, etkinlik için seçilen mekana işaret ederek, "Bugün şehitlerin hatıralarıyla çevrili ve yıkımın izlerini taşıyan bu sokakta bulunuyoruz. Bu yıkım ve bu yok edici işgal, dünyanın benzerini görmediği bir felaket." ifadelerini kullandı.

Buna rağmen faaliyetlerini sürdürdüklerini vurgulayan Batta, "Bugün bu mahallede, değerli ailelerle birlikte, Han Yunus Belediyesi olarak bu güzel etkinliği ve renkli mahalle faaliyetlerini düzenliyoruz. Allah'ın izniyle son dört gün içinde bu, resmi olarak ikinci mahalle etkinliğimiz. Bu süreçte onlarca mahalleye destek sağladık." dedi.

Batta, amaçlarının saldırıların ve yıkımın ardından kalpleri acı ve hüzünle dolu olan insanlara moral vermek olduğunu kaydetti.

"Bu topraklarda kalıcıyız"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana ağır bir sürecin yaşandığını hatırlatan Batta, "Saldırıların üzerinden uzun bir zaman geçti. İşgalci güçler hala her gün saldırmakta, öldürmekte ve yıkmakta." ifadelerini kullandı.

Ancak Filistin halkının iradesinin kırılmadığını vurgulayan Batta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün buradan Filistin halkının şu mesajı yükselmekte; Biz Allah'ın izniyle bu topraklarda kalıcıyız, direniyoruz ve ayaktayız. Çünkü bu topraklarda yaşamaya değer bir şey vardır."

Biz bu topraklarda kalacağız. Yıkıma, ölüme, acıya ve kayıplara rağmen kararlıyız. Kadınlarımızla, kızlarımızla ve erkeklerimizle birlikte Allah'ın izniyle Gazze'yi yeniden inşa edeceğiz. ve Gazze eskisinden daha güzel olacak inşallah. Buna gönülden inanıyoruz."

Saldırı seslerinin altında iftar sofrası

Konuşması sırasında çatışma seslerinin sürdüğüne dikkati çeken Batta, "Şu anda buradan sadece birkaç yüz metre ötede kurşun sesleri duyulmakta. Ben burada dururken bile gece mermi sesleri bu bölgeye kadar ulaşıyor." dedi.

Bunun da başlı başına bir mesaj taşıdığını belirten Belediye Başkanı, "Filistin halkı, maruz kaldığı tüm acılara, zorluklara ve yıkıma rağmen hayata tutunuyor; diğer dünya halkları gibi onurlu ve insanca bir yaşam istiyor." ifadelerini kullandı.

"Geçen ramazan etkinlikleri birlikte düzenlediğimiz kişiler bugün hayatta değil"

Mahalle sakinlerinden Huzeyfe İmad Şubeyr de yıkımın ve harabenin üzerine süslemeler yaptıklarını belirtti.

Hazreti Peygambere övgü etkinlikleri düzenlediklerini belirten Şubeyr, "Dini değerlerimizi, geleneklerimizi ve vatan sevgimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Bütün bunları enkazın ortasında gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Evlerinin yıkıldığını ve şu anda başka bir evde kaldıklarını dile getiren Şubeyr, "Geçen ramazan aynı etkinlikleri birlikte düzenlediğimiz bazı mahalle sakinleri bugün hayatta değil." dedi.

Şubeyr, hayatını kaybeden arkadaşlarına hitaben, "Onların azmi ve direnişiyle yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

"Acıya rağmen hayata tutunuyoruz"

Etkinliğe katılan İman Şubeyr de direnen ve güçlü bir halk olduklarını vurgulayarak, "Kalplerimizdeki yaralara ve maruz kaldığımız acı gerçekliğe rağmen yaşamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Şubeyr, "Enkazın ortasından bir ses vermek, dini sembollerimizi yüceltmek ve özellikle çocuklar ile yaşlıların bir nebze de olsa sevinmelerini sağlamak istiyoruz. Savaş öncesi günlerin atmosferini hatırlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Gazze ve Filistin halkı için güvenlik ve huzur temennisinde bulunan Şubeyr, "Barışın yeniden topraklarımıza dönmesini temenni ediyoruz." dedi.

Abluka ve yıkımın gölgesinde ramazan

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de on binlerce Filistinli hayatını kaybetti, yüz binlercesi yaralandı. Konutların, ibadethanelerin ve altyapının büyük bölümü yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

Yıllardır süren abluka ise savaşla birlikte daha da ağırlaştı; yakıt, gıda ve temel insani yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar, sivillerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırdı.

Han Yunus'taki o sokakta yükselen ilahi sesleri, bir yandan yasın ve kaybın gölgesini taşırken, diğer yandan ağır bir insani felaketin ortasında hayata tutunma iradesinin sembolü oldu.

Enkazın arasına asılan fenerler, yıkılmış duvarlara yansıyan ışıklar ve çocukların yüzündeki kısa süreli tebessüm, Gazze'de ramazanın artık yalnızca bir ibadet ayı değil, aynı zamanda var olma ve kalma mücadelesinin bir parçası olduğunu bir kez daha gösterdi.