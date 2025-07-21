Gazze'ye Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Gazze'ye Yardım Çağrısı

21.07.2025 17:19
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26 ülke, Gazze'deki insani krizi kınayarak yardım akışının hızlanmasını talep etti.

İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 26 uluslararası ortak, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye "yardımların damla damla verilmesini ve sivillerin insanlık dışı şekilde öldürülmesini" kınadı.

İngiltere, Fransa, Kanada ve AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib'in de aralarında olduğu 26 uluslararası ortak, işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki savaşın artık sona ermesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, Gazze'deki sivillerin çektiği acıların yeni boyutlara ulaştığına işaret edildi.

Ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail hükümetinin yardım ulaştırma modeli tehlikeli, istikrarsızlığı körüklemekte ve Gazzelileri insanlık onurundan mahrum bırakmaktadır. Yardımların damla damla verilmesini ve en temel ihtiyaçları olan su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyen, aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin insanlık dışı şekilde öldürülmesini kınıyoruz. 800'den fazla Filistinlinin yardım ararken öldürülmüş olması dehşet verici. İsrail hükümetinin sivil halka yönelik temel insani yardımları reddetmesi kabul edilemez. İsrail, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli."

Açıklamada, İsrailli esirlerin de korkunç acılar çekmeye devam ettiği belirtilerek, esirlerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Müzakere edilmiş ateşkesin, esirleri evlerine götürmek ve ailelerinin ıstırabını sona erdirmek için en iyi umut olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail hükümetini, yardım akışı üzerindeki kısıtlamaları derhal kaldırmaya ve Birleşmiş Milletler (BM) ile insani yardım kuruluşlarının hayat kurtaran çalışmalarını güvenli ve etkin şekilde yapmalarına acilen izin vermeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm taraflara, sivilleri korumaya ve uluslararası insancıl hukukun yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunularak şunlar kaydedildi:

"Filistin nüfusunun 'insani yardım kentine' taşınmasına yönelik teklifler kesinlikle kabul edilemez. Kalıcı olarak zorla yerinden edilme uluslararası insancıl hukukun ihlalidir. İşgal altındaki Filistin topraklarında, toprak veya demografik değişikliğe yönelik her türlü adıma şiddetle karşı çıkıyoruz. İsrail Sivil Yönetimi tarafından açıklanan E1 yerleşim planı, uygulanması halinde Filistin devletini ikiye bölerek uluslararası hukukun açık ihlaline yol açacak ve iki devletli çözümü ciddi şekilde baltalayacaktır. Bu arada, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim inşaatları hız kazanırken, yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddeti de arttı. Buna bir son verilmeli."

"Daha fazla kan dökülmesi hiçbir amaca hizmet etmez"

Açıklamada, taraflara ve uluslararası topluma, bu korkunç çatışmayı derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes yoluyla sona erdirmek için ortak çaba içinde birleşilmesi çağrısında bulunularak, "Daha fazla kan dökülmesi hiçbir amaca hizmet etmez. ABD, Katar ve Mısır'ın bu yöndeki çabalarına tam destek verdiğimizi bir kez daha teyit ederiz." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, uluslararası ortakların, acil ateşkes ile İsrailliler, Filistinliler ve tüm bölge için güvenlik ve barışa giden siyasi yolu desteklemek üzere daha ileri adımlar atmaya hazır oldukları bildirildi.

Açıklamaya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere dışişleri bakanları ile AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Lahbib'den oluşan 26 uluslararası ortak imza attı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, ingiltere, Politika, Kanada, Fransa, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'ye Yardım Çağrısı - Son Dakika

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