Gece Sahillere Giriş Yasağı ve Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gece Sahillere Giriş Yasağı ve Cezası

Haberin Videosunu İzleyin
Gece Sahillere Giriş Yasağı ve Cezası

Deniz kaplumbağaları için yasak saatlerinde sahile giriş 557 bin 212 TL ceza ile yasaklandı.

21.05.2025 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesindeki caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerindeki yuvalama dönemi başladı. Her yıl nisan sonu veya mayıs ayında başlayan süreç, erişkin kaplumbağaların kumsallara çıkıp yumurta bırakması, temmuz ortasından itibaren de yuvalardan yavruların çıkışı ve denize ulaşması şeklinde eylül ayı sonuna kadar devam ediyor. Deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en büyük yuvalama kumsallarını, Türkiye'nin Akdeniz kıyıları oluşturuyor.

TÜRKİYE'DE 21 YUVALAMA KUMSALI

Türkiye'de en büyük yuvalama alanları Antalya'da bulunuyor. Ekoloji Araştırmalar Derneği'nin (EKAD), bu sezon 27'nci yıl çalışmalarını yürüteceği 30 kilometrelik Belek kumsalı hem Türkiye hem de Akdeniz'in en büyük yuvalama alanı olarak geçiyor. Türkiye'de 9'u Antalya'da olmak üzere, Muğla, Mersin, Adana ve Hatay illerinde 21 deniz kaplumbağası yuvalama kumsalı bulunuyor. Bu kumsallar; Ekincik, Dalyan, Dalaman, Fethiye, Patara, Kale, Kumluca, Olimpos- Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa, Anamur, Göksu Deltası, Alata, Davultepe, Kazanlı, Akyatan, Yumurtalık, Samandağ.

BU YIL CEZA MİKTARI 557 BİN 212 TL

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki bu kumsalların tamamında, yuvalama ve yavru çıkış dönemi olan mayıs-eylül ayları arasında geceleri sahile girişler yasak. Ayrıca bu sahillere araçla giriş, çadır kurmak, kamp yapmak, ateş veya mangal yakmak gibi faaliyetler de tamamen yasak. Bu yasakları ihlal edenlere ise idari para cezaları veriliyor. Bu ceza miktarı 2025 yılı için 557 bin 212 TL olarak belirlendi.

GECE KAPLUMBAĞALARIN, GÜNDÜZ TURİSTLERİN

Akdeniz'de bu yılın ilk caretta caretta yuvaları, EKAD'ın çalışma sahası olan Belek kumsalında gerçekleşti. 2025 sezonunda 27'nci yılına giren EKAD ekibi, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece, Belek kumsalında yılın ilk yuvalarıyla karşılaştı ve tespit edilen 3 yuva koruma altına alındı. Eylül ayı sonuna kadar koruma altındaki bu kumsalları yerli ve yabancı turistler sadece gündüzleri kullanabilecek, geceleri ise deniz kaplumbağalarına ait olacak. Kumsallara giriş yasağı saat 20.00'de başlayıp sabah 08.00'e kadar sürüyor ve bu konudaki tüm uyarı tabelaları ile de bilgilendirmeler yapılıyor.

Gece Sahillere Giriş Yasağı ve Cezası
Kaynak: DHA

Akdeniz, Sağlık, Güncel, Hukuk, Dünya, Çevre, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gece Sahillere Giriş Yasağı ve Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için “yenisiyle değişim“ kararı Yargıtay'dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için "yenisiyle değişim" kararı
Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık
Şanlıurfa’da cinayet: 1 ölü, 1 gözaltı Şanlıurfa'da cinayet: 1 ölü, 1 gözaltı
Japon arkeolog Omura Eskişehir’de hayatını kaybetti Japon arkeolog Omura Eskişehir'de hayatını kaybetti
Fransa’da şiddetli yağış ve sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp Fransa'da şiddetli yağış ve sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp
Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı
Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi
Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor
Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı

11:12
Vatandaşa tek bir soru soruldu İşte PKK’nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
10:53
Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı
Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı
10:23
İYİ Parti’nin WhatsApp grubunda CHP’li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
08:37
Emekli ve memur maaşları zamlanacak İşte ilk tahminler
Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
07:15
BAE: Gazze’ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
16:14
Osimhen’den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
16:11
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
16:09
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol’a istenen ceza belli oldu
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu
16:00
İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan ülkeye UEFA’dan ceza
İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
15:47
Dries Mertens’ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum
Dries Mertens'ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum
15:24
Ahmet Minguzzi’nin öldürüldüğü bıçak “yasaklı“ sayılmadı
Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı
15:23
Fenerbahçe’nin yıldızından veda gibi paylaşım
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 11:45:57. #7.13#
SON DAKİKA: Gece Sahillere Giriş Yasağı ve Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.