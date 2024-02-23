Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ailelere çocuklarını spora teşvik etmeleri çağrısında bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ailelere çocuklarını spora teşvik etmeleri çağrısında bulunarak, "Bakanlık olarak en büyük amaçlarımızdan biri, çocuklarımızın bağımlılıktan uzak tutulması. Başta uyuşturucu, içki, kötü alışkanlıklar olmak üzere, çocuklarımızın bağımlılıktan uzak tutulması en büyük hedefimiz. Buradan ailelere, dedelere, anne babalara sesleniyoruz. Çocuklarınızı alıp bu tesislere getirin." dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde inşa edilen Vakıf Bera 2. Etap Spor Tesisi'nin açılışında konuşan Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin dört bir yanında spor devrimi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümekten gurur duyduklarını söyledi.
Bu spor kompleksiyle bir eserin daha Bursa'ya kazandırıldığını belirten Bak, futbol sahaları, spor salonu, gençlik merkezi barındıran ve kente hizmet edecek bu güzel eserde emeği geçenlere teşekkür etti.
Yıldırım ilçesine Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nu da kazandırdıklarını anımsatan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Oktay Yılmaz Başkan (Yıldırım Belediye Başkanı) çalışıyor. Alinur Aktaş Başkan (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı) çalışıyor. Bursa güzelleşiyor, spor şehri olmaya devam ediyor. Bakanlık olarak en büyük amaçlarımızdan biri, çocuklarımızın bağımlılıktan uzak tutulması. Başta uyuşturucu, içki, kötü alışkanlıklar olmak üzere, çocuklarımızın bağımlılıktan uzak tutulması en büyük hedefimiz. Buradan ailelere, dedelere, anne babalara sesleniyoruz. Çocuklarınızı alıp bu tesislere getirin. Bakın orada çocuklarımız var. Hocalarıyla beraber antrenman için hazırlar. Salonumuz burada, tesislerimiz burada, parklar burada. Her şey geleceğimiz olan gençlerimiz için. Bu noktada daha önceki dönemde görev yapan değerli bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür ediyoruz."
"Çocuklarımız ve gençlerimiz için güzel eserler ortaya çıkıyor"
Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu dile getiren Bakan Bak, uluslararası başarılara imza atan sporcularla gurur duyduklarını ifade etti.
Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'na Türk bayrağını göndere çektirme hedefiyle hazırlandıklarını kaydederek, şöyle konuştu:
"Yaptığımız yatırımların sonuçlarını almaya başladık. Okçulukta olimpiyat şampiyonu çıkardık, dünya şampiyonu çıkardık. Jimnastikte madalya almaya başladık. Daha önce seyrettiğimiz branşlarda madalyalar kazanmaya başladık. İşte bunların hepsinde spora yapılan, spor tesislerine yapılan, altyapıya yapılan yatırımlar var. Bursa'da da Alinur Başkan ben şahidim, spor tesisleri yapılması için milletvekillerimizle, başkanlarımızla beraber bize gelip, 'Şuraya da tesis yapacağız, buraya da saha yapacağız, salon yapacağız.' diye hep talepte bulunuyor. Hem kendi bütçesinden yapıyor, yetmediği yerde biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, Spor Toto üzerinden destek veriyoruz. İşte böyle güzel tesisler ortaya çıkıyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz için güzel eserler ortaya çıkıyor."
Bütün gençleri bakanlığın tesislerine davet eden Bak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye'nin spor tesislerinde, spor yatırımlarında yaptığı devrimler var. İşte bunların örnekleri buralarda var. Büyüyen, gelişen güçlü Türkiye var. Her alanda gelişen, büyüyen güçlü Türkiye'nin yanında, sporda büyük devrimler yapan Türkiye var." ifadelerini kullandı.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da açılışı yapılan tesisle Bursa'ya devasa bir spor kompleksinin daha kazandırıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Varank: "Cumhur İttifakı'yla bu ülkeyi, bu şehri kalkındıralım"
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın ülkeye hizmet etme sevdasıyla Türkiye'yi karış karış gezdiğini söyledi.
Varank, İstanbul Büyükşehir Belediyesini muhalefetin yönettiğini anımsatarak, şöyle devam etti:
"İstanbul'a sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın görebileceği en büyük basketbol tesislerinden bir tanesini kazandırmak için biz kollarımızı sıvadık. Herkesin bildiği Abdi İpekçi Spor Salonu'nu tekrar inşa etmek, federasyonumuza güzel bir tesis kazandırmak için kollarımızı sıvadık. Peki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yaptı biliyor musunuz? Geldi, onun inşaatını mühürlemeye kalktı. Geldi, oradaki altyapı yatırımlarını durdurmaya kalktı. İşte biz böyle bir anlayışla yolumuza devam etmekte zorlanıyoruz. Onun için diyoruz ki gelin Bursa'da nasıl hizmetlerimizi Bursalılarla, ilçe belediyeleriyle, büyükşehirle buluşturuyoruz, her ilçede bunu yapalım. Cumhur İttifakı'yla bu ülkeyi, bu şehri kalkındıralım."
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Vakıf Mahallesi'nde Bursaspor'un da altyapı tesisinin olduğunu belirtti.
Şehrin doğusunda, Yıldırım'a hitap edecek bir spor tesisi olmasını istediklerini anlatan Aktaş, "Bugünkü güncel bedelle 160 milyon lira harcadık. Burada sadece futbol sahaları yok, spor salonları da var. Hanımefendiler fitness için buluşuyor. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız burada maçlarını yapıyor. Beraberinde öğrencilerimiz üniversite kurslarına burada hazırlanıyor. Burası aynı zamanda bir gençlik merkezi. Tabii Genlik ve Spor Bakanlığı'mızdan aldığımız destekle bunları hayata geçirdik." şeklinde konuştu.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise ilçeye kazandırılan yeni spor tesisinden birçok kişinin faydalanacağını dile getirdi.
Açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona eren programa, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile çok sayıda genç sporcu katıldı.
Son Dakika › Güncel › Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ailelere çocuklarını spora teşvik etmeleri çağrısında bulundu - Son Dakika
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde eşleştiği Belçika takımı Union Saint-Gilloise'nin bu sezonki Avrupa macerasını yakından inceliyoruz. Union Saint-Gilloise, Avrupa Ligi gruplarında 3. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı. Belçika ekibi, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 20 maçı da kaybetmedi.
Amerikalı ressam Bob Ross'un ilk televizyon tablosu 'Ormanda Yürüyüş', ABD'de düzenlenen bir müzayedede 9,8 milyon dolara alıcı buldu. Ross'un 1983 yılında canlı yayınlanan 'Resim Sevinci' programının ilk bölümünde yaptığı bu tabloyu kimliği bilinmeyen bir kişi satın aldı.
Afrika'da cadı olarak suçlanan bir kadın diri diri yakıldı. El ve ayakları bağlanarak ateşe verilen kadının alevler içinde kaldığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.
25 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD'nin genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte eski görevine getirildi. Tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri karara tepki göstererek, "Bu atamalar görüyoruz ki başka katliamların yaşanmasına kapı aralıyor" yorumunda bulundu.
Yengesini abisinin evinde başka bir şahısla yarı çıplak halde yakalayan kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük yankı uyandırırken olayın perde arkasını da gün yüzüne çıkmaya başladı.
Türkiye Komünist Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Haberler.com YouTube kanalında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtladı. Neden Kadıköy'den aday oldu, seçilirse hayata geçireceği projeler neler, CHP'nin oylarını bölmek için mi aday oldu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu başarılı buluyor mu? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası haberimizde...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda kuralar çekildi ve eşleşmeler belli oldu. Dün akşam temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Sparta Parag Liverpool ile eşleşti.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde petrol kuyusunda sondaj çalışması sırasında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Ölen işçinin yakınları olay yerine gitmek için yola çıktıkları sırada kaza geçirdi ve 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Patlamaya ilişkin inceleme başlatılmıştır.
Sizin düşünceleriniz neler ?