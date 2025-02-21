Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında istenen ceza belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında istenen ceza belli oldu

Geniş Video İzle

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, "PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Özer'in 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

21.02.2025 12:34  Güncelleme: 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Diyarbakır'da bulunan cezaevinde yapılan bir aramada ele geçirilen dokümanda, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinden oluşan heyetin görüşmesi sırasında heyet tarafından şüpheli Ahmet Özer'in de aralarında bulunduğu bazı akademisyenlerin, "demokratik özerklik" projesine katkı sunmak istediğini, bunu Öcalan'a ilettiklerini, Özer'in bilim adına üretilen bilgilerden çok fazla yeni bir perspektif alamadıklarını örgüt liderinin kitaplarına yoğunlaştıklarında yeni perspektif edindiğini söylediğini ilettikleri anlatıldı.

REMZİ KARTAL'LA İLETİŞİMİN TESPİT EDİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Özer'in örgütün başta Cizre, Silopi, Nusaybin, Yüksekova, Silvan, Sur ve İdil gibi ilçeler olmak üzere sözde demokratik özerkliği gerçekleştirmek ve hayata geçirmek adına ilan edilen sözde özerklik/öz yönetim çalışmalarına katkı sunma isteğini ve bunu örgütün en üst düzeyine ilettiğinin tespit edildiği kaydedildi. İddianamede Özer'in, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Remzi Kartal ile iletişiminin tespit edildiği, hendek ve barikat eylemleri ile sözde demokratik özerklik ilan etmeye kalkıştığı dönemde bu görüşmenin gerçekleştiği ve bunu hayata geçirmek adına yapılması gerekenlerle ilgili en üst düzey emir ve talimatların doğrudan şüpheli Özer'e iletildiği belirtildi.

ÖCALAN'IN TALİMATIYLA ADAY YAPILDIĞININ SÖYLENDİĞİ AKTARILDI

İddianamede, örgütün dağ kadrosu içerisinde faaliyet yürütmekteyken teslim olan H.B.A.'nın ifade vermek üzere başvurduğu, ifadesine göre ise şüpheli Özer'in Mersin'de Demokratik Halk Partisi İl Başkanlığı binasında yapılan toplantılarda terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda tarihsel, sosyolojik ve siyasetle ilgili konularında parti mensuplarına seminer verdiği, seminer içeriğinde sözde Kürdistan tarihi, devlet politikalarının sebep olduğu göç olgusu, faili meçhul cinayetler, terör örgütünün faaliyetlerinde nasıl örgütlenme yapılacağını anlattığı, ayrıca parti içerisindekilerle konuşmasında doğrudan Abdullah Öcalan'ın talimatıyla aday yapıldığının söylendiği, yurt dışına gittiği zamanlarda da örgütün üst düzey yönetimiyle irtibat kurduğunun sık sık konuşulduğu kaydedildi.

ÖZER'İN CEMAL KAVAK'A YÜKLÜ MİKTARDA PARA TESLİM ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Ayrıca 'Hermes' kod adlı gizli tanığın verdiği ifadesinde, örgütün Avrupa yapılanmasında görevli üst düzey mensuplarından Cemal Kavak'ın şüpheli Özer'den kırsal faaliyetlere katılacak hücre evlerinden bulunan gençlerin bir kısım maddi ihtiyaçları olduğunu söyleyerek para talep ettiği, Özer'in iş adamı tanıdıklarının olduğunu ve kendisinin de buna katkı sunacağını söylediği, aradan 3-4 gün geçtikten sonra Kavak'ın evine gelerek yüklü miktarda parayı teslim ettiği, 'Hermes'in bu parayı bizzat sayanlardan biri olduğu, söz konusu paranın yaklaşık 5 yıllık asgari ücrete tekabül eden bir para olduğunu ve bu para ile Lice, Van ve Mardin Nusaybin üzerinden ayrı ayrı olmak üzere 10'a yakın örgüt mensubunun kırsal alana gönderildiği de ifade edildi.

SİYASİ GÖRÜNTÜSÜNÜ GİZLEYEREK "KENT UZLAŞISI" STRATEJİSİYLE HAREKET ETTİĞİ AKTARILDI

Şüpheli Özer'in de tanık anlatımıyla Cemal Kavak'ın yardımıyla terör örgütü mensubu bir şahsın yurt dışına kaçmasını sağladığının aktarıldığı iddianamede, Kavak'ın talebi üzerine kırsala katılım sağlayacak örgüt mensupları için kullanılmak üzere yüklü miktarda parayı teslim ettiği, çok sayıda örgüt mensubu şahıs ile yoğun ve sürekli HTS irtibatı bulunduğu örgütün üst düzey yöneticileri tarafından açıklanan 'kent uzlaşısı' stratejisi kapsamında mevcut siyasi konjonktürden de faydalanarak gerçek siyasi görüş ve görüntüsünü gizlemek suretiyle batı illerinde bulunan belediyelerden Esenyurt Belediyesinde görev almak üzere görevlendirildiği, bu doğrultuda şüphelinin siyasi tutum ve davranışlarının üst düzey örgüt yöneticilerin talimatına göre şekillendiği kaydedildi.

1 MİLYON 289 BİN 480 LİRA PARA GİRİŞİ TESPİTİ

İddianamede ayrıca, örgütün metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile 'kent uzlaşısı' faaliyetinin tüm unsur ve mensuplarıyla deşifre edilmesi için soruşturmaların derinleştirileceği de vurgulandı. Şüpheli hakkında düzenlenen Mali Raporu'na da yer verilen iddianamede, Özer'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı olan pek çok kişiden para aldığı ve para verdiği, özellikle bir işlemde 29 Mart 2024'de karşı tarafı bilinmeyen ancak 'efektif yatan Muhammed Sertaç Özçoban talimatla yatıran' işlem açıklamasıyla o dönemki kur ile 1 milyon 289 bin 480 lira para girişi olduğu da belirtildi.

15 YIL KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Özer'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde değerlendiriliyor.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 30 Ekim'de evinde gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği iddia edilmişti. Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarılmıştı. Özer, 30 Ekim'de ifadesinin ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklandı.

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında istenen ceza belli oldu

Esenyurt Belediye Başkanı, Ahmet Özer, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında istenen ceza belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Volkan:
    madem pkk o halde pkk liderini meclis çağırıp, ona heyet yollayanlara da bir şey yapılacak mı ??. 40 34 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    ysk aday olur demiş seçilmiş hazmedemeyip halkın iradesine cokme bir tane akpli ve mhpli belediyeye coktunuzmu 28 15 Yanıtla
  • Anonim:
    adamın suçu delilli ispatlı hayla tepki gösteriyorlar tutuklnamasına 13 26 Yanıtla
  • Sait Cicek:
    kompas 19 9 Yanıtla
  • Mithat Altun altun:
    hepsi duzmece kunpas adam deyerli ulke icin yetiştirdiyi urecileri var siyasi hesaplaşma 11 2 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    haram helal ver Allahım çoluk çocuk yer Allahım yemeden git tipe bak 0 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:16 İsviçre, PKK’nın Gizli Faaliyetlerini Açıkladı İsviçre, PKK'nın Gizli Faaliyetlerini Açıkladı
19:02 Canlı anlatım 4 gol var, tempo inanılmaz Canlı anlatım! 4 gol var, tempo inanılmaz
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
08:46 Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı
08:42 Ticaret Bakanlığı acımadı Ceza üstüne ceza yağdı Ticaret Bakanlığı acımadı! Ceza üstüne ceza yağdı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Netflix, Meksika’ya 1 milyar dolar yatırım yapacak Netflix, Meksika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 21:34:15. #1.11#
SON DAKİKA: Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında istenen ceza belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.