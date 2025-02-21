Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında istenen ceza belli oldu

Güncel

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Diyarbakır'da bulunan cezaevinde yapılan bir aramada ele geçirilen dokümanda, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinden oluşan heyetin görüşmesi sırasında heyet tarafından şüpheli Ahmet Özer'in de aralarında bulunduğu bazı akademisyenlerin, "demokratik özerklik" projesine katkı sunmak istediğini, bunu Öcalan'a ilettiklerini, Özer'in bilim adına üretilen bilgilerden çok fazla yeni bir perspektif alamadıklarını örgüt liderinin kitaplarına yoğunlaştıklarında yeni perspektif edindiğini söylediğini ilettikleri anlatıldı.

REMZİ KARTAL'LA İLETİŞİMİN TESPİT EDİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Özer'in örgütün başta Cizre, Silopi, Nusaybin, Yüksekova, Silvan, Sur ve İdil gibi ilçeler olmak üzere sözde demokratik özerkliği gerçekleştirmek ve hayata geçirmek adına ilan edilen sözde özerklik/öz yönetim çalışmalarına katkı sunma isteğini ve bunu örgütün en üst düzeyine ilettiğinin tespit edildiği kaydedildi. İddianamede Özer'in, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Remzi Kartal ile iletişiminin tespit edildiği, hendek ve barikat eylemleri ile sözde demokratik özerklik ilan etmeye kalkıştığı dönemde bu görüşmenin gerçekleştiği ve bunu hayata geçirmek adına yapılması gerekenlerle ilgili en üst düzey emir ve talimatların doğrudan şüpheli Özer'e iletildiği belirtildi.

ÖCALAN'IN TALİMATIYLA ADAY YAPILDIĞININ SÖYLENDİĞİ AKTARILDI

İddianamede, örgütün dağ kadrosu içerisinde faaliyet yürütmekteyken teslim olan H.B.A.'nın ifade vermek üzere başvurduğu, ifadesine göre ise şüpheli Özer'in Mersin'de Demokratik Halk Partisi İl Başkanlığı binasında yapılan toplantılarda terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda tarihsel, sosyolojik ve siyasetle ilgili konularında parti mensuplarına seminer verdiği, seminer içeriğinde sözde Kürdistan tarihi, devlet politikalarının sebep olduğu göç olgusu, faili meçhul cinayetler, terör örgütünün faaliyetlerinde nasıl örgütlenme yapılacağını anlattığı, ayrıca parti içerisindekilerle konuşmasında doğrudan Abdullah Öcalan'ın talimatıyla aday yapıldığının söylendiği, yurt dışına gittiği zamanlarda da örgütün üst düzey yönetimiyle irtibat kurduğunun sık sık konuşulduğu kaydedildi.

ÖZER'İN CEMAL KAVAK'A YÜKLÜ MİKTARDA PARA TESLİM ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Ayrıca 'Hermes' kod adlı gizli tanığın verdiği ifadesinde, örgütün Avrupa yapılanmasında görevli üst düzey mensuplarından Cemal Kavak'ın şüpheli Özer'den kırsal faaliyetlere katılacak hücre evlerinden bulunan gençlerin bir kısım maddi ihtiyaçları olduğunu söyleyerek para talep ettiği, Özer'in iş adamı tanıdıklarının olduğunu ve kendisinin de buna katkı sunacağını söylediği, aradan 3-4 gün geçtikten sonra Kavak'ın evine gelerek yüklü miktarda parayı teslim ettiği, 'Hermes'in bu parayı bizzat sayanlardan biri olduğu, söz konusu paranın yaklaşık 5 yıllık asgari ücrete tekabül eden bir para olduğunu ve bu para ile Lice, Van ve Mardin Nusaybin üzerinden ayrı ayrı olmak üzere 10'a yakın örgüt mensubunun kırsal alana gönderildiği de ifade edildi.

SİYASİ GÖRÜNTÜSÜNÜ GİZLEYEREK "KENT UZLAŞISI" STRATEJİSİYLE HAREKET ETTİĞİ AKTARILDI

Şüpheli Özer'in de tanık anlatımıyla Cemal Kavak'ın yardımıyla terör örgütü mensubu bir şahsın yurt dışına kaçmasını sağladığının aktarıldığı iddianamede, Kavak'ın talebi üzerine kırsala katılım sağlayacak örgüt mensupları için kullanılmak üzere yüklü miktarda parayı teslim ettiği, çok sayıda örgüt mensubu şahıs ile yoğun ve sürekli HTS irtibatı bulunduğu örgütün üst düzey yöneticileri tarafından açıklanan 'kent uzlaşısı' stratejisi kapsamında mevcut siyasi konjonktürden de faydalanarak gerçek siyasi görüş ve görüntüsünü gizlemek suretiyle batı illerinde bulunan belediyelerden Esenyurt Belediyesinde görev almak üzere görevlendirildiği, bu doğrultuda şüphelinin siyasi tutum ve davranışlarının üst düzey örgüt yöneticilerin talimatına göre şekillendiği kaydedildi.

1 MİLYON 289 BİN 480 LİRA PARA GİRİŞİ TESPİTİ

İddianamede ayrıca, örgütün metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile 'kent uzlaşısı' faaliyetinin tüm unsur ve mensuplarıyla deşifre edilmesi için soruşturmaların derinleştirileceği de vurgulandı. Şüpheli hakkında düzenlenen Mali Raporu'na da yer verilen iddianamede, Özer'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı olan pek çok kişiden para aldığı ve para verdiği, özellikle bir işlemde 29 Mart 2024'de karşı tarafı bilinmeyen ancak 'efektif yatan Muhammed Sertaç Özçoban talimatla yatıran' işlem açıklamasıyla o dönemki kur ile 1 milyon 289 bin 480 lira para girişi olduğu da belirtildi.

15 YIL KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Özer'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde değerlendiriliyor.