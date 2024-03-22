GÖRÜŞ- Ülkelerin sosyal medya karnesi: Dünya Facebook, Türkiye WhatsApp'ta başı çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

GÖRÜŞ- Ülkelerin sosyal medya karnesi: Dünya Facebook, Türkiye WhatsApp'ta başı çekiyor

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, ülkelerin sosyal medya tercihlerini ve bu tercihlerin sebeplerini AA Analiz için kaleme aldı. Sosyal medyanın stratejik önemi, en çok kullanılan sosyal medya platformları, sosyal medya kullanım süreleri ve ülkelere göre tercih nedenleri gibi konular ele alınıyor.

22.03.2024 11:07  Güncelleme: 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, ülkelerin sosyal medya tercihlerini ve bu tercihlerin sebeplerini AA Analiz için kaleme aldı.

***

Sosyal medya iletişim, ekonomi, siyaset ve güvenlik gibi temel alanlarda ülkeler için stratejik öneme sahiptir. Kamu diplomasisi ve ulusal imajın oluşturulması, ekonomik kalkınma için ticaretin teşviki, politik katılım ve demokrasi süreçlerinin güçlendirilmesi, ulusal güvenliğin sağlanması gibi pek çok alanda sosyal medyanın etkili bir araç olduğu görülüyor.

Sosyal ağlarda en çok kullanıcıya sahip mecra hangisi?

Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya platformları incelendiğinde, Facebook'un 2,91 milyar aktif kullanıcıyla lider konumda olduğu görülüyor. Facebook'u 2,56 milyar aktif kullanıcıyla YouTube ve 2,33 milyar kullanıcıyla WhatsApp takip ediyor. 4'üncü sırada ise 2,26 milyar aktif kullanıcıya sahip Instagram bulunuyor. Çin merkezli WeChat ise 1,24 milyar aktif kullanıcıyla rakiplerini takip ediyor. TikTok, 1,07 milyar aktif kullanıcıyla 6'ncı ve Çin versiyonu olan Douyin ise 600 milyon aktif kullanıcıyla 7'nci sırada yer alıyor. 8'inci ve 9'uncu sıralarda sırasıyla 573 milyon aktif kullanıcı oranıyla QQ ve Sina Weibo bulunuyor. 10'uncu sırada ise 550 milyon aktif kullanıcıyla Telegram yer alıyor.

Sosyal medya kullanım süreleri de ülkelere göre değişiyor. Filipinler, günlük ortalama 4 saat 15 dakikayla birinci sıraya yerleşiyor. Filipinler'i 3 saat 39 dakikayla Brezilya, 3 saat 23 dakikayla Endonezya, 3 saat 22 dakikayla Tayland ve 3 saat 16 dakikayla Arjantin izliyor. Malezya, Kolombiya, Meksika, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ise 3 saat 11 dakika ile 3 saat 2 dakika arasında günlük ortalama sosyal medya kullanım süresine sahip. Ülkemizde ise sosyal medya kullanım süresi 2 saat 44 dakikadır. Bu süre dünya ortalamasından biraz daha fazladır.

Ülkelere göre sosyal medya kullanımı ve tercih nedenleri

Dünyadaki tüm ülkelerde sosyal medya kullanıcılarının tercihlerini genellikle kültürel, demografik ve teknolojik unsurlar etkiliyor. Filipinler'de Facebook'un yaygın olarak kullanılmasının nedeni, ülkede internet erişiminin kolaylaşması ve Facebook'un düşük veri tüketimi sağlamasıdır. Brezilya'da genç nüfusun büyüklüğü, mobil cihazların yaygınlaşması ve internet erişiminin artması Facebook, Instagram, WhatsApp gibi platformların tercih edilmesine sebep oluyor. Benzer şekilde, Endonezya'da genç nüfusunun büyüklüğü ve mobil cihazların yaygın kullanımı Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın popülerliğini artırıyor. Tayland'da da genç nüfus ve teknolojiye olan ilgi, Facebook, Instagram ve X'in eski ismiyle Twitter'ın tercih edilmesine neden oluyor.

Arjantin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerde de benzer dinamikler etkilidir. Bu ülkelerde de genç nüfus, mobil cihazların kullanımı ve platformların iş fırsatları yaratma potansiyeli Facebook, Instagram, X, TikTok gibi sosyal medya platformlarının popülerliğini artırıyor. Öte yandan, Çin'de Facebook ve diğer Batı kökenli platformlar yasaklı olduğu için yerel alternatifler olan WeChat, QQ, Douyin tercih ediliyor. Yani, sosyal medya tercihleri genellikle ülkelere özgü koşullara bağlı olarak farklılık gösteriyor.

Türkiye'de kullanılan sosyal medya mecraları incelendiğinde 52 milyon aktif kullanıcıyla WhatsApp'ın Türkiye'de en fazla tercih edilen platform olduğu görülüyor. 2'nci sırada ise 48 milyon kullanıcıya sahip YouTube yer alıyor. Ardından 46 milyon kullanıcıyla Instagram ve 40 milyon kullanıcıyla Facebook geliyor. Türkiye'de sosyal medya kullanımını etkileyen faktörler arasında platformların geniş bir kullanıcı tabanına sahip olmaları, çeşitli içerik seçenekleri sunmaları ve mobil cihazlara uyumlu olmaları gibi etkenler öne çıkıyor. Yine ülkemizdeki genç nüfusun sosyal medya kullanımında etkili bir rol oynadığı ve bu platformları yoğun bir şekilde kullandığı da görülüyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde en yoğun kullanılan sosyal medya mecraları incelendiğinde, kullanıcıların sırasıyla Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram ve X'i tercih ettiği görülüyor. Tercihlerin nedenleri arasında kültürel farklılıklar, yaygın internet erişimi ve dil seçeneklerinin etkisi var. Almanya'da Facebook, YouTube, WhatsApp tercih edilirken Fransa'da Facebook, YouTube ve X'in ilk sıralara yerleştiği görülüyor. İtalya'da Facebook, Instagram, WhatsApp başı çekerken İspanya'da ise Facebook, YouTube, X tercih ediliyor. Bu farklılıklar, internet ve sosyal medyanın küresel bir fenomen olduğunu ancak her ülkenin bu fenomeni farklı şekilde deneyimlediğini gösteriyor.

Sosyal medya tercihlerini belirleyen önemli faktörler

Demografik değişkenler, sosyal medya kullanımını belirleyen önemli faktörlerdir. Yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir seviyesi gibi değişkenler kullanıcıların tercih ettiği sosyal medya platformlarını ve bu platformlarda geçirdikleri süreyi etkiler. Örneğin, gençler genellikle görsel ve etkileşimli platformları tercih ederken yetişkinler daha çok haber ve bilgi içerikli platformlara yöneliyor. Kadınlar, erkeklere kıyasla sosyal medya kullanımında daha aktifler ve erkeklerden farklı platformları tercih ediyorlar.

Yüksek eğitimli ve gelir seviyesi daha yüksek olan bireyler, genellikle daha fazla sosyal medya platformu kullanıyor ve bu platformlarda daha uzun süre vakit geçiriyor. Coğrafi bölge, etnisite, dil gibi faktörler de insanların sosyal medya tercihlerini etkileyebiliyor. Bu faktörlerin, sosyal medya kullanımı üzerindeki etkileri dikkate alındığında, pazarlama ve iletişim stratejilerinin de bu faktörlere göre şekillendirilmesi önem kazanıyor.

[Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanıdır.]

Makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansının editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Kaynak: AA

Marmara Üniversitesi, Ali Murat, Facebook, Türkiye, Dünya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÖRÜŞ- Ülkelerin sosyal medya karnesi: Dünya Facebook, Türkiye WhatsApp'ta başı çekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ankara Siteler'deki Mobilya İmalathanesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
    12:46 Ankara Siteler'deki Mobilya İmalathanesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

    Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Siteler semtindeki bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenenler ambulanslarla müdahale edilirken, çevredeki binalara sıçramaması için önlemler alındı. İtfaiye ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerinde incelemelerde bulundu.

  • Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili
    12:46 Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili

    Denizli'nin yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar yağışı etkili oluyor. Pamukkale ilçesinde Denizli-Antalya kara yolunun geçtiği Cankurtaran Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan sağanak öğleyin yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle kara yolunda ulaşımın aksamaması için önlemler artırıldı. Sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtilirken, bazı ağaçların da kar altında kaldığı görüldü.

  • Orman Haftası'nda 700 fidan okul bahçelerine dikildi
    12:46 Orman Haftası'nda 700 fidan okul bahçelerine dikildi

    Sorgun Orman İşletme Şefliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Orman Haftası kapsamında okul bahçelerine 700 fidan dikildi. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, öğrencilerin ağaç, orman, yeşil ve tabiata olan sevgi ve duyarlılığının artması amacıyla okul bahçelerini yeşillendirdiklerini belirtti. Etkinliğe Sorgun Kaymakamı, Cumhuriyet Başsavcısı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Müftüsü de katıldı.

  • Kardan etkilenen leyleklere itfaiye ekipleri tarafından yem bırakıldı
    12:45 Kardan etkilenen leyleklere itfaiye ekipleri tarafından yem bırakıldı

    Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle aç kalan leyleklere itfaiye ekipleri tarafından yem bırakıldı. Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, doğal hayatı korumak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti ve benzer çalışmaların devam edeceğini söyledi.

  • Kayseri'de Dünya Su Günü'nde vatandaşlara musluk contası dağıtıldı
    12:45 Kayseri'de Dünya Su Günü'nde vatandaşlara musluk contası dağıtıldı

    Kayseri Sıhhi Tesisatçılar Doğalgaz Kaloriferciler Sondaj ve İnşaat Tenekecileri ve Malzemeleri Satıcıları Odası, 22 Mart Dünya Su Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara musluk contası dağıttı. Etkinlikte suyun önemi vurgulanarak bilgilendirme yapıldı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı da su tasarrufunun önemine dikkat çekti.

  • Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Köyleri Ziyaret Ediyor
    12:45 Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Köyleri Ziyaret Ediyor

    Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP Ayvalık Belediye Başkan adayı Mesut Ergin, Ayvalık köylerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Ergin, köylerde ekonomik krizden etkilenen yurttaşların dur demesi gerektiğini vurgulayarak, tarımın desteklenmesi gerektiğini söyledi.

  • Düzce Belediyesi Dar Gelirli Ailelere Yardım Ediyor
    12:45 Düzce Belediyesi Dar Gelirli Ailelere Yardım Ediyor

    Düzce Belediyesi, dar gelirli ailelere erzak kolileri ve sıcak yemek hizmeti sağlayarak destek oluyor.

  • CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Turgut Altınok'un mal varlığını eleştirdi
    12:45 CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Turgut Altınok'un mal varlığını eleştirdi

    CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un mal varlığına ilişkin "Ankara’daki dairelerini, Antalya’daki dairelerini, şirketlerini, dükkanlarını hesapladım, 1 milyar dolar yapıyor. Sabancı ailesinin, Koç ailesinin yaklaşık olarak sekizde biri. Kardeşim sen nereden buldun bu parayı? Ben Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum, AKP’yi tarif eden bir adayı Başkent’e koymuş" dedi.

  • Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay Üniversite Öğrencileri ile İftar Yaptı
    12:45 Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay Üniversite Öğrencileri ile İftar Yaptı

    Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Kampüs Kafe'de üniversite öğrencileri ile buluşup iftar yaptı. Gençlerin sorunlarını dinleyen Akay, çözüm önerilerini sıraladı, yapacakları hizmetleri anlattı.

  • 2024 YDS/1 Sınavı için Düzce Nüfus Müdürlüğü Pazar Günü Açık Olacak
    12:44 2024 YDS/1 Sınavı için Düzce Nüfus Müdürlüğü Pazar Günü Açık Olacak

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek olan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1), 24 Mart Pazar günü yapılacak. Sınava katılacak adaylardan TC kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkartmak isteyen adayların taleplerinin yerine getirilmesi için Düzce'de Merkez ilçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü saat 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık olacak.


11:22 Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var
11:15 Yeni Anayasa Başkanı Kadir Özkaya’yı Can Atalay ve Demirtaş ile ilgili 2 kritik dosya bekliyor Yeni Anayasa Başkanı Kadir Özkaya'yı Can Atalay ve Demirtaş ile ilgili 2 kritik dosya bekliyor
10:15 Karabük Üniversitesi’nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor Vahim iddialar art arda geldi Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi
10:01 Adana’da üniversite öğrencisi otobüste tacize uğradı, şüpheli tutuklandı Adana'da üniversite öğrencisi otobüste tacize uğradı, şüpheli tutuklandı
06:37 İsrail İHA’larıyla bombalanan 4 Filistinli feci şekilde can verdi İsrail İHA'larıyla bombalanan 4 Filistinli feci şekilde can verdi
12:23 Heyecan dorukta Türkiye’nin EURO 2024 gruplarındaki son rakibi belli oluyor Heyecan dorukta! Türkiye'nin EURO 2024 gruplarındaki son rakibi belli oluyor
12:15 Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi’nin Son Hali Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin Son Hali
12:02 Fenerbahçe’nin ’’Süper Kupa ertelensin’’ talebini Galatasaray reddetti Fenerbahçe'nin ''Süper Kupa ertelensin'' talebini Galatasaray reddetti
11:57 Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler
11:38 Çiller, Can Yücel’den kendisine şiir yazmasını mı istedi Açıklama geldi Çiller, Can Yücel'den kendisine şiir yazmasını mı istedi? Açıklama geldi
11:21 Olay giderek büyüyor Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı Olay giderek büyüyor! Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı
11:20 Kaçak madende yakılan Afgan madenciyle ilgili kan donduran ayrıntı Kaçak madende yakılan Afgan madenciyle ilgili kan donduran ayrıntı
11:09 Gümüşhane’de halı sahada kalp krizi geçiren İbrahim Sağırkaya hayatını kaybetti Gümüşhane'de halı sahada kalp krizi geçiren İbrahim Sağırkaya hayatını kaybetti
11:03 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 12:43:35. #1.13#
SON DAKİKA: GÖRÜŞ- Ülkelerin sosyal medya karnesi: Dünya Facebook, Türkiye WhatsApp'ta başı çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement