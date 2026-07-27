Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturması kapsamında delillere müdahale şüphesi üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. 19 şüpheliye yönelik operasyonda 21 adreste arama yapılırken, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

DELİLLERE MÜDAHALE ŞÜPHESİ

Gürlek, soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale ettiği yönünde şüphe oluşması üzerine operasyon kararı alındığını belirtti.

Bu kapsamda 21 adreste arama yapıldığını aktaran Gürlek, operasyonda 19 şüpheliye yönelik işlem gerçekleştirildiğini, 18 şüphelinin ise gözaltına alındığını bildirdi.

Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı

NE OLMUŞTU?

Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "kasten öldürmeye yardım", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu, güvenlik korucusu Fatih Özmen ve Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca tutuklanmış, Uğurcan A, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen B.Y. ve Y.E, iş insanı O.Y, F.K, A.Ş, H.K, E.E, M.Y, T.S, E.Y, haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla Y.S, M.P. ve Y.A. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Handan Sonel'in de tutuklanmasıyla soruşturmada bugüne kadar tutuklanan zanlı sayısı 15 olmuştu.

Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı

UMUT ALTAŞ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma sürecinde ABD'ye kaçtığı tespit edilen, hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve ABD güvenlik makamları tarafından tutuklanan Umut Altaş, Mustafa Türkay Sonel'le yakın arkadaş olması nedeniyle dosyada kritik bir konumda yer alıyor. Ayrıca kendisi, Türkay Sonel'in cinayeti kendisine itiraf ettiğini ileri sürüyor.

Altaş'ı ICE gözetim merkezinde ziyaret eden ancak ismi kamuoyuna açıklanmayan bir ABD'li avukat, dikkati çeken bir ayrıntı aktarmıştı. Bu kişi "Altaş'ı hücrede tutuyorlar. Yaptığımız görüşmede Türkiye'ye iade edilmek istediğini söyledi. Hatta Gülistan Doku'nun ölümüne ilişkin Türkiye'de savcıyla görüşüp, bedeninin bulunduğu yeri göstereceğini ifade etti." demişti.

Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı

DOSYA 6 YIL SONRA RAFTAN İNDİRİLDİ

Bilindiği üzere dosya, altı yıl rafta kaldıktan sonra Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yeniden ele alındı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) personelinden oluşan özel ekip kurularak Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki gün ile kaybolduğu güne ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları toplandı.

Soruşturma kapsamında, 67’si ana arter olmak üzere 70 KGYS ve güvenlik kamerasına ait yaklaşık 700 saatlik görüntü incelendi. Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile buluşmak için gittiği kafeye geliş ve ayrılış anları ile daha sonra öğretmenine gidişine ilişkin yeni görüntüler dosyaya eklendi. Başsavcılık ve özel ekip tarafından görüntüler saniye saniye incelenerek Doku’nun akıbeti araştırıldı.

KAYIP DOSYASI CİNAYET SORUŞTURMASINA DÖNÜŞTÜ

Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında HTS ve PTS çalışmaları yürütüldü. Elde edilen bulgular doğrultusunda 14, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada şüpheli olarak yer alan ve ABD’de bulunan Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Altaş, kısa süre sonra ABD güvenlik birimlerince gözaltına alınarak tutuklandı. Umut Altaş'ın Türkiye’ye iadesine ilişkin süreç ise devam ediyor. 

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku, Akın Gürlek, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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