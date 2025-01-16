GÜNDEM / 16 Ocak 2025

Güncel

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'yı resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenlenecek, Ukhnaa onuruna resmi akşam yemeği verilecek.

(Ankara/16.00/16.15/17.00/18.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediyesini ziyaret edecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Giresun'da Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını, Ordu'da Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Girişimcilik Zirvesi Programı'na ve Ulubey Çocuk Evleri Sitesi Açılışı'na katılacak.

(Giresun/11.25-12.00/Ordu/13.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonunda sunum yapacak.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda Netflix yetkilileri sunum yapacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Moğolistan İş ve Yatırım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024'e ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(Ankara/14.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası için anlaşmaya varılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig maçlarının naklen yayınına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu ile HT Spor arasındaki anlaşma, Federasyonun Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, Fransa'nın UFAB 49 takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Erkekler CEV Kupası play-off turu ilk maçında Ziraat Bankart, İspanya'nın Guaguas takımına konuk olacak.

(Las Palmas/22.00)

4- CEV Erkekler Challenge Kupası 4'lü final turu (çeyrek final) ilk maçında Spor Toto, Yunanistan'ın PAOK takımına misafir olacak.

(Selanik/20.30) (Fotoğraflı)

5- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftası, Türk Hava Yolları-Kuzeyboru maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı)

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