GÜNDEM / 17 Şubat 2026
GÜNDEM / 17 Şubat 2026

17.02.2026 09:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Addis Ababa'da ziyaret edeceği Adva Zafer Anıtı'na çelenk bırakacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Addis Ababa'da ziyaret edeceği Adva Zafer Anıtı'na çelenk bırakacak. Ulusal Saray'da resmi törenle karşılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak, onuruna verilecek resmi yemeğe iştirak edecek.

(Addis Ababa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Valiler Buluşması" programına katılacak.

(TBMM/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı" ile "Valiler Buluşması" programına iştirak edecek.

(Ankara/11.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca düzenlenecek "İnsan Hakları ve Aile Zirvesi" ile İstanbul'da 1. Uluslararası Ailenin Güçlendirilmesi Konferansı kapanış oturumuna katılacak.

(Ankara/10.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ev Sahibi Türkiye 15 bin 200 Konut ve Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi 3. Etap 568 Dükkan Kura Çekim Töreni"ne iştirak edecek.

(Konya/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Valiler Buluşması" programına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, İnsan Hakları Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenecek İnsan Hakları ve Aile Zirvesi'nde yer alacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, partisinin Sincan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP ve DEM Parti'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçlarını ve ocak ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ??????Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK'te düzenlenecek "Organize Sanayi Bölgelerinde Meslek Yüksekokullarının Yaygınlaştırılması" toplantısına katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izleyecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 26. haftası, Atakaş Hatayspor-Alagöz Holding Iğdır FK, Eminevim Ümraniyespor-Boluspor, İstanbulspor-Esenler Erokspor maçlarıyla başlayacak.

(Hatay/14.30/İstanbul/17.00/20.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları başlayacak, Türk Telekom-Trabzonspor ve Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko maçları oynanacak.

(Ankara/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Zerenspor, Almanya'nın SSC Palmberg takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Schwerin/20.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray Daikin, Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Paris/22.00)

***

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Addis Ababa, Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 17 Şubat 2026

SON DAKİKA: GÜNDEM / 17 Şubat 2026 - Son Dakika
