GÜNDEM / 24 Haziran 2025 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

GÜNDEM / 24 Haziran 2025

24.06.2025 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" için Hollanda'nın Lahey kentine gidecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" için Hollanda'nın Lahey kentine gidecek.

(Lahey) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi"ne katılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

MHP ve DEM Parti grup toplantıları yapılacak.

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/10.45/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "HİSER Kümelenme Konferansı"na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini, imalat sanayi kapasite kullanım oranını ve nisan ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin uluslararası göç istatistiklerini ve haziran ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO zirvesi Hollanda'da başlayacak.

(Lahey) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından taraflar arasındaki çatışmalar ve diplomatik gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yozgat Valiliğini ziyaret edecek, Kayseri İl Halk Kütüphanesi açılışına katılacak, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Yozgat/14.00/Kayseri/16.30/17.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları Yunanistan'da başlayacak. Çeyrek finalde Fransa- Litvanya ve İtalya-Türkiye müsabakaları oynanacak.

(Pire/17.30/20.30) (Fotoğraflı)

2- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. C Grubu'nda Auckland City- Boca Juniors ve Benfica- Bayern Münih maçları yapılacak.

(Nashville/Charlotte/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kültür Sanat, Diplomasi, Politika, Hollanda, Ekonomi, Hükümet, Güncel, ankara, Dünya, Lahey, Spor, İran, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 24 Haziran 2025 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı
Öldürdüğü kızı ile 18 saat Anne, çocuklarını böyle oyalamış Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Anne, çocuklarını böyle oyalamış
Hamaney’e suikast mi düzenlenecek Time dergisinin kapağı dikkat çekti Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti
İran’dan ABD’ye sert tehdit: 50 bin askerinizi tabutla geri göndereceğiz İran'dan ABD'ye sert tehdit: 50 bin askerinizi tabutla geri göndereceğiz
Süper Lig devinden Orkun Kökçü bombası Süper Lig devinden Orkun Kökçü bombası
Temel kazısında kepçeye takıldı, ekipler hemen harekete geçti Temel kazısında kepçeye takıldı, ekipler hemen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı
Gülizar Yıldız’ın öldürülme anı ortaya çıktı Gülizar Yıldız'ın öldürülme anı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’nin İran saldırısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki
Pistte korku dolu anlar 6 yaşındaki Zayn Sofuoğlu pistte kaza geçirdi Pistte korku dolu anlar! 6 yaşındaki Zayn Sofuoğlu pistte kaza geçirdi
Anlaşmanın eli kulağında Fenerbahçe’nin yıldızı Arda Turan’ın takımına gidiyor Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor

10:42
Ateşkes kısa sürdü İran’dan İsrail’e balistik füze saldırısı
Ateşkes kısa sürdü! İran'dan İsrail'e balistik füze saldırısı
10:31
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 ay sonra ilk kez grup toplantısında konuşuyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 ay sonra ilk kez grup toplantısında konuşuyor
10:09
Rüzgar tersine döndü Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor
Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor
10:08
Kılıçdaroğlu: Mutlak butlan çıkarsa kayyuma mı bırakayım
Kılıçdaroğlu: Mutlak butlan çıkarsa kayyuma mı bırakayım?
08:11
TSK’ya FETÖ operasyonu 158 asker gözaltına alındı
TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı
16:20
Liverpool kesenin ağzını açtı: 3 transfere 237 milyon euro bonservis
Liverpool kesenin ağzını açtı: 3 transfere 237 milyon euro bonservis
16:19
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu
16:09
Savaşta ABD’yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı
Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
15:48
Damien Comolli, David’in transferinde Fenerbahçe’ye rakip oldu
Damien Comolli, David'in transferinde Fenerbahçe'ye rakip oldu
15:39
Andrea Pirlo, Süper Lig’e geri dönüş yolunda
Andrea Pirlo, Süper Lig'e geri dönüş yolunda
15:25
Kocaeli’de balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kocaeli'de balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
15:24
Eyüpspor Fenerbahçe’den transfer yaptı
Eyüpspor Fenerbahçe'den transfer yaptı
15:22
Yönetmen Ahmet Selim Tuncer memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Yönetmen Ahmet Selim Tuncer memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 11:06:52. #7.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 24 Haziran 2025 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.