GÜNDEM / 27 Haziran 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM / 27 Haziran 2025

27.06.2025 09:10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"na katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"na katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'da Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan'ı ziyaret edecek, Sosyal Demokrat Partinin kongresine katılacak, ?Friedrich Ebert Vakfı Başkanı Martin Schulz ile görüşecek.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Malatya Bölge Adliye Mahkemesi temel atma törenine katılacak, Malatya Adliyesi ek hizmet binasına ziyarette bulunacak.

(Malatya/10.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası Aile Fuarı Açılış Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliğe, MHP ve AK Parti il başkanlıklarına ziyarette bulunacak, il eğitim değerlendirme toplantısına iştirak edecek.

(Giresun/10.00-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya'da düzenlenecek Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısı'na katılacak.

(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"na iştirak edecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı ekonomik güven endeksi ile 2024 yılı sanayi ürün istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İran ve İsrail arasında varılan ateşkesin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen " Fuat Sezgin'in Mirası: Bilim Diplomasisi ile Köprüler Kurmak" kitabının tanıtımı ve panel programına katılacak.

(İstanbul/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 5-8 sıralama ve yarı final müsabakaları Yunanistan'da oynanacak. Sıralama etabında Litvanya-Çekya ile Türkiye-Almanya, yarı finalde ise Fransa- İspanya ve İtalya- Belçika karşılaşmaları yapılacak.

(Pire/11.45/14.30/17.30/20.30) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Jokey Kulübü tarafından 99. Gazi Koşusu öncesi düzenlenen "Yıldızlarla Kahvaltı" etkinliği, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GÜNDEM / 27 Haziran 2025 - Son Dakika

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