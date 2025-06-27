GÜNDEM / 27 Haziran 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"na katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'da Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan'ı ziyaret edecek, Sosyal Demokrat Partinin kongresine katılacak, ?Friedrich Ebert Vakfı Başkanı Martin Schulz ile görüşecek.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Malatya Bölge Adliye Mahkemesi temel atma törenine katılacak, Malatya Adliyesi ek hizmet binasına ziyarette bulunacak.

(Malatya/10.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası Aile Fuarı Açılış Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliğe, MHP ve AK Parti il başkanlıklarına ziyarette bulunacak, il eğitim değerlendirme toplantısına iştirak edecek.

(Giresun/10.00-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya'da düzenlenecek Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısı'na katılacak.

(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"na iştirak edecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı ekonomik güven endeksi ile 2024 yılı sanayi ürün istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İran ve İsrail arasında varılan ateşkesin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen " Fuat Sezgin'in Mirası: Bilim Diplomasisi ile Köprüler Kurmak" kitabının tanıtımı ve panel programına katılacak.

(İstanbul/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 5-8 sıralama ve yarı final müsabakaları Yunanistan'da oynanacak. Sıralama etabında Litvanya-Çekya ile Türkiye-Almanya, yarı finalde ise Fransa- İspanya ve İtalya- Belçika karşılaşmaları yapılacak.

(Pire/11.45/14.30/17.30/20.30) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Jokey Kulübü tarafından 99. Gazi Koşusu öncesi düzenlenen "Yıldızlarla Kahvaltı" etkinliği, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.