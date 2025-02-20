Gündemdeki Önemli Toplantı ve Etkinlikler

Güncel

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, Aralık 2024'e ilişkin tarımsal girdi ve ocak ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksleri ile şubat ayı tüketici güven endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - DEM PartiGrup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.30- İzmir Bölge Planı Tanıtım Toplantısı Vali Süleyman Elban'ın katılımıyla İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00- İzmir Eczacılar Odası'nda eczacıların yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin basın açıklaması yapılacak (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.00 - 13.25 - 15.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. ?Eski Devlet Bakanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan'ın cenaze törenine katılacak olan Özel, Silivri Cezaevi'nde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman'ı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Anayasa Mahkemesi'ne engelli yurttaşlara araç alımlarında ÖTV istisnasının daraltılması düzenlemesinin yer aldığı 7537 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında yürürlüğü durdurma ve iptal istemiyle başvuracak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

19.30- İzmir Yaşam Hakkı Savuncuları, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde GÜSODER kapatılsın, yöneticileri tutuklansın, katliam yasası iptal edilsin" başlıklı basın açıklamasında bulunacak (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

20.45 - 23.00 - UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçlarında Galatasaray, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırlayacak. Fehnerbahçe ise Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda karşılaşacak. (İSTANBUL - BRÜKSEL)

-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. (JOHANNESBURG)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…