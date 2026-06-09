Güngören'de Bıçaklı Cinayet Davasında İlk Duruşma

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) 14 Ocak'ta Güngören'de bıçaklı saldırıda öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'la ilgili davada, çocuk sanık E.Ç'nin tutukluluğunun devamına ve kemik yaşının belirlenmesi talebinin kabulüne karar verildi. Ertelenen duruşma sonrası açıklama yapan anne Gülhan Ünlü'nün avukatı Mehtap Yılmaz, "Öncelikle (E.Ç'nin ailesi) hakkında suç duyurusu (talebimiz) vardı. Çünkü bıçağın aileye ait olduğu konusunda iddialar, tanık beyanları vardı. Baba hakkında iddialar vardı; baba 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan dolayı şu anda cezaevinde... Evin içerisinde devamlı silahlar var" dedi.

16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın Güngören'de çocuk yaştaki E.Ç tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşma öncesi ve sırasında çok sayıda izleyici adliye önünde ve koridorlarında "Atlas Çağlayan için adelet", "Emsal karar istiyoruz" sloganları attı.

Hazırlanan iddianamede, E.Ç. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etme" ve olay yerinde bulunan diğer 4 çocuğa bıçak doğrultarak tehditte bulunması sebebiyle "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Saat 11.30 sıralarında başlayan duruşmayı Çağlayan ailesinin yanı sıra çok sayıda avukat da takip etmeye çalıştı. Duruşmaya ara verildiği anlarda bir açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), infaz yasanının uygulamasına dikkat çekti. UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, "Çocuklarımız heba oluyor. Çocuklar çocukları öldürüyor. Bu infaz yasaları değişmezse biz daha çok çocuklarımız için adliyelere geleceğiz" ifadelerini kullandı. Ceylan şöyle konuştu:

SİYASİLERE ÇAĞRI: BU ÇOCUKLARI SEVİYORSANIZ CESUR OLUN

"Ben tüm sivil toplum kurum ve kuruluşlarına seslenmek istiyorum. Biz 1990 senesinde Avrupa Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne imza attık. 18 yaşının altındaki çocuklara çocuk diyoruz doğrudur. Ama Avrupa'nın hangi ülkesinde çocukları kullanan bu kadar suç örgütü var. Avrupa'nın hangi ülkesinde diziler, filmler bu suç örgütlerine bu kadar methiyeler dizip övebiliyor, bunların başındaki insanları bu kadar ilahlaştırıyor. Bu bizim ülkemizde var... Bugün burada mahkeme heyeti yasal sınırları zorlayarak cezayı verecek ama eminim ki toplumun vicdanı rahat etmeyecektir. Ben sesleniyorum yine, özellikle siyasilere de sesleniyorum bu ülkenin çocuklarını seviyorsanız gerçekten lütfen cesur olun, ceza infaz sistemini değiştirin. Bu çocukları çeteler kullanıyor. Bu çocuklar o mafya bozuntularına özeniyorlar. Bu çocuklarımız heba oluyor"

SAVCI E.Ç İÇİN 21 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS İSTEDİ

Aranın ardından devam eden duruşmada toplam 14 tanık dinlendi. Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı suça sürüklenmiş çocuk sanığın üzerine atılı suçlardan 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluğunun devamını istedi. Mağdur avukatları da sanığın ailesi hakkında ihmalli davranışlarla kasten öldürmeye sebebiyet vermekten, tanıklar arasında yer alan iş yeri sahibi hakkında yalancı tanıklıktan, diğer çocuklar hakkında suça iştirakten suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Mahkeme taleplerinin değerlendirilmesi için duruşmaya 15 dakika ara verdi.

SANIĞIN KEMİK YAŞI TESPİT EDİLECEK

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, sanığın kemik yaşının tespitinin yapılması ve kafe sahibi hakkında yalancı tanıklıktan suç duyurusunda bulunulması taleplerini kabul ederken diğer talepleri reddetti. Duruşma 8 Eylül'e ertelendi.

ANNE VE TEYZE BAYILDI

Basına ve izleyicilere kapalı olarak yapılan duruşmanın ertelenmesinin ardından Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü avukat Mehtap Yılmaz açıklama yaptı. Açıklamalar sırasında Atlas'ın annesi Gülhan Ünlü ve teyzesi Gülşah Akarçay baygınlık geçirdi. Ünlü ve Akarçay'a, aileye destek için adliye önüne gelen vatandaşlar müdahale etti.

Gülhan Ünlü'nün avukatı Mehtap Yılmaz duruşmaya ilişkin şöyle konuştu:

"SSÇ'NİN TELEFONLARINDA SİLAHLA, BIÇAKLA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAF VE VİDEOLAR GÖRÜYORUZ"

"Sanık kendisini daha önceki savunmalarını tekrarla aynı şekilde savundu. Atlas ve arkadaşlarının kendisini tahrik ettiği, onlara baktığı ve küfür ettiği konusunda iddialar öne sürdü. Fakat kamera kayıtlarını artık aile hatmetti, gerçekten öyle. Sizler de, buradakiler de, televizyondan olsun, sosyal medyadan olsun kamera kayıtlarını gördünüz. Bu savunmaların ne kadar gerçeğe uygun olmadığı ortadadır. Bu nedenle zaten iddia makamı da mahkumiyeti yönünde talepte bulundu. Ancak biz bunun yeterli olmadığı düşünesindeyiz. Bizim taleplerimiz vardı. Öncelikle aile hakkında suç duyurusu (talebimiz) vardı. Çünkü bıçağın aileye ait olduğu konusunda iddialar vardı, tanık beyanları vardı. Baba hakkında iddialar vardı; baba 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan dolayı şu anda cezaevinde, yani ruhsatsız silah ticaretini yapmak suçundan olduğundan dolayı olduğunu zannediyorum, KVKK nedeniyle biz ulaşamadık dosyaya. Evin içerisinde devamlı silahlar var. SSÇ'nin de ele geçirilen telefonlardaki fotoğraf ve videolarında da silahla, bıçakla çekilmiş fotoğraf ve videoları görüyoruz. Onlarca video ve fotoğraf. SSÇ diyorum, bu tabirin de değişmesi gerektiğini düşünüyorum ama şu anda kanuni zorunluluk nedeniyle böyle söylemek zorundayım ne yazık ki. Aile hakkında ihmali davranışla kasten ölüme sebebiyet suçundan bir suç duyurusunda bulunduk. Çünkü, okula göndermiyorlar; eğitimine, psikolojisine..."

Dosyaya giren konuşma kayıtları doğrultusunda E.Ç ve olay sırasında yanında bulunan bir diğer çocuk hakkında madde kullanımı iddiasıyla ayrıca bir soruşturma başlatılmış olduğunu da aktaran anne Gülhan ünlü, oğlunun dosyasında ise eksikler olduğunu söyledi. "5 aydır anlatıyorum, kamera görüntülerini tek tek anlatıyorum; hiç kimse bizi dinlememiş" diyen anne taleplerinin reddedilmesine tepki gösterdi. Ünlü şöyle konuştu:

ANNE: 5 AYDIR NE İÇİN ÇABALADIYSAK, NE ANLATTIYSAK HİÇBİRİ DUYULMAMIŞ"

"Bütün taleplerimiz reddedildi. Tek onaylanan talebimiz katilin kemik yaşına bakılması, doğum belgesine bakılması. Diğer 4 katil gözlerimizin içine baka baka, elini sallayarak buradan çıktı gitti. 5 aydır ne için çabaladıysak, ne anlattıysak hiçbiri duyulmamış. Kamera görüntülerinin bir sonraki duruşmada ekranda gösterilmesini istedim, bu talebim de red yedi. Onun dışında, bir tanesinin hasta olduğu iddia edildi, bir tanesi zaten 12 yaşında... Hepsi içeride birbirini sattı. E.Ç zaten onların bu ifadelerini sanırım bilmiyordu. Hepsi E.Ç'ye karşı, tek suçlu oymuş gibi davrandılar, bize destek veriyormuş gibi davrandılar. Sanki Atlas'ın katledilmesinde hiçbir parmakları yokmuş gibi davrandılar"