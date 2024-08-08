Gurbetçilerin Memleketlerine Dönüşleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gurbetçilerin Memleketlerine Dönüşleri Devam Ediyor

Gurbetçilerin Memleketlerine Dönüşleri Devam Ediyor

Gurbetçiler yıllık izinlerini geçirdikleri ülkelerden Türkiye'ye dönüş yapıyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, gözyaşları içinde memleketlerine doğru yola çıkıyor. Gurbetçiler, kısa süreli tatillerini aileleriyle geçirmenin mutluluğunu yaşarken, dönüş yolunda hüzünleniyorlar. Birçok gurbetçi, Türkiye'ye kesin dönüş yapma hayaliyle yaşadıkları ülkede çalışmalarını sürdürüyor.

08.08.2024 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor.

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler dönüş yolculuğu için memleketlerinden Edirne'ye geliyor.

Türkiye'ye giriş ve çıkışta en çok kullanılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçiler işlemlerinin tamamlanmasını ise hüzünle bekliyor.

Pasaport işlemlerinin ardından vatandaşlar yaşadıkları ülkenin yolunu tutuyor.

Gözyaşlarını tutamadı

Samsun'dan Almanya'ya giden Alaattin Memiş, AA muhabirine, tatilin güzel geçtiğini, kısa olmasına rağmen yakınlarıyla özlem giderdiğini söyledi.

Türkiye'ye sevinerek geldiklerini ancak dönüş yolunun hüzünlü olduğunu belirten Memiş, "Büyüklerimizi geride bıraktık. 34 yıldır gurbetçiyiz. İşimize bakıyoruz orası da bir parçamız. Kaç kez gelmeyi düşündük ama nasip olmadı. Bir gün kesin dönüş yapacağız." dedi.

Memiş, konuşmasında gözyaşlarını tutamadı.

Tokat'tan Almanya'ya giden Ahmet Demir ise 30 yıldır gurbette yaşadığını dile getirdi.

Aracının bagajını yöresel ürünlerle doldurduğunu ifade eden Demir, "Domatesinden biberine varana kadar götürüyoruz. Bir süre de olsa bu şekilde özlem gideriyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'de her şey güzel"

Ankara'dan Fransa'ya dönen Soner Sevindik ise hüzünlü şekilde vatandan ayrıldıklarını söyledi.

Tatilin güzel geçtiğini anlatan Sevindik, "Türkiye'de her şey güzel. Türkiye'ye girmek bile yeterli oluyor. Her zaman her şey bütçe ile ölçülmüyor. Vatan sevdalısı olmak başka bir şey. Bir Türk arabasını yurt dışında gördüğümüz zaman ayrı bir gururlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sevindik, emekli olduktan sonra ise Türkiye'ye kesin dönüş yapacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye, edirne, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gurbetçilerin Memleketlerine Dönüşleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 02:50:56. #1.12#
SON DAKİKA: Gurbetçilerin Memleketlerine Dönüşleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement