Güvenlik Görevlisi Bıçakla Öldürüldü - Son Dakika
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Güvenlik Görevlisi Bıçakla Öldürüldü

Güvenlik Görevlisi Bıçakla Öldürüldü
04.06.2026 17:42
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Antalya'da bir otel önünde içki içenleri uyaran güvenlik görevlisi, bıçakla öldürüldü.

ANTALYA'da otelin önünde içki içtiği gerekçesiyle kendisini uyaran güvenlik görevlisi Tahsin Göker'i (26) bıçaklayarak öldüren Eyyüp Taşan (20) ile yanındaki Halil S., ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada güçlükle ayakta duran Göker'in annesi Nimet Göker, "Oğlum çok gençti, düğünü olacaktı. Oğlum geri gelmeyecek ama başka analar benim gibi yanmasın" dedi.

Olay, 9 Kasım 2025'te saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Musalla Sokak'taki otelin önünde meydana geldi. Güvenlik görevlisi Tahsin Göker, görev yaptığı otelin önünde oturup içki içen Eyyüp Taşan ve arkadaşı Halil S.'yi kalkmaları yönünde uyardı. Uyarı sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Eyyüp Taşan, Göker'i göğsünden bıçakladı. Olayın ardından Eyyüp Taşan ile Halil S. kaçtı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Tahsin Göker, kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve mahalle bekçileri, Eyyüp Taşan ile Halil S.'yi, suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Eyyüp Taşan tutuklanırken, Halil S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göker'in, Başak adındaki nişanlısıyla düğün hazırlığı yaptığı, 22 Kasım'da nikah kıymayı planladığı belirtildi. Otel önündeki kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olaya ilişkin 2 sanık hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Göker'in aldığı bıçak darbesinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Sanıklar Eyyüp Taşan ve Halil S., ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraflar ve avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Eyyüp Taşan, "Kasten olan bir durum değildi. Kendimi savunmak istedim. Her şey bir anda oldu. Olaydan 3-4 saat önce alkol almıştım. Orada olma sebebimiz arkadaşımızı beklemekti. Çok pişmanım. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Ben vitamin barda çalıştığım için yanımda bulunan bıçağı meyveleri kesmek için kullanıyorum. Halil'in yaralanması olayın içinde karışıklık oldu" dedi.

'OLAY ESNASINDA BIÇAĞI GÖRSEYDİM ENGEL OLURDUM'

Mahkeme aşamasındaki ifadelerinin geçerli olduğunu ifade eden Halil S., "Savcılıkta ve kollukta verdiğim ifadeleri korku halinde verdim. Mahkeme ifadem geçerlidir. Olay günü arkadaşımla Kaleiçi'ne gittik. Ben bir tane alkol aldım. Kaldırımda oturmak istedik ve orada mola verdik. Kimseyi rahatsız etmek istemedik. Orada oturmamızın yasak olduğunu söylediklerinde kalkacağımızı söyledik. 'Buradan kalkın gidin lan' dediler. Tahsin, Eyyüp'e 'Sen bizim yaşıtımız mısın' diyerek küfretti. Talat da küfredip Eyyüp'e kafa attı. Tahsin birden bana saldırmaya başladı. Eyyüp ve ben darbedildik. O esnada kendimi kurtarmaya çalıştım. Olay esnasında bıçağı görseydim engel olurdum. Kendim bıçaklandım, Tahsin'in yaralandığını görmedim. Böyle bir durum içinde olduğumuz için çok pişmanım. Eyyüp beni yaraladığı için şikayetçi değilim" dedi.

'MAHKEME HEYETİNE VE ADALETE GÜVENİYORUM'

Duruşmada gözyaşlarına hakim olamayan ve güçlükle ayakta duran maktul Göker'in annesi Nimet Göker, "Mahkeme heyetine ve adalete güveniyorum. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

'TAHSİN 'İYİYİM' DEDİ, TİŞÖRTÜNÜ KALDIRDIĞIMDA KANAMASI OLDUĞUNU FARK ETTİM'

Tahsin Göker'in birlikte çalıştığı arkadaşı tanık Talat Kağan Başak, "Olay günü biz kameradan iki sanığı gördük oraya tuvaletlerini yapıyorlardı. Alkol aldıkları ve otelin önünde durdukları için uzaklaştırmak istedik. Sanıklar 'Alkolümüz bitince kalkacağız' dedi. Otel resepsiyonu da 2-3 kez uyarıda bulundu. Ben de Tahsin'e, 'Gel kapıya çıkalım bizi görürlerse giderler' dedim. Tekrar 50 metre aşağı gitmelerini söyledim. Bana, 'İki gözüm' diye hitap edilince rahatsız oldum, 'Siz benim akranım değilsiniz' dedim. Daha sonra Eyyüp'ün bıçak çektiğini gördüm, Tahsin'i uyardım, geriye çektim ve yaralanıp yaralanmadığını sordum. Tahsin 'İyiyim' dedi ancak tişörtünü kaldırdığımda kanaması olduğunu fark ettim. İlk müdahalesini yaptım. Biz kimseye hakaret ya da tehditte bulunmadık" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER MAHKEME SALONUNDA İZLETİLDİ

Duruşmada sanık ifadelerinin ardından olay anına ait görüntüler mahkeme salonunda izletildi. Pişmanlığını dile getiren sanık Halil S., "Ben 1,65 boyunda, 65 kilo bir insanım. Benim Talat ve Tahsin'i düşürme imkanım yok" dedi. Görüntüler üzerine savunma yapan sanık Eyyüp Taşan, "Ben 20 yaşındayım. Böyle bir olayın içinde olmak istemezdim. Bu durumu hayal dahi edemezdim. Amacım bir cana kastetmek değildi. Çok pişmanım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık Halil S.'nin adli kontrolünün, Eyyüp Taşan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

'BAŞKA ANALAR YANMASIN'

Duruşma sonrası üzüntüsünü ifade eden Nimet Göker, "Benim oğlum çok gençti, düğünü olacaktı. Ben oğluma damatlık değil kefen giydirdim. Çok canım yanıyor. Çok iyi bir çocuktu, herkes severdi. Oğlumun içinde zerre kötülük yoktu. Benim oğlum geri gelmeyecek ama başka analar benim gibi yanmasın" dedi.

'DİĞER SANIĞIN DA TUTUKLU YARGILANMASINI İSTİYORUZ'

Sanık Halil S.'nin tutuklanması için itirazda bulunacaklarını belirten Göker ailesinin avukatı Arif Çelik, "Tahsin Göker kardeşimiz canice katledildi. Kendisi taşkınlık yapan, ses ve gürültü yapanları uyarmak amacıyla yanlarına gittiğinde, kalbinden bıçaklanarak can verdi. Olaydan 2 hafta sonra düğünü gerçekleşecekti. Bu aile açısından büyük bir yıkım oldu. Olaya karışan iki kişi vardı. Birisi bıçağı kullanan, diğeri de maktulün saldırı anında savunmasını kıran ve ona yumruk atan diğer sanıktı. Sanığın biri şu anda tutkusuz yargılanıyor. Biz buna yönelik itirazlarımızı sunacağız mahkemeye" dedi.

'MAHKEME KARARI EMSAL TEŞKİL ETMELİ'

Mahkeme heyeti tarafından verilecek kararın emsal teşkil etmesi gerektiğini kaydeden Avukat Yağızhan Alpaz, "Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. Suçu oluşturan unsurlara bakmak lazım. Birçok sebep var. Psikolojik ve sosyolojik sebepleri araştırmak gerekiyor. Ama en önemlisi burada hukuki düzenin, toplumsal istikrar ve toplum barışının sağlanması. Bunun için de mahkememizin vereceği karar vicdanı da rahatlatmalı ve tüm toplum tarafından emsal teşkil etmeli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Güvenlik Görevlisi Bıçakla Öldürüldü - Son Dakika

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