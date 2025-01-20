HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan\'dan PKK\'ya Teslim Ol Çağrısı

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HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri (HİZMET-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, " Türkiye'ye ve bölgeye en büyük zararı veren PKK'nın silahları bırakarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olmasını geçmişte de savunduk, bugün de savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ il temsilciliğinde açıklamalarda bulundu. Dün Diyarbakır'da olduğunu söyleyen Arslan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerine devam eden sendika üyeleriyle bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerle görüştüğünü belirtti. Arslan, Diyarbakır'da şimdiye kadar 850 civarında kişinin işten çıkarıldığını ve eylemin 207'nci gününde devam ettiğini ifade ederek, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde ve ilçe belediyelerde 31 Mart seçimlerinden sonra DEM'li belediyelerce, kusurları olmadığı halde 850 civarında arkadaşımız işten atıldı. Van Büyükşehir Belediyesi'nde 800'ün üzerinde arkadaşımız herhangi bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. DEM ve CHP'li belediyelerde toplamda 5 bin 700 civarında üyemiz işten çıkartıldı. 5 binden fazla üyemiz yerleri değiştirilerek istifaya zorlandı. 50 binden fazla arkadaşımız baskılarla, tehditlerle sendikamızdan istifa ettiler. Dolayısıyla 31 Mart'tan sonra yerel yönetimlerde iktidar değişikliği ne yazık ki en fazla çalışanlara zarar vermiştir. 5 binden fazla arkadaşımız için hukuki süreci başlattık. Aynı zamanda 207 gündür Diyarbakır'da ve 220 gün Van'da olmak üzere eylemlerimiz devam ediyor" diye konuştu.

'PKK'NIN KOLLARI ARTIK YAVAŞ YAVAŞ KIRILIYOR'

Terör örgütü PKK'nın silahları bırakarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olmasını geçmişte olduğu savunmaya devam edeceklerini kaydeden Arslan, "PKK'nın kolları artık yavaş yavaş kırılıyor. Suriye'de yeni bir rejim söz konusu. Bu yeni rejim, PKK'nın topraklarından hemen çıkmasını istiyor. Batılılar desteklerini yavaş yavaş çekiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri, 'Suriye'de işimiz ne' diye soruyor. Türkiye'nin en büyük sorunu olan terör meselesinin ve bölgeye en büyük zararı veren bu zihniyetin inşallah son bulmasını arzu ediyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,