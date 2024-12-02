Hakan Fidan NATO Toplantısına Katılıyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3-4 Aralık'ta Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın katılacağı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı yarın ve 4 Aralık'ta 3 oturum olarak yapılacak.

Toplantının Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın katılımıyla yapılacak ilk oturumunda Orta Doğu'daki kriz ve NATO ile Ürdün arasındaki işbirliği konuları ele alınacak.

Fidan'ın, oturumda terör unsurlarının mevcudiyeti başta olmak üzere Suriye'deki mevcut çok yönlü sorunların istikrarsızlığı teşvik etmeye devam ettiğini, NATO'nun güneydoğu kanadını oluşturan Türkiye'nin bölgede istikrarsızlığın yayılmamasını amaçlayan tutumunun desteklenmesinin önem taşıdığını ve Türkiye'nin, Suriye'de yaşanan gelişmeleri ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazasıyla terörle mücadele perspektifinden takip etmeyi sürdürdüğünü vurgulaması bekleniyor.

İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla Gazze'de yaşanan insani dram başta olarak, Türkiye'nin, İsrail- Filistin meselesine yönelik görüşlerini paylaşması beklenen Fidan'ın, Orta Doğu'daki krizlerin ve savaşların yan etkilerine, bilhassa terörizmin yayılmasına zemin oluşturduğuna dikkati çekmesi ve Amman'da bir İrtibat Ofisi açılması dahil, Türkiye'nin NATO ile Ürdün arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine verdiği desteği yinelemesi öngörülüyor.

Ukrayna konulu oturum

Toplantının NATO-Ukrayna Konseyi formatındaki oturumuna, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın katılması bekleniyor. Oturumda Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sahadaki son durum görüşülecek.

Bakan Fidan'ın oturumda, Türkiye'nin, Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne desteğini yinelemesi, savaşın sonlandırılması için diplomasiye imkan tanınması gerektiğini vurgulaması, ayrıca AB'nin, AB üyesi olmayan müttefiklere yönelik yazılı taahhütlerine riayet etmesi gerektiğine işaret etmesi bekleniyor.

Yalnızca müttefiklerin katılımıyla yapılacak son oturumda ise Avrupa-Atlantik bölgesine yönelik risk ve tehditlerle mücavir bölgelerdeki tırmanmalar tartışılacak.

Bakan Fidan'ın, 2023 Vilnius ve 2024 Washington zirvelerinde alınan kararlar uyarınca, müttefikler arasında savunma ürünlerinin ticareti önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini, terörizmle mücadelede "tam dayanışma" sergilenmesinin önemini vurgulayacağı tahmin ediliyor.

Fidan'ın toplantı marjında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

Toplantı, Genel Sekreterlik görevini 1 Ekim'de devralan Mark Rutte'nin katılımıyla düzenlenen ilk Dışişleri Bakanları Toplantısı olacak.