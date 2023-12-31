 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Yüksekova olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Yine aynı bölgede, saat 19.52'de 3,5 ve saat 20.06'da ise 4,5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

31.12.2023 - 19:41,  Güncelleme: 20:17
Abone Ol

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, saat 19.37'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 19.52'de ise yine aynı bölgede 3,5 ve saat 20.06'da ise 4,5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

AFAD'ın X'teki resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 4,4 büyüklüğündeki depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Hakkari'de 4,4 ve 3,5 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi

AYNI BÖLGEDE İKİ DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Saat 19.52'de merkez üssü Yüksekova olan 3,5 ve saat 20.06'da ise 4,5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Hakkari'de 4,4 ve 3,5 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi
Hakkari'de peş peşe korkutan depremler

"OLUMSUZ DURUM YOK"

Hakkari Valisi Ali Çelik, depreme ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde herhangi bir olumsuzluk yok. Tarama çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.

Hakkari\'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
YORUMLAR

Yüksekova, Hakkari, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


19:41
Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:59
İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47
Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33
İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım

Son Dakika
19:41 Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 20:38:20. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement