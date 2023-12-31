Hakkari\'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, saat 19.37'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 19.52'de ise yine aynı bölgede 3,5 ve saat 20.06'da ise 4,5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

AFAD'ın X'teki resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 4,4 büyüklüğündeki depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AYNI BÖLGEDE İKİ DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Saat 19.52'de merkez üssü Yüksekova olan 3,5 ve saat 20.06'da ise 4,5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

"OLUMSUZ DURUM YOK"

Hakkari Valisi Ali Çelik, depreme ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde herhangi bir olumsuzluk yok. Tarama çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.