Halk TV\'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan yakalama kararı

Çıkar amaçlı suç örgütü tarafından, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

CAFER MAHİROĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA

Hakkında soruşturma yürütülen ve suç örgütü yöneticisi olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın alınan beyanı ve yapılan araştırma işlemleri kapsamında Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitler yapıldı. Bunun üzerine şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak' suçundan soruşturma işlemleri başlatıldı.

YAKALAMA KARARI

Yurt dışına çıktığı tespit edilen şüpheli ile ilgili nöbetçi sulh ceza hakimliğince yakalama emri kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/236201 soruşturma sayılı dosyasında suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, vergi usul kanununa muhalefet etmek suçlarından hakkında soruşturma yürütülen Aziz İhsan Aktaş'ın alınan beyanı ve yapılan araştırma İşlemleri kapsamında şüpheli Cafer Mahiroğlu'nun, ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitlerin yapılması üzerine şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan soruşturma İşlemlerine başlanılmış, Yurtdışına çıktığı tespit edilen şüpheli ile ilgili İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğince yakalama emri kararı verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

CAFER MAHİROĞLU KİMDİR?

İş dünyasında ve medya sektöründe tanınan bir iş insanı olan Cafer Mahiroğlu, 1966 yılında Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Akpınar köyünde dünyaya geldi. Genç yaşta İngiltere'ye giden Mahiroğlu, konfeksiyon sektöründe çalışmalarına başladı. Hızla yükselen ve büyük şirketleri satın alarak iş dünyasında adını duyuran Cafer Mahiroğlu, tekstil, e-ticaret ve medya sektörlerinde büyük yatırımlara sahip. Mahiroğlu, aynı zamanda Halk TV'nin de sahibi konumunda.