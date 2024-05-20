Haluk Levent, Bursalı gençlerin 19 Mayıs coşkusuna eşlik etti - Son Dakika
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Haluk Levent, Bursalı gençlerin 19 Mayıs coşkusuna eşlik etti

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 1. Osmangazi Gençlik Yürüyüşü'ne ünlü şarkıcı Haluk Levent de katılarak Bursalı gençlerin 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu. Yürüyüşe binlerce kişi katıldı ve Türk bayrağı taşındı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de etkinliğe katıldı ve konuşma yaptı. Haluk Levent ise gençlere umut ve coşku mesajı verdi.

20.05.2024 10:08
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği "1. Osmangazi Gençlik Yürüyüşü", binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Ünlü şarkıcı Haluk Levent de yürüyüşte yer alarak Bursalıların 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu.

Osmangazi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu, 1. Osmangazi Gençlik Yürüyüşü ile zirveye taşıdı.

Gençlik Yürüyüşü, dün saat 19.19'da Fomara Meydanı'ndan başladı. Bando eşliğinde yürüyen vatandaşlar, metrelerce uzunluğunda Türk bayrağını  taşıdı. Yürüyüşe katılan binlerce Bursalı, ellerinde fenerler ve bayraklar, ağızlarında marş ve şarkılar ile Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden Osmangazi Meydanı'na kadar yürüdü. Ünlü şarkıcı Haluk Levent de kortejde yer alarak, Bursalı gençlerin bayram coşkusuna eşlik etti.

Yürüyüşe Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, meclis üyeleri ve on binlerce vatandaş katıldı.

Başkan Aydın, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin 105 yıl önce 19 Mayıs tarihinde atıldığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"105 yıl önce Galata Limanı'ndan demir alan Bandırma Vapuru, içerisinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile birlikte 19 Mayıs tarihinde Samsun'a yanaştı. Bu topraklar bize durup dururken gelmedi, onlar o gün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmasalardı, bugün hiçbirimiz burada olmazdık. Bugün bu etkinlikleri düzenleyebiliyorsak, camilerimizde ezanlar okunuyorsa, ibadetlerimizi yapabiliyorsak, onların sayesindedir. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bizlere vatan olarak sunan tüm kahramanları şükranla, minnetle ve rahmetle yad ediyoruz. 19 Mayıs'ı da, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimize yakışır şekilde kutluyoruz. Hep birlikte onların mirası Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacağız."

Başkan Bozbey de Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşku içerisinde kutlandığını belirterek, şunları söyledi:

"105 yıl önce 16 Mayıs günü İstanbul'dan Bandırma vapuru ile hareket eden ve 19 Mayıs günü Samsun'a ulaşan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş meşalesinin yakıldığı bir süreci başlatmıştır. Başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bize vatan olarak sunan herkese, minnet borçluyuz. 105 yıl önce Anadolu'ya atılan o adım sayesinde Türk halkı bağımsızlığına kavuşmuştur. Bu sebeple, 19 Mayıs, çok önemli. Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu bayrama sahip çıkmak ve coşku içerisinde kutlamak çok önemli. Bu bayramı gelecek kuşaklara aktarmak bizim boynumuzun borcu. Bundan sonra milli bayramlarımız da, dini bayramlarımız da Bursa da coşku içerisinde kutlanacak."

Haluk Levent ise "Bugünü anlamlı kılan, sadece bir bayram olması değil; yarınlara coşku, yarınla umut, yarınlara ümit olması. Her zaman, biz bu ülkeyi daha ne kadar güzel yerlere getirebilirizin cevabını aramalıyız. Tüm gençlerimizin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Haluk Levent, Bursalı gençlerin 19 Mayıs coşkusuna eşlik etti - Son Dakika

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