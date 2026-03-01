Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar

Haberin Videosunu İzleyin
Hamaney\'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
01.03.2026 08:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hamaney\'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
Haber Videosu

ABD ve İsrail'in ortak saldırılarında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ofisinde öldürüldü. Ülkede 40 günlük ulusal yas ilan edilirken Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan halk, Hamaney'in fotoğrafını taşıyarak intikam yeminleri etti ve gözyaşı döktü. Meşhed kentindeki bir camide halk göğsünü yumruklayarak Hamaney'in ölümüne ağıt yaktı.

ABD ve İsrail'in ortak saldırılarında hayatını kaybeden İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından halk yasa boğuldu. İran'ın birçok bölgesinde gösteriler yapıldı. 

Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar

HALK İNKILAP MEYDANI'NDA TOPLANDI

İran medyasına göre, ülkenin birçok kentinde halk İran bayraklarıyla sokaklara indi. Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan halk, ellerinde Hamaney'in fotoğrafını taşıyarak ağıt yaktı ve gözyaşı döktü. 

Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar

 ABD VE İSRAİL'E ÖLÜM SLOGANLARI ATIYORLAR

Rejim yanlısı kalabalık Hameney posterleriyle ABD ve İsrail'e ölüm sloganları attı. Kum kentinde, Hz. Masume Türbesi'nde toplanan yüzlerce kişi ABD ve İsrail'i lanetledi. 

Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar

GÖĞSÜNÜ YUMRUKLAYARAK AĞIT YAKTILAR

İran'ın Meşhed kentindeki bir camide halkın Ali Hamaney'in ölümüne ağıt yaktığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Halkın gözyaşları içinde göğsünü yumruklayarak ağıt yaktığı görüldü. 

Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar

İMAM RIZA TÜRBESİ'NE SİYAH BAYRAK ÇEKİLDİ

Öte yandan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine siyah bayrak çekilirken bölgeye gelen İranlılar, Hamaney'in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü.

Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar

Ülkenin birçok kentinde anma ve telin gösterileri düzenleniyor.

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar

Orta Doğu, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 11361136jJ 11361136jJ:
    Cehalet toplum acı çekmeye mahkumdur 23 23 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Bunlar akıllanmaz, işin daha kötüsü bizim güzel ülkemizde de çok var, ne tarih biliyorlar ne de günümüzü:) 8 5
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Aynen heykelerin bizi koruduğuna inanan çok cahillerimiz var malesef 5 0
  • Mahmut Karakuş Mahmut Karakuş:
    500 kişi ağıt yakmış geri kalan 89 milyon kişi halay çekiyor 23 8 Yanıtla
  • eser demir eser demir:
    Sorular sorunlar gedil sorular 3 8 Yanıtla
  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    kadınları da kadın ha 2 6 Yanıtla
  • Murat Çokeker Murat Çokeker:
    sevinç gözyaşıdır onlar 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Pereira’dan Fenerbahçe’nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
Manchester United iftar yemeği düzenledi Manchester United iftar yemeği düzenledi
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı

09:39
İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi öldürüldü
İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
07:42
İran’da Hamaney’in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi’ne “siyah sancak“ çekildi
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne "siyah sancak" çekildi
07:35
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv’de sirenler çalıyor
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv'de sirenler çalıyor
07:11
Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı
Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı
06:56
Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak İşte yaşanacak sürecin detayları
Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları
06:21
Hamaney’in ölümü sonrası İran’dan tarihi rest: Dakikalar içinde...
Hamaney'in ölümü sonrası İran'dan tarihi rest: Dakikalar içinde...
05:06
Ali Hamaney kimdir
Ali Hamaney kimdir?
04:47
İran: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
İran: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
04:24
Hamaney’in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler
Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler
23:44
Hamaney’in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Hamaney'in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
21:48
Husilerden İran’a açık destek, ABD’ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak
Husilerden İran'a açık destek, ABD'ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 09:53:40. #7.13#
SON DAKİKA: Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.