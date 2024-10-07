Hamas: Direniş Sona Ermiyor

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Hamas, işgale karşı direniş mücadelesini sürdüreceğini ve Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkı üzerinde pazarlık olmayacağını bildirdi.

Hamas, 7 Ekim 2023'de düzenlenen "Aksa Tufanı" saldırılarının birinci yılı münasebetiyle yazılı açıklama yayımladı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri Filistin halkına karşı saldırılarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Bu Nazi düşman, tam bir yıldır en korkunç katliamlarına devam ediyor. Nazi düşman, halkımıza karşı yakın tarihte görülen en korkunç soykırım savaşını gerçekleştiriyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun, Filistin topraklarında veya dışarıda gerçekleştirdiği Hamas yöneticilerine yönelik suikastların direnişi yıldıramayacağı vurgulanan açıklamada, Filistin topraklarındaki işgal sona erinceye kadar mücadelenin devam edeceği kaydedildi.

Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için büyük çabalar sarf ettiği ve tüm önerilere olumlu yaklaştığı ancak ateşkes için yapılan müzakere sürecinde Filistin halkının haklarından taviz vermediği gibi kalıcı ateşkes bağlamında İsrail'in Gazze'den tümüyle çekilmesi yönündeki talebinden de taviz vermediği ifade edildi.

Gazze'deki soykırım suçlarının sürdürülmesinden İsrail'in ortağı ABD'nin de sorumlu olduğu vurgulanarak, ABD'ye İsrail'den yana tutumundan vazgeçip ateşkes için çalışması çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının çapını Lübnan, Suriye, Yemen, Irak ve İran'ı da kapsayacak şekilde genişlettiğine işaret edilerek, İsrail'in bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdit olduğu vurgulandı.

Arap ve İslam ülkelerine "Filistin halkına yönelik saldırıları durduracak acil adımlar atması, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın kırılması ve yardımların ulaştırılması için harekete geçme" çağrısı yapıldı.

İsrail aleyhinde soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açan Güney Afrika'ya teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halkımızın, dünyadaki diğer halklar gibi abluka ve bombardımandan uzak şekilde yaşamak için başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma uğruna işgale karşı verdiği meşru direniş hakkı üzerinde pazarlık olmayacak."

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 870 kişi öldü, 97 bin 166 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 347'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 728 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 742 Filistinli hayatını kaybetti.