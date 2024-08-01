Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik - Son Dakika
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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

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Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda öldürdüğü komutanı Fuad Şükür'le ilgili Tel Aviv yönetimini tehdit etti. Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, "Sadece bir destek cephesi olmanın ötesine geçtik. Bu tüm cephelerde açık bir savaş. Yeni bir aşamaya girdik. Biraz gülün ama çok ağlayacaksınız ve hangi çizgiyi aştığınızı, ne tür bir saldırganlık yaptığınızı bilmiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

01.08.2024 17:43  Güncelleme: 18:19
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Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmesine ilişkin, "Sadece bir destek cephesi olmanın ötesine geçtik. Bu tüm cephelerde açık bir savaş. Yeni bir aşamaya girdik." ifadelerini kullandı.

Nasrallah, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında öldürülen Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Şükür için düzenlenen cenaze törenine video konferans aracılığıyla katıldı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

"BİRAZ GÜLÜN, SONRA ÇOK AĞLAYACAKSINIZ"

İsrail'in Beyrut saldırısının ardından sınır hattındaki çatışmaların yeni bir sürece girdiğini belirten Nasrallah, "Sadece bir destek cephesi olmanın ötesine geçtik. Bu tüm cephelerde açık bir savaş. Yeni bir aşamaya girdik." dedi. Konuşmasında İsrail'e seslenen Nasrallah, "Biraz gülün ama çok ağlayacaksınız ve hangi çizgiyi aştığınızı, ne tür bir saldırganlık yaptığınızı bilmiyorsunuz. Tüm destek cepheleri yeni bir aşamaya girdi ancak bunun tırmanması düşmanın (İsrail) tepkisine göre değişiyor." uyarısında bulundu.

"MECDEL ŞEMS SALDIRISI İLE BAĞLANTIMIZ YOK"

İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Dürzi Mecdel Şems kentine yönelik 27 Temmuz'da gerçekleştirilen ve Hizbullah'ın sorumlu tutulduğu saldırıya değinen Nasrallah, "Daha önce de bu olayla bağlantımız olmadığını söyledik. Şu ana kadar yaptığımız tüm eylemleri üstlendik. Yanılıyorsak bunu kabul ederiz ancak iç soruşturmamız füzeyle hiçbir ilgimizin olmadığını doğruladı." şeklinde konuştu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

Nasrallah, İsrail'in herhangi bir kanıt sunmadan doğrudan Hizbullah'ı suçladığını ve bu olayı Şükür ile diğer sivilleri öldürmek için bir bahane olarak kullandığını söyledi. Hizbullah lideri, Mecdel Şems'e isabet eden füzenin İsrail'in hava savunma sisteminden fırlatılan önleme füzesi olduğunu belirtti. Nasrallah, Hizbullah'ın Beyrut'taki kalesi Dahiye'ye yapılan saldırının Mecdel Şems'in misillemesi olmadığını, savaşın bir parçası ve Lübnan destek cephesine yanıt olduğunu söyledi.

İRAN UYRUKLU BİR KİŞİ ÖLDÜ

Nasrallah, Şükür'ün vurulduğu binada Milad Bedi isimli İran uyruklu bir kişinin öldüğünü aktardı ancak bu kişi hakkında başka detay vermedi. Hizbullah Hareketi, dün, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün öldüğünü doğrulamıştı. İsrail'in söz konusu saldırısında 3'ü kadın, 2'si çocuk olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

İSRAİL'İN ŞÜKÜR'E DÜZENLEDİĞİ SUİKAST

İsrail ordusu, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu. Açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği ve öldürülen komutanın Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "sağ kolu" olduğu iddia edilmişti. Şükür'ün ayrıca "8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e yönelik saldırıları yönettiği, 27 Temmuz'daki Mecdel Şems saldırısının sorumlusu olduğu" öne sürülmüştü.

İsrail basınında da Şükür'ün birkaç yıl önce Hizbullah'ın "hassas füze projesi" komutanı olarak atandığı aktarılmıştı. Hizbullah komutanı Fuad Şükür, 1983'te Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasında rolü olduğu iddiasıyla Washington'un başına ödül koyduğu isimler arasında yer alıyordu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik - Son Dakika

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