Hasankeyf\'te Su ve Doğa Festivali

Güncel

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "4. Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali" gerçekleştirildi.

Hasankeyf Limanı'nda düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterimlerinin ardından Batman Valisi Ekrem Canalp ve protokol üyeleri tarafından festivalin açılış kurdelesi kesildi.

Vali Canalp, burada yaptığı konuşmada, her ilçede yapılan festivalin o ilçenin tanıtımına katkı sunduğunu söyledi.

Festivallerin, o ilçenin ekonomisi ve ticaretine de katkı sunduğunu belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Her bir ilçemizde yapmış olduğumuz her bir festival o ilçenin ekonomisi ve ticaretine net bir katkı sağladı. Her bir ilçemizde yapmış olduğumuz her bir festival o ilçedeki köylülerimizin üretmiş olduğu ürünlerin pazarlaması için net bir katkı sağladı. ve yapmış olduğumuz her bir festival kültürümüzün, geleneklerimizin, göreneklerimizin gelecek nesillere aktarılabilmesi için harikulade bir imkan sağladı. Bu sene de yapacağımız her bir festival yine bu dört amacı gerçekleştirecek."

Festivallerin, tanıtımın yanında vatandaşların eğlenmesine de imkan sunduğunu aktaran Canalp, "Hepimiz insanız, çalışmaya ihtiyacımız olduğu kadar eğlenmeye de ihtiyacımız var. İlçelerimizdeki bu festivaller de her birimizin aynı zamanda bir ve bütün olarak eğlenebilmesine imkan sağlaması açısından fevkalade güzel bir ortam teşkil etmektedir." diye konuştu.

Yılın ilk 8 ayında Hasankeyf'i 80 bin turist ziyaret etti

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak da ilçenin doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bölge turizmine katkı sunabilecek eşsiz bir potansiyele sahip olduğunu anlattı.

Her geçen gün Hasankeyf'e gelen turist sayının arttığını kaydeden İmrak, "Festivaller, Hasankeyf'in daha fazla insan tarafından keşfedilmesine olanak sağlarken kendi esnafımızın da ekonomik kalkınmasına imkan sağlayacaktır. Kaymakamlık olarak bu yılının başında kendimize şöyle bir hedef tayin ettik. Dedik ki '2024'te yüz bin yerli ve yabancı turisti Hasankeyf'te ağırlayacağız'. Çok şükür ki ilk 8 ayda 80 bin rakamına ulaştık. ve inanıyorum ki bizler 2024'ü tamamladığımızda hedefimizin üzerine çıkacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Canalp ve protokol üyeleri, festival alanında kurulan, yöresel el sanatları ve yemeklerin sergilendiği stantları gezdi.

Daha sonra festival kapsamında flyboard ve jet ski gösterimi yapıldı, vatandaşlar tekne turuyla Ilısu Baraj Gölü'nde gezme imkanı buldu.

Konserle devam eden festival, kale gezisi, doğa yürüyüşü ve kamp etkinliği ile sona erecek.