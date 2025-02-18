Hastanın Ailesinden Parayı Almakla Suçlanan Doktor İlk Duruşmada İfadesini Verdi

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İZMİR'de hastası Olgun Demirtaş (32) ölmeden önce, tedavisi için Küba 'dan ilaç getirileceğini söyleyerek ailesinden para aldığı iddia edilen Dr. E.Y. (60), ilk duruşmada, "Küba'dan ilaç getirmedim, getireceğimi söyleyerek 480 bin TL almadım. Hiçbir şekilde para almadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Karşıyaka'da yaşayan ve ağabeyi Cantekin Demirtaş ile oto ve emlak alım- satım işiyle uğraşan Olgun Demirtaş, 2021 yılı Şubat ayında özel bir hastanede belindeki beze nedeniyle operasyon geçirdi. Ancak ağrıları geçmeyip sağ bacağını da etkileyince Olgun Demirtaş, 25 Eylül 2022 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedavisine başlanan Demirtaş, 2 Kasım 2022'de yaşamını yitirdi. Olgun Demirtaş'ın ağabeyi Cantekin Demirtaş hem kardeşinin ölümünde ihmal bulunduğu hem de Küba'dan ilaç getirileceğini belirtip kendilerinden 480 bin TL alan ve bunun karşılığında herhangi bir fiş veya makbuz vermeyen Dr. E.Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DOKTOR HAKKINDA DAVA AÇILDI

Soruşturma kapsamında Dr. E.Y.'nin ifadesine başvuruldu. Dr. E.Y., savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti. Soruşturmanın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Olgun Demirtaş'ın tedavisi için Küba'dan ilaç getirileceği söylemiyle para aldığı öne sürülen Dr. E.Y. (60) hakkında 'Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası talebiyle dava açıldı.

SANIK, SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tutuksuz sanık Dr. E.Y., İzmir 4 Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Dr. E.Y.'nin yanı sıra taraf avukatları ile ölen Olgun Demirtaş'ın babası Rasim Demirtaş (72) ile ağabeyi Cantekin Demirtaş (49) katıldı. Mahkemede söz verilen tutuksuz sanık Dr. E.Y., "Hastanın dayısı yazlık komşumdur, samimi arkadaşımdır. Yine teyzesinin kocası da yazlıktan komşumdur. Rasim Demirtaş, bu akrabalık bağı nedeniyle odama geldi, durumu anlattı. Hastanın bilgilerine sistemden baktım. Kendilerine 2 yıl önce Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kemik kanseri tanısı konulduğunu, radyoterapi gördüğünü, halen akciğerlerinde yaygın olarak sirayet ettiğini anlattım. 'Metastaz var. Durumunu kabul etseniz iyi olur. Biyopsi yapılması gerekiyor' dedim. Bu görüşmeden sonra biyopsi yapıldı ve dayısı beni arayarak çocuğun hastalığını bütün akrabalarından gizlediğini söyledi. Hasta tedavi görmesine rağmen kurtarılamadı. Küba'dan ilaç getirmedim, getireceğimi söyleyerek 480 bin TL almadım. Hiçbir şekilde para almadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

'OĞLUM GÜNLERCE O HASTANEDE YATTI'

Duruşmada dinlenen Olgun Demirtaş'ın babası Rasim Demirtaş ise "Sanık '500 bin TL para getirin, Küba'dan ilaç getirelim' dedi. 'O ilaç gelirse burada bütün imkanlarımız var; onu kullanacağız, hasta sağlıklı bir şekilde hastaneden çıkacak, beraber gidebileceksiniz' dedi. Dr. E.Y. çocuğumun hastalığının kanser olduğunu söylemişti. Ne kanseri olduğunu söylemedi, zaten kanser deyince aklım karışmıştı, ilacı ne şekilde getireceğini söylemedi. Odasına 480 bin TL götürdük. Para siyah bir poşetin içerisindeydi. Parayı kendisine verdik. Saymadan çekmeceye koydu. Parayı aldığına dair makbuz ya da bir belge istedim. 'İlaç geldiği zaman ilacın faturasını vereyim' dedi. Oğlum günlerce o hastanede yattı. Genel cerrahın geleceğini söyleyerek bizi oyaladı. Onkoloji genel cerrah gelmedi, oğlum vefat etti. Vefat ettikten 6 ay sonra onkoloji genel cerrah geldi, benim oğlumu öldüren bizzat E.Y.'dir" diye konuştu. Mahkeme heyeti, tanık P.D.'nin dinlenmesi için diğer celseye getirilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.