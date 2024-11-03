Hatay'da Orman Yangını - Son Dakika
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Hatay'da Orman Yangını

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

03.11.2024 09:29
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1) HATAY'DA ORMAN YANGINI

Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

RÜZGARIN ETKİSİ İLE YAYILDI

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları eteğindeki Kozaklı Mahallesi'ndeki çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Harlısu Mahallesi'nin bir bölümü yoğun dumandan etkilenirken, evler tahliye edildi. 2 helikopterin havadan da destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

ALEVLER 4 EVE SIÇRADI

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları eteğindeki Kozaklı Mahallesi'ndeki çıkan orman yangını ile ilgili Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yangının Harlısu mevkisinde 4 eve sıçradığı belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, alınan önlemlere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Yangının yerleşim yerlerine sıçraması ihtimaline karşın AFAD ekipleri yangından etkilenebilecek vatandaşlarımızın tahliyesi için bölgeye 7 adet servis aracı yönlendirilmiştir. Jandarma ve Emniyet birimlerine bağlı TOMA'lar da yangına müdahale etmektedir. Ayrıca çevre illerimiz Adana, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'ten yangına müdahale amacıyla araç ve personel görevlendirmesi talep edilmiştir. Harlısu mevkiinde yangının sıçradığı 4 eve müdahale edilerek yangın söndürülmüş olup aileler güvenli alana tahliye edilmiştir. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Havadan ve karadan 152 araç ve 479 personel ile söndürme çalışmaları devam etmektedir."

-GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ-Eser PAZARBAŞI-Anıl ATAR,HATAY,

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2) HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI, KABZAYLA DA DEFALARCA KAFASINA VURDU; CİNAYET KAMERADA

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde husumetlisi Serdar V. tarafından sokak ortasında tabancalı saldırıya uğrayan Özgür Ölçek, yaşamını yitirdi. Kurşunu biten Serdar V. tabancanın kabzasıyla da Ölçek'in kafasına defalarca vururken, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Camicedit Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar V., cadde üzerinde cep telefonu ile konuşarak yürüyen husumetlisi Özgür Ölçek'e tabanca ile ateş açtı. Kurşunu biten Serdar V., kanlar içerisinde yığılan Ölçek'in kafasına da defalarca tabancanın kabzasıyla vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırılan Ölçek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Serdar V. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hatay'da Orman Yangını - Son Dakika

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