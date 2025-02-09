Hava Durumu: Yağış ve Soğuk Uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın ise Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Kuvvetli rüzgar, çığ ile buzlanma ve don

Meteoroloji, rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

MGM'ye göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Ankara'da en yüksek 4, en düşük -2; İstanbul'da en yüksek 7, en düşük 3; İzmir'de en yüksek 10, en düşük 3 derece olacak.