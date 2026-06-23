CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'tan Mansur Yavaş açıklaması

(ANKARA) - CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve kendisi ile ilgili çıkan haberlere yanıt verdi. Koç, "O çok meşhur 'Elimi öptü' muhabbet öyle değil. Başkanımız zaten elini öptürmez. Ziyarette kendisine 'Yaklaşık altı aydır ben size ulaşamıyorum. Neden ulaşamıyorum?' diye sordum. 'Bakan Bey'e gittiğinden haberdar etmedin' dedi. Oysa ki ben Bakan Bey'e üç gün öncesinde gitmiştim. Cevap o değildi. Çok farklı birikmişlikler var. Kırmadan, dökmeden, rencide etmeden, tabii ki haklının hakkını da kendisine vererek gerekli izahatları yapacağız" dedi.

Medya Ankara "Başkente Değer Ödülleri" beşinci kez sahiplerini buldu. Başkent Millet Bahçesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, idareciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanatçılar, sporcular ve iş dünyasından isimler katıldı. Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat'ın açılış konuşmasının ardından ödül takdimine geçildi.

Yılın Ulusal İnternet Haber Sitesi Ödülü, Haberler.com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur'a verildi. Yılın Milletvekili Ödülü, önceki dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'a verildi.

Kültür ve Sanat Belediyeciliği Ödülü'ne Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun layık görüldüğü törende, Ankara'da Ortak Kültürü Yaşatma Ödülü ise Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'a verildi.

"MANSUR YAVAŞ BAŞKANIMIZIN ÜZERİMİZDE EMEĞİ BÜYÜK"

Tarih ve Turizm Belediyeciliği Ödülünü alan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, tören çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Belediye Başkanı Koç, şöyle konuştu:

"İki yıl aşık bir zamandır Haymana'da bir görev yürütüyoruz. ve Rabbime hamdolsun mahcubiyetsiz bir şekilde yürütme adına da gecemizi gündüzümüze kattık. Bir gün dahi izin almadan bu günlere şehirimizi taşıdık. Niyetimiz şuydu: Haymana çok farklı nimetlere sahip. O nimetlerle de muhakkak ki hak ettiği yere gelmeliydi. ve bugüne kadar Haymana'ya bu projeleri kazandırmamıza vesile olan, bizlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Mansur Yavaş Başkanıma tabii ki çok teşekkür ediyorum. Emeği büyük üzerimizde, gerek siyasi kişiliği ve gerekse Haymana'ya kazandırdıklarıyla."

"ÇOK FARKLI BİRİKMİŞLİKLER OLDU"

Ama tabii ki çok farklı olaylar, çok farklı yaşanmışlıklar, çok farklı birikmişlikler oldu ve birikmişlikler üzerine gerçekten daha fazla devam edebilme durumumuz kalmadı ki biz Mansur Bey'le, Mansur Başkanımızla yola çıkmıştık. Bunların sebeplerini de ayrıca açıklayacağım zaten. Çünkü kamuoyu neyin ne olduğunu maalesef bilmiyor. Bizler de istedik ki şu iki günlük süreçte insanlar bir eteklerindeki taşları döksünler. Fevri davrananlar olacaktır. Farklı açıklamalar yapanlar olacaktır. Ben o arkadaşları da Haymana'ya ve Haymana'ya son iki buçuk yılda kazandırdıklarımıza şahitlik etmek üzere bekliyorum. Bizler dediğim gibi bir gün dahi boş geçirmedik. Bir günü bırakın zamanı bereketlendirme tabirini ortaya koyduk. ve hamdolsun geldiğimiz noktada dediğim gibi çoğu şeyi başardık. Projelerimizin vaatlerimizin yüzde 89,6'sını gerçekleştirdik. Hamdolsun.

Bundan sonrasında da şehrimize kazandıracağımız çok daha farklı işler, projeler olacak. Çünkü hep dediğim gibi 7 milyon insanın gideceği yer yok. 7 milyon insan yazın Karagöl Mogan, kışın AVM'lere hapsoluyor. ve her dış ilçenin elinde çok farklı dinamikler var. İstiyoruz ki o dinamiklerle bu şehirleri inşa edelim ve Ankaralı ebeveynlerin 'Artık hafta sonu çocuklarımızı nereye götürelim' sorularına cevap bulalım. ve inşallah buna da cevabı en net şekilde veren bir ilçe olacaktır Haymana."

"SÜRECİ MADDE MADDE AÇIKLAYACAĞIZ"

Parti değiştirmesine Haymanılıların tepkilerinin nasıl olacağının sorulması üzerine Koç, "Değerli hemşerilerimizden olayları tabii ki bilmeyenler var. Onlardan tabii ki tepkiler olacaktır. Haklı yere olacaktır. Ama dediğim gibi süreci net olarak açıklayacağız. Madde madde açıklayacağız. Birikmişlikler neymiş, bizi bu çizgiye getirenler nelermiş, bunları da kendilerine izah ettiğimizde o hemşerilerimizde alnımızdan öpecektir bizi ondan eminiz" dedi.

"BAŞKANIMIZ ZATEN ELİNİ ÖPTÜRMEZ"

Koç, AK Parti'ye katılmadan önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmelerine ilişkin sorulan soruyu da şöyle yanıtladı:

"Sayın Başkanımla görüşmeye hafta sonu gittik. Sağ olsun Ertan Bey kanalıyla gittik. O çok meşhur 'Elimi öptü' muhabbet öyle değil. Başkanımız zaten elini öptürmez. Kendisini ziyaret ettik. Ziyarette kendisine sadece şunu sordum ben ki en büyük sıkıntı bu, 'Yaklaşık altı aydır ben size ulaşamıyorum. Size benim ilçe başkanım ulaşıyor. Benim meclis üyem gelip iki buçuk saat makamınızda durabiliyor. Ben size neden ulaşamıyorum?' Bu soruya cevap aradım açıkçası. Ama çok farklı bir cevap aldım kendisinden, 'Bakan Bey'e gittiğinden haberdar etmedin' dedi. Oysa ki ben Bakan Bey'e üç gün öncesinde gitmiştim zaten. Cevap o değildi. Çok farklı birikmişlikler var. Tabii ki kırmadan, dökmeden, rencide etmeden, tabii ki haklının hakkını da kendisine vererek gerekli izahatları yapacağız."

"AK PARTİ'YE GEÇMEYECEĞİMİ SÖYLEDİM"

Koç, "Mansur Başkan 'İstifa edecekseniz' açıklayın demiş'" denilmesi üzerine de şunları söyledi:

"'Fotoğraf çekelim yayınla' dedi. Fotoğraf da çektirdik. Kendisinin geçip geçmeyeceğime dair zaten öyle bir tereddütü yoktu. Ben de geçmeyeceğimi söyledim. Ama o günkü görüşmede de maalesef işte yarın açıklayacağız inşallah hiçbir şeyin düzelmeyeceğini ve kalemimin bir yıl öncesinden kırılmış olduğuna tanıklık ettim. Kırılan kalem tekrar doğrulmaz. Tekrar doğrulmaz ama bizim çok işimiz var. Hayman'ın çok işi var. İlçe insanımın beklentisinin çok işi var. Her şeyden önce Ankaralıların beklentisi var. Çünkü hep dediğim gibi her dış ilçenin farklı dinamiği var ve biz o dış ilçeleri o dinamikler üzerine inşa etmek üzere görev verilmiş şehrin eminleri olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız."

"YAKUP BAŞKANIMIZLA TESADÜFEN ORADA KARŞILAŞTIK"

Levent Koç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ziyaretinin sorulması üzerine de "Beraber gitmedik tesadüf orada karşılaştık. Takdir tabii ki kendilerinin ama asla bu konuda bir görüşmemiz de olmadı. Tamamen tesadüf. Biz gittik bir 10 dakika bekledik orada. 10 dakika sonra bir baktık Yakup Başkanımız geldi. Kendisiyle selamlaştık. Ben içeri girdim. Ardından o girdi" dedi.