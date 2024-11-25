Hizbullah\'dan İsrail\'e Büyük Saldırı

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(ANKARA) - Hizbullah, İsrail'e 340'tan fazla insansız hava aracı ve roket fırlattı. Hizbullah tarafından gerçekleştirilen en büyük saldırılarından biri olarak kabul edilen bu saldırıda biri ağır olmak üzere en az 11 kişi yaralandı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise Hizbullah'ın 12 mevzisine saldırdığını açıkladı.

Hizbullah, İsrail'in kalbindeki Petah Tikva, Nahariya ve Hayfa'daki hedeflere roket fırlattı. Hizbullah'ın, İsrail'e 340'tan fazla insansız hava aracı ve roket fırlattığı bildirildi. Bu saldırı, Hizbullah tarafından gerçekleştirilen en büyük saldırılarından biri olarak kabul edildi. Saldırıda, biri ağır olmak üzere en az 11 İsrailli yaralandı.

IDF'ye göre, Lübnan'dan İsrail'e yüzlerce roket ve mermi atıldı. İki askeri tesis de dahil olmak üzere birçok doğrudan saldırıda büyük hasar meydana geldiği bildirildi. Arabalar ateşe verilirken, binalar ağır hasar gördü. İsrail'in en kalabalık bölgesinde yaşayanlar sığınaklara ve güvenli odalara sığındı. İsrail'in Demir Kubbe Hava Savunma Sistemleri, roketlerin tamamını engelleyemedi. Bazı İsrailli vatandaşlar, saldırılarda yaralandı ve tedavi altına alındı. Yaralılardan en az birinin durumunun ciddi olduğu açıklandı. Hizbullah'ın roketleri, dün gece boyunca İsrail'in belirli noktalarına düşmeye devam etti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise ağır saldırılarına devam ederek, Beyrut'un güney banliyölerinde "büyük bir yıkıma" neden oldu. IDF, Dahiye'de aralarında Hizbullah'ın istihbarat merkezi ve kıyı füze biriminin de bulunduğu 12 mevzisine saldırdığını açıkladı.

IDF, ayrıca Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah üyelerinin direnişiyle karşılaşırken, İsrail birlikleri el-Bayyaada bölgesindeki stratejik bir tepe mevzisinden geri çekilmek zorunda kaldı.

Lübnan ordusu, ordunun savaşa katılmamasına rağmen İsrail'in güneydeki el-Amiriye kasabasındaki bir üsse düzenlediği saldırıda bir askerinin öldüğünü ve çok sayıda askerinin de yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu, saldırıdan ve bir Lübnan askerinin ölümünden dolayı özür diledi.

İsrail-Lübnan ateşkes görüşmelerinde hala "kesin" bir sonuç yok

Öte yandan, İsrail ve Lübnan arasındaki olası bir ateşkes anlaşmasına ilişkin görüşmeler herhangi bir ilerleme kaydedilmeden devam ediyor. Ateşkes anlaşması sağlanana kadar müzakerelerin ateş altında sürmesi ve Beyrut'a yönelik saldırılara karşılık Tel Aviv'in hedef alınmasının devam etmesi bekleniyor.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Beyrut'taki Geitaoui Hastanesi'nde İsrail saldırılarında "yanan" hastalarla görüştükten sonra yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkes konusundaki istekliliğine dair şüphelerini dile getirdi. Borrell, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Şimdi bir kez daha ateşkesin yakın olduğunu duyuyoruz ve dediğim gibi bunu birçok kez duydum. Lübnan'da duydum, Gazze'de duydum. Görünen o ki İsrail bir kez daha bu ateşkes için yeni koşullar öne sürüyor. Umarım barış istemeyenler, savaş için bastırmaya devam edenler yaptıklarının hesabını vermek zorunda kalırlar. Tek bir gün daha acı çekmeyi haklı çıkaracak herhangi bir neden göremiyorum."

İsrail ve ABD medyasından, "İsrail'in ateşkesi prensipte kabul ettiği" iddiaları

İsrail ve ABD'deki bazı medya kuruluşları, İsrail hükümetinin Lübnan'da bir ateşkesi prensipte kabul ettiğini duyurdu. Konuya ilişkin iddialar, İsrail kabinesinin dün gece bir ateşkes önerisini görüşmek üzere bir araya geldiği sırada ortaya atıldı.

İsrail merkezli Ynet News gazetesi, Lübnanlı, İsrailli ve ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in Lübnan'da bir anlaşmaya varılmasını prensipte kabul ettiğini, bunun nedeninin de İsrailli yetkililerin ABD'nin arabuluculuktan çekilmesinden korkması olduğunu öne sürdü.

ABD'li bir medya kuruluşu da İsrail ve Hizbullah'ın Lübnan'da bir ateşkes anlaşmasının "eşiğinde" olduğunu ve ABD'li arabulucu Amos Hochstein'ın İsrail'in birkaç gün içinde ilerleme kaydetmemesi halinde çekilmekle tehdit ettiğini bildirdi.

Gazze yerel yetkilileri: "İsrail, Gazze'deki hastaneleri kasıtlı olarak bombalıyor"

Gazze'deki yerel yetkililer, İsrail'i bir kez daha Gazze'deki hastaneleri kasıtlı olarak bombalamak, kuşatmak ve binden fazla doktor ve hemşireyi öldürmekle suçladı. Filistin devlet medyasına konuşan yetkililer, Gazze'den 310 sağlık personelinin daha İsrail hapishanelerinde "tutuklandığını, işkence gördüğünü ve infaz edildiğini" söyledi ve IDF'nin, "tıbbi malzemelerin, sağlık heyetlerinin ve yüzlerce cerrahın Gazze'ye girişini engellediğini" belirtti.

Irak İslami Direniş grubundan İsrail'e saldırı

Irak İslami Direnişi, dün akşam İsrail'in güneyindeki hedeflere iki insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini açıkladı. Irak İslami Direniş grubu, saldırıların Filistin ve Lübnan halkıyla dayanışma amacıyla düzenlendiğini söyledi. Saldırılar, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir mektup göndererek Irak hükümetinden Irak İslami Direnişi grubunun saldırılarını durdurmasını talep etmesinden günler sonra gerçekleşti. Bu hareket Irak'ın İsrail'i kendi topraklarına yönelik bir saldırıyı meşrulaştırmaya çalışmakla suçlamasına yol açtı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: "Suriye'nin daha fazla bu işin içine çekilmemesi için gerilimi düşürmek şart"

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Otto Pedersen, Suriye ve Irak'ın İsrail'in Orta Doğu'daki savaşlarına sürüklenmesini önlemek için Lübnan ve Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu. Pedersen, bu açıklamayı dün Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Bassam Sabbagh ile yaptığı görüşmenin ardından yaptı. Pedersen, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin daha fazla bu işin içine çekilmemesi için gerilimi düşürmenin son derece kritik olduğu konusunda mutabık kaldık. Ayrıca Irak'ta da kalkınma konusunda tedirginliğin arttığını görüyorsunuz. Yani dediğim gibi çok kritik bir noktadayız. Bu yüzden gerilimin derhal düşürülmesi çağrısında bulunmaya devam edeceğim."