Hooverphonic Türkiye'ye Geliyor

Belçikalı topluluk Hooverphonic, Avrupa turnesi kapsamında Türkiye'ye geliyor.

Kariyerindeki, 25. yılını kutlayan topluluk, ünlü "Mad About You" parçasını da içeren "The Magnificent Tree" albümünün anma turnesi kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de konser verecek.

Belçika, Hollanda, Fransa ve İtalya'da ciddi liste başarıları elde eden "Mad About You" parçası, Türkiye'de de reklam müziği olarak kullanıldı.

Gitarist Alex Callier ve basçı-klavyeci Raymond Geerts tarafından kurulan Hooverphonic, 12 Nisan'da İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM), 13 Nisan'da Ankara Jolly Joker'de ve 14 Nisan'da İzmir Hangout PSM'de sahne alacak.

Geike Arnaert'in solist olarak yer alacağı konserlerde topluluğa, 4 kişilik yaylı orkestra eşlik edecek.