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Hrant Dink'in katil zanlısı Ogün Samast ismini değiştirmek istiyor - Son Dakika
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Hrant Dink'in katil zanlısı Ogün Samast ismini değiştirmek istiyor

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast, tahliyesinin ardından ismini değiştirmek için mahkemeye başvurdu.

12.12.2023 - 09:28,
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AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 16 yıl önce silahla vurarak öldüren Ogün Samast'ın (33), cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında tahliyesinin ardından memleketi Trabzon'da, ismini değiştirmeye karar verdiği ortaya çıktı. Hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Samast'ın, Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazılı dilekçeyle başvurarak, adının değişmesini talep ettiği öğrenildi.
Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi'nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edildi. Tahliyesinin ardından Samast hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak 17 Kasım'da iddianame düzenlendi. İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.
TRABZON'DAN SEGBİS'LE DURUŞMA KATILDI
Tahliyesi sonrası memleketi Trabzon'da yaşayan Ogün Samast, 6 Aralık'ta, İstanbul'daki davada ifade vermek için Akçaabat Adliyesi'ne geldi. Samast, Akçaabat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya katıldı. Ogün Samast'ın avukatı Raşit Hodo, hazırlanan iddianamenin yeni tebliğ olduğunu belirterek, Samast'ın savunmasının daha sonra alınmamasını talep ederek ek süre talep etti. Talep, mahkeme başkanınca kabul edilirken, Samast ise ifade vermeden SEGBİS bağlantısından ayrıldı. Ogün Samast hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmeden mahkeme, gelecek celse duruşmaya katılması için Akçaabat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına ve savunmasının alınmasına hükmetti. Duruşma 6 Mart 2024'e ertelendi.
İSİM DEĞİŞİMİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU
Akçaabat Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla savunması alınacak olan Ogün Samast'ın, ismini değiştirmeye karar verdiği ortaya çıktı. Son davada tutuksuz yargılanan Samast'ın, Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazılı dilekçeyle başvurarak, adının değişmesini talep ettiği öğrenildi. Samast'ın gerekçesini değerlendirecek olan mahkeme, ad değiştirme talebine yönelik karar verecek. İstanbul'daki duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılmak için eşiyle birlikte geldiği Akçaabat Adliyesi çıkışında en son siyah şapka ve gözlükle görüntülenip, gazetecilerin sorunlarına yanıt vermeyen Samast, duruşmadaki kimlik sorgusunda; Trabzon'da ikamet ettiğini, üniversite mezunu olduğunu, geliri bulunmadığını, bir işle uğraşmadığını, evli ancak çocuğu olmadığını belirtmişti.
Trabzon'daki mahkeme salonunda sürekli geri dönerek eşine baktığı dikkati çeken Samast, adliye çıkışında kendisini bekleyen camları siyah kaplı otomobile binerek hızla bölgeden ayrılmıştı.
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HABER KAMERA SELÇUK BAŞARTRABZON-DHA

Hrant Dink\'in katil zanlısı Ogün Samast ismini değiştirmek istiyor
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Hrant Dink'in katil zanlısı Ogün Samast ismini değiştirmek istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hrant Dink'in katil zanlısı Ogün Samast ismini değiştirmek istiyor - Son Dakika
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